https://sputnikarabic.ae/20230301/مصر-وقطر-من-الاتهام-بدعم-الإرهاب-إلى-نحن-أشقاء-1074178289.html
مصر وقطر... من الاتهام بدعم الإرهاب إلى "نحن أشقاء"
مصر وقطر... من الاتهام بدعم الإرهاب إلى "نحن أشقاء"
شهدت العلاقات بين مصر وقطر تطورا إيجابيا منذ أن وقعت الدولتان على اتفاقية العلا في السعودية مطلع عام 2021، والتي أنهت الخلافات بين مصر والسعودية والإمارات... 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T12:25+0000
2023-03-01T12:25+0000
2023-03-01T12:25+0000
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وكانت العلاقات بين البلدين تدهورت بشكل حاد في أعقاب عزل محمد مرسي من الرئاسة المصرية في يوليو/تموز 2013، ومع زيادة هجوم الإعلام القطري على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سحبت القاهرة سفيرها لدى الدوحة في مارس/آذار من عام 2014.
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار قطر اليوم, инфографика
انفوجرافيك, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار قطر اليوم, инфографика
مصر وقطر... من الاتهام بدعم الإرهاب إلى "نحن أشقاء"
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شهدت العلاقات بين مصر وقطر تطورا إيجابيا منذ أن وقعت الدولتان على اتفاقية العلا في السعودية مطلع عام 2021، والتي أنهت الخلافات بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة ثانية.
وكانت العلاقات بين البلدين تدهورت بشكل حاد في أعقاب عزل محمد مرسي من الرئاسة المصرية في يوليو/تموز 2013، ومع زيادة هجوم الإعلام القطري على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سحبت القاهرة سفيرها لدى الدوحة في مارس/آذار من عام 2014.