https://sputnikarabic.ae/20230301/قافلة-إغاثية-من-جمهورية-داغستان-الروسية-لمتضرري-الزلزال-في-سوريا-1074190645.html
قافلة إغاثية من جمهورية داغستان الروسية لمتضرري الزلزال في سوريا
قافلة إغاثية من جمهورية داغستان الروسية لمتضرري الزلزال في سوريا
في إطار تواتر إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سوريا، وصلت قافلة مساعدات إنسانية من جمهورية داغستان الروسية إلى مركزي الإيواء في المدينة الرياضية... 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T16:35+0000
2023-03-01T16:35+0000
2023-03-01T16:35+0000
أخبار سوريا اليوم
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وقال مدير جمعية علي حاجي الأقوشي الخيرية الداغستانية علي شامل، في تصريح صحفي إلى "سبوتنيك" أن المساعدات تضم 5 أطنان من المواد الغذائية، الألبسة، لمتضرري الزلزال في اللاذقية وحماة، مشيراً إلى وصول مساعدات أخرى خلال الفترة القادمة.بدوره، قال ممثل مركز التنسيق الروسي النقيب أنطون في تصريح لوكالة "سبوتنيك": نقوم بمساعدة الاصدقاء الداغستانيين بالمساعدة بتوزيع المساعدات الإنسانية على المتضررين جراء الزالزال.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم
قافلة إغاثية من جمهورية داغستان الروسية لمتضرري الزلزال في سوريا
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في إطار تواتر إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سوريا، وصلت قافلة مساعدات إنسانية من جمهورية داغستان الروسية إلى مركزي الإيواء في المدينة الرياضية والملعب البلدي في اللاذقية، وذلك بالتنسيق مع مركز التنسيق الروسي.
وقال مدير جمعية علي حاجي الأقوشي الخيرية الداغستانية علي شامل، في تصريح صحفي إلى "سبوتنيك" أن المساعدات تضم 5 أطنان من المواد الغذائية، الألبسة، لمتضرري الزلزال في اللاذقية وحماة، مشيراً إلى وصول مساعدات أخرى خلال الفترة القادمة.
بدوره، قال ممثل مركز التنسيق الروسي النقيب أنطون في تصريح لوكالة "سبوتنيك": نقوم بمساعدة الاصدقاء الداغستانيين بالمساعدة بتوزيع المساعدات الإنسانية على المتضررين جراء الزالزال.