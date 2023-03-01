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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230301/قديروف-يعلن-اقتحام-تحصينات-لقطاع-الطرق-التابعين-لحلف-الناتو-في-مدينة-كريمينايا-بلوغانسك-1074161378.html
قديروف يعلن اقتحام تحصينات لقطاع الطرق التابعين لحلف "الناتو" في مدينة كريمينايا بلوغانسك
قديروف يعلن اقتحام تحصينات لقطاع الطرق التابعين لحلف "الناتو" في مدينة كريمينايا بلوغانسك
أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، اقتحام تحصينات لـ "قطّاع الطرق التابعين لحلف "الناتو" والنازيين الأوكرانيين" في مدينة كريمينايا بجمهورية... 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T01:05+0000
2023-03-01T01:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
العالم العربي
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قديروف
رمضان قديروف
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موسكو - سبوتنيك. وكتب قديروف على "تيليغرام": "بمدينة كريمينايا بجمهورية لوغانسك الشعبية خلال العمليات الهجومية لقوات "أحمد" الخاصة، مع قوات الجيش الروسي. تم اكتشاف واقتحام عدة تحصينات لقطاع الطرق التابعين لحلف "الناتو" والنازيين الأوكرانيين".وأشار إلى أنه نتيجة للاشتباكات، قتل 9 من قوات كييف واستسلم أحدهم.وأضاف: "اسم الرجل المحظوظ يفغيني. سيعيش الآن وسيعود بالتأكيد إلى عائلته. هذا هو الشيء الرئيسي".وأكد أن "قائمة أسرى الحرب الأوكرانيين تزداد كل يوم".وتابع: "يقوم مقاتلونا بالكثير من العمل في هذا الاتجاه. معاملة أسرى الحرب الأوكرانيين جيدة. وبمجرد وصولهم إلى مواقع الجنود الروس، يتلقون الطعام والرعاية الطبية اللازمة(..)".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230219/قديروف-يفكر-في-إطلاق-نسخة-شيشانية-على-غرار-فاغنر-1073717004.html
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أخبار أوكرانيا, العالم العربي, العالم, قديروف, رمضان قديروف
أخبار أوكرانيا, العالم العربي, العالم, قديروف, رمضان قديروف

قديروف يعلن اقتحام تحصينات لقطاع الطرق التابعين لحلف "الناتو" في مدينة كريمينايا بلوغانسك

01:05 GMT 01.03.2023
© Sputnik . KERELL KALLENEKOV رئيس الشيشان رمضان قديروف
 رئيس الشيشان رمضان قديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
© Sputnik . KERELL KALLENEKOV
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أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، اقتحام تحصينات لـ "قطّاع الطرق التابعين لحلف "الناتو" والنازيين الأوكرانيين" في مدينة كريمينايا بجمهورية لوغانسك الشعبية.
موسكو - سبوتنيك. وكتب قديروف على "تيليغرام": "بمدينة كريمينايا بجمهورية لوغانسك الشعبية خلال العمليات الهجومية لقوات "أحمد" الخاصة، مع قوات الجيش الروسي. تم اكتشاف واقتحام عدة تحصينات لقطاع الطرق التابعين لحلف "الناتو" والنازيين الأوكرانيين".
جمع الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أكثر من 10 آلاف مقاتل من مؤسسات إنفاذ القانون الشيشانية، للتموضع في أكثر المناطق سخونة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
قديروف يفكر في إطلاق "نسخة شيشانية" على غرار "فاغنر"
19 فبراير, 13:53 GMT
وأشار إلى أنه نتيجة للاشتباكات، قتل 9 من قوات كييف واستسلم أحدهم.
وأضاف: "اسم الرجل المحظوظ يفغيني. سيعيش الآن وسيعود بالتأكيد إلى عائلته. هذا هو الشيء الرئيسي".
وأكد أن "قائمة أسرى الحرب الأوكرانيين تزداد كل يوم".
وتابع: "يقوم مقاتلونا بالكثير من العمل في هذا الاتجاه. معاملة أسرى الحرب الأوكرانيين جيدة. وبمجرد وصولهم إلى مواقع الجنود الروس، يتلقون الطعام والرعاية الطبية اللازمة(..)".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:45 GMT
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