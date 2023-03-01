عربي
https://sputnikarabic.ae/20230301/مصادر-أمنية-ليبية-مسلحون-في-طرابلس-يختطفون-مدير-أمن-شحات-السابق-اللواء-محمد-الحاسي-1074161201.html
مصادر أمنية ليبية: مسلحون في طرابلس يختطفون مدير أمن شحات السابق اللواء محمد الحاسي
مصادر أمنية ليبية: مسلحون في طرابلس يختطفون مدير أمن شحات السابق اللواء محمد الحاسي
أفادت مصادر أمنية ليبية، عن اختطاف مدير الأمن السابق لمدينة شحات، اللواء محمد فرج الحاسي على يد مجموعة مسلحة في العاصمة طرابلس مساء أمس الثلاثاء 28 فبراير... 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T00:32+0000
2023-03-01T00:32+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104587/71/1045877190_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0d6c5a1aaece3439ee96aec73aee2909.jpg
بنغازي – سبوتنيك. وأكدت المصادر الأمنية في حديثها مع مراسل "سبوتنيك" إن "اللواء محمد فرج الحاسي قد اختطف في العاصمة طرابلس من قبل مجموعة مسلحة"، مشيرةً إلى أن "الحاسي غادر مدينة شحات متجهاً إلى طرابلس لاستلام مهامه بناء على قراراً بتكليف رئيساً لجهاز الأمن الداخلي".من جهة أخرى أكد شقيق اللواء الحاسي وسام فرج الحاسي في اتصال مع مراسل "سبوتنيك" على أن "اللواء محمد فرج الحاسي قد اختطف منذ ساعات من قبل مجموعة مجهولة اقتحمت مقر إقامته واقتادته إلى مكان مجهول"، مشيرا إلى أنه لم يتمكنوا التواصل معه لحين هذه اللحظة.وأضاف شقيق الحاسي أن "اللواء محمد فرج الحاسي يعمل منذ فترة في وزارة الداخلية في العاصمة طرابلس ويتردد على العاصمة دون أي مشاكل تذكر سابقا".يذكر أن اللواء محمد فرج الحاسي قد شغل منصب مدير مديرية الأمن في مدينة شحات الليبية شرقي البلاد لعدة سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20230228/البرلمان-الليبي-إحاطة-المبعوث-الأممي-أمام-مجلس-الأمن-الدولي-حول-ليبيا-تحمل-مغالطات-1074116997.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104587/71/1045877190_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0f57627591752cf55483c8210b06c54c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

مصادر أمنية ليبية: مسلحون في طرابلس يختطفون مدير أمن شحات السابق اللواء محمد الحاسي

00:32 GMT 01.03.2023
© AFP 2023 / ABDULLAH DOMAقوات الجيش الوطني الليبي (بقيادة الخليفة حفتر)، بنغازي ليبيا يونيو 2020
قوات الجيش الوطني الليبي (بقيادة الخليفة حفتر)، بنغازي ليبيا يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
© AFP 2023 / ABDULLAH DOMA
تابعنا عبرTelegram
أفادت مصادر أمنية ليبية، عن اختطاف مدير الأمن السابق لمدينة شحات، اللواء محمد فرج الحاسي على يد مجموعة مسلحة في العاصمة طرابلس مساء أمس الثلاثاء 28 فبراير /شباط، مشيرة إلى أن الحاسي قد كلف منذ أيام باستلام بمهامه رئيساً لجهاز الأمن الداخلي الليبي.
بنغازي – سبوتنيك. وأكدت المصادر الأمنية في حديثها مع مراسل "سبوتنيك" إن "اللواء محمد فرج الحاسي قد اختطف في العاصمة طرابلس من قبل مجموعة مسلحة"، مشيرةً إلى أن "الحاسي غادر مدينة شحات متجهاً إلى طرابلس لاستلام مهامه بناء على قراراً بتكليف رئيساً لجهاز الأمن الداخلي".
جلسة مجلس النواب الليبي التي دعا لها رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح في سرت - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
البرلمان الليبي: إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن الدولي حول ليبيا تحمل مغالطات
أمس, 02:10 GMT
من جهة أخرى أكد شقيق اللواء الحاسي وسام فرج الحاسي في اتصال مع مراسل "سبوتنيك" على أن "اللواء محمد فرج الحاسي قد اختطف منذ ساعات من قبل مجموعة مجهولة اقتحمت مقر إقامته واقتادته إلى مكان مجهول"، مشيرا إلى أنه لم يتمكنوا التواصل معه لحين هذه اللحظة.
وأضاف شقيق الحاسي أن "اللواء محمد فرج الحاسي يعمل منذ فترة في وزارة الداخلية في العاصمة طرابلس ويتردد على العاصمة دون أي مشاكل تذكر سابقا".
يذكر أن اللواء محمد فرج الحاسي قد شغل منصب مدير مديرية الأمن في مدينة شحات الليبية شرقي البلاد لعدة سنوات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала