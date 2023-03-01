https://sputnikarabic.ae/20230301/مصادر-أمنية-ليبية-مسلحون-في-طرابلس-يختطفون-مدير-أمن-شحات-السابق-اللواء-محمد-الحاسي-1074161201.html
مصادر أمنية ليبية: مسلحون في طرابلس يختطفون مدير أمن شحات السابق اللواء محمد الحاسي
مصادر أمنية ليبية: مسلحون في طرابلس يختطفون مدير أمن شحات السابق اللواء محمد الحاسي
أفادت مصادر أمنية ليبية، عن اختطاف مدير الأمن السابق لمدينة شحات، اللواء محمد فرج الحاسي على يد مجموعة مسلحة في العاصمة طرابلس مساء أمس الثلاثاء 28 فبراير... 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T00:32+0000
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بنغازي – سبوتنيك. وأكدت المصادر الأمنية في حديثها مع مراسل "سبوتنيك" إن "اللواء محمد فرج الحاسي قد اختطف في العاصمة طرابلس من قبل مجموعة مسلحة"، مشيرةً إلى أن "الحاسي غادر مدينة شحات متجهاً إلى طرابلس لاستلام مهامه بناء على قراراً بتكليف رئيساً لجهاز الأمن الداخلي".من جهة أخرى أكد شقيق اللواء الحاسي وسام فرج الحاسي في اتصال مع مراسل "سبوتنيك" على أن "اللواء محمد فرج الحاسي قد اختطف منذ ساعات من قبل مجموعة مجهولة اقتحمت مقر إقامته واقتادته إلى مكان مجهول"، مشيرا إلى أنه لم يتمكنوا التواصل معه لحين هذه اللحظة.وأضاف شقيق الحاسي أن "اللواء محمد فرج الحاسي يعمل منذ فترة في وزارة الداخلية في العاصمة طرابلس ويتردد على العاصمة دون أي مشاكل تذكر سابقا".يذكر أن اللواء محمد فرج الحاسي قد شغل منصب مدير مديرية الأمن في مدينة شحات الليبية شرقي البلاد لعدة سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20230228/البرلمان-الليبي-إحاطة-المبعوث-الأممي-أمام-مجلس-الأمن-الدولي-حول-ليبيا-تحمل-مغالطات-1074116997.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
مصادر أمنية ليبية: مسلحون في طرابلس يختطفون مدير أمن شحات السابق اللواء محمد الحاسي
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أفادت مصادر أمنية ليبية، عن اختطاف مدير الأمن السابق لمدينة شحات، اللواء محمد فرج الحاسي على يد مجموعة مسلحة في العاصمة طرابلس مساء أمس الثلاثاء 28 فبراير /شباط، مشيرة إلى أن الحاسي قد كلف منذ أيام باستلام بمهامه رئيساً لجهاز الأمن الداخلي الليبي.
بنغازي – سبوتنيك
. وأكدت المصادر الأمنية في حديثها مع مراسل "سبوتنيك" إن "اللواء محمد فرج الحاسي قد اختطف في العاصمة طرابلس من قبل مجموعة مسلحة"، مشيرةً إلى أن "الحاسي غادر مدينة شحات متجهاً إلى طرابلس لاستلام مهامه بناء على قراراً بتكليف رئيساً لجهاز الأمن الداخلي".
من جهة أخرى أكد شقيق اللواء الحاسي وسام فرج الحاسي في اتصال مع مراسل "سبوتنيك" على أن "اللواء محمد فرج الحاسي قد اختطف منذ ساعات من قبل مجموعة مجهولة اقتحمت مقر إقامته واقتادته إلى مكان مجهول"، مشيرا إلى أنه لم يتمكنوا التواصل معه لحين هذه اللحظة.
وأضاف شقيق الحاسي أن "اللواء محمد فرج الحاسي يعمل منذ فترة في وزارة الداخلية في العاصمة طرابلس ويتردد على العاصمة دون أي مشاكل تذكر سابقا".
يذكر أن اللواء محمد فرج الحاسي قد شغل منصب مدير مديرية الأمن في مدينة شحات الليبية شرقي البلاد لعدة سنوات.