https://sputnikarabic.ae/20230301/قديروف-يعلن-اقتحام-تحصينات-لقطاع-الطرق-التابعين-لحلف-الناتو-في-مدينة-كريمينايا-بلوغانسك-1074161378.html
قديروف يعلن اقتحام تحصينات لقطاع الطرق التابعين لحلف "الناتو" في مدينة كريمينايا بلوغانسك
قديروف يعلن اقتحام تحصينات لقطاع الطرق التابعين لحلف "الناتو" في مدينة كريمينايا بلوغانسك
أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، اقتحام تحصينات لـ "قطّاع الطرق التابعين لحلف "الناتو" والنازيين الأوكرانيين" في مدينة كريمينايا بجمهورية... 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T01:05+0000
2023-03-01T01:05+0000
2023-03-01T01:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
العالم العربي
العالم
قديروف
رمضان قديروف
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موسكو - سبوتنيك. وكتب قديروف على "تيليغرام": "بمدينة كريمينايا بجمهورية لوغانسك الشعبية خلال العمليات الهجومية لقوات "أحمد" الخاصة، مع قوات الجيش الروسي. تم اكتشاف واقتحام عدة تحصينات لقطاع الطرق التابعين لحلف "الناتو" والنازيين الأوكرانيين".وأشار إلى أنه نتيجة للاشتباكات، قتل 9 من قوات كييف واستسلم أحدهم.وأضاف: "اسم الرجل المحظوظ يفغيني. سيعيش الآن وسيعود بالتأكيد إلى عائلته. هذا هو الشيء الرئيسي".وأكد أن "قائمة أسرى الحرب الأوكرانيين تزداد كل يوم".وتابع: "يقوم مقاتلونا بالكثير من العمل في هذا الاتجاه. معاملة أسرى الحرب الأوكرانيين جيدة. وبمجرد وصولهم إلى مواقع الجنود الروس، يتلقون الطعام والرعاية الطبية اللازمة(..)".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230219/قديروف-يفكر-في-إطلاق-نسخة-شيشانية-على-غرار-فاغنر-1073717004.html
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أخبار أوكرانيا, العالم العربي, العالم, قديروف, رمضان قديروف
أخبار أوكرانيا, العالم العربي, العالم, قديروف, رمضان قديروف
قديروف يعلن اقتحام تحصينات لقطاع الطرق التابعين لحلف "الناتو" في مدينة كريمينايا بلوغانسك
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أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، اقتحام تحصينات لـ "قطّاع الطرق التابعين لحلف "الناتو" والنازيين الأوكرانيين" في مدينة كريمينايا بجمهورية لوغانسك الشعبية.
موسكو - سبوتنيك
. وكتب قديروف على "تيليغرام": "بمدينة كريمينايا بجمهورية لوغانسك الشعبية خلال العمليات الهجومية لقوات "أحمد" الخاصة، مع قوات الجيش الروسي. تم اكتشاف واقتحام عدة تحصينات لقطاع الطرق التابعين لحلف "الناتو" والنازيين الأوكرانيين".
وأشار إلى أنه نتيجة للاشتباكات، قتل 9 من قوات كييف واستسلم أحدهم.
وأضاف: "اسم الرجل المحظوظ يفغيني. سيعيش الآن وسيعود بالتأكيد إلى عائلته. هذا هو الشيء الرئيسي".
وأكد أن "قائمة أسرى الحرب الأوكرانيين تزداد كل يوم".
وتابع: "يقوم مقاتلونا بالكثير من العمل في هذا الاتجاه. معاملة أسرى الحرب الأوكرانيين جيدة. وبمجرد وصولهم إلى مواقع الجنود الروس، يتلقون الطعام والرعاية الطبية اللازمة(..)".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس
.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.