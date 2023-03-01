https://sputnikarabic.ae/20230301/مصر-تعلن-عودة-التوقيت-الصيفي-1074175350.html
مصر تعلن عودة التوقيت الصيفي
مصر تعلن عودة التوقيت الصيفي
أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، الموافقة على مشروع قانون بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي. 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T11:45+0000
2023-03-01T11:45+0000
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وحسب بيان الحكومة المصرية، جاء في نص مشروع القانون، أن التوقيت الصيفي سيكون اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل/نيسان، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر/تشرين الثاني من كل عام ميلادي".ووفقا لنص القانون، ستكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية خلال هذه الفترة، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار 60 دقيقة.وأوضح البيان أن ذلك يأتي في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في أغسطس/آب 2022 أنها تدرس تطبيق التوقيت الصيفي بداية من عام 2023.وأوضحت أن توقيت الصيف ليس بدعة مصرية، مشيرا إلى أن 74 دولة على مستوى العالم تقوم بتطبيقه.وأشارت إلى أن تطبيق التوقيت الصيفي يتطلب إبلاغ جهات دولية مثل الجهات المتعلقة بالطيران، مشيرا إلى أن ذلك كان سببا في عدم تطبيقه العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230223/الحكومة-المصرية-تدشن-منصة-إلكترونية-للتواصل-مع-المواطنين-1073921975.html
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سبوتنيك عربي
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
مصر تعلن عودة التوقيت الصيفي
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أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، الموافقة على مشروع قانون بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي.
وحسب بيان الحكومة المصرية
، جاء في نص مشروع القانون، أن التوقيت الصيفي سيكون اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل/نيسان، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر/تشرين الثاني من كل عام ميلادي".
ووفقا لنص القانون، ستكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية
خلال هذه الفترة، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار 60 دقيقة.
وأوضح البيان أن ذلك يأتي في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في أغسطس/آب 2022 أنها تدرس تطبيق التوقيت الصيفي بداية من عام 2023.
وأوضحت أن توقيت الصيف ليس بدعة مصرية، مشيرا إلى أن 74 دولة على مستوى العالم تقوم بتطبيقه.
وأشارت إلى أن تطبيق التوقيت الصيفي
يتطلب إبلاغ جهات دولية مثل الجهات المتعلقة بالطيران، مشيرا إلى أن ذلك كان سببا في عدم تطبيقه العام الماضي.