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https://sputnikarabic.ae/20230301/لوكاشينكو-زيارتي-إلى-بكين-ستبرز-آفاقا-جديدة-للتعاون-مع-الصين-1074162228.html
لوكاشينكو: زيارتي إلى بكين ستبرز آفاقا جديدة للتعاون مع الصين
لوكاشينكو: زيارتي إلى بكين ستبرز آفاقا جديدة للتعاون مع الصين
قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في اجتماع مع رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، إنه بعد زيارته إلى بكين، سيتم تحديد آفاق جديدة للتعاون مع الصين. 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T04:38+0000
2023-03-01T04:54+0000
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بكين - سبوتنيك. وشكر لوكاشينكو الصين على المساعدة والدعم لبيلاروسيا، مشيرا إلى أن هذه كانت زيارته الثالثة عشرة إلى الصين كرئيس بيلاروسي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الحكومية بيلتا يوم الأربعاء.وأضاف الرئيس البيلاروسي: "لدينا العديد من المقترحات والخطط التي ستكون مفيدة لكل من بيلاروسيا والصين. دعونا نكثف علاقاتنا معا".يشار إلى أن زيارة لوكاشينكو الحكومية إلى الصين من المقرر أن تنتهي في 2 مارس/ آذار الجاري.ومن المتوقع أن يعقد الرئيس البيلاروسي في بكين اجتماعات مع كبار المسؤولين الصينيين وقيادة الشركات الصينية الرائدة.
https://sputnikarabic.ae/20221127/لوكاشينكو-الولايات-المتحدة-تريد-أن-تقترب-من-الصين-عبر-روسيا-بعد-تدمير-أوروبا-1070597318.html
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الصين, بيلاروس, أخبار بيلاروسيا اليوم, حكومة بيلاروسيا, العالم
الصين, بيلاروس, أخبار بيلاروسيا اليوم, حكومة بيلاروسيا, العالم

لوكاشينكو: زيارتي إلى بكين ستبرز آفاقا جديدة للتعاون مع الصين

04:38 GMT 01.03.2023 (تم التحديث: 04:54 GMT 01.03.2023)
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في اجتماع مع رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، إنه بعد زيارته إلى بكين، سيتم تحديد آفاق جديدة للتعاون مع الصين.
بكين - سبوتنيك. وشكر لوكاشينكو الصين على المساعدة والدعم لبيلاروسيا، مشيرا إلى أن هذه كانت زيارته الثالثة عشرة إلى الصين كرئيس بيلاروسي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الحكومية بيلتا يوم الأربعاء.
16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
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وأضاف الرئيس البيلاروسي: "لدينا العديد من المقترحات والخطط التي ستكون مفيدة لكل من بيلاروسيا والصين. دعونا نكثف علاقاتنا معا".
يشار إلى أن زيارة لوكاشينكو الحكومية إلى الصين من المقرر أن تنتهي في 2 مارس/ آذار الجاري.
ومن المتوقع أن يعقد الرئيس البيلاروسي في بكين اجتماعات مع كبار المسؤولين الصينيين وقيادة الشركات الصينية الرائدة.
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