https://sputnikarabic.ae/20230301/معارض-غابوني-لـسبوتنيك-ماكرون-يزور-البلاد-لضمان-عدم-خروجها-من-تحت-سيطرة-باريس--1074180671.html

معارض غابوني لـ"سبوتنيك": ماكرون يزور البلاد لضمان عدم خروجها من تحت سيطرة باريس

معارض غابوني لـ"سبوتنيك": ماكرون يزور البلاد لضمان عدم خروجها من تحت سيطرة باريس

أكد المعارض والمرشح للانتخابات الرئاسية والمتحدث باسم اتحاد الحركات الشعبية المناهضة لفرنسا في الغابون، بريفات نغومو، اليوم الأربعاء، أن الهدف الأساسي لزيارة... 01.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-01T13:42+0000

2023-03-01T13:42+0000

2023-03-01T13:42+0000

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وقال نغومو، في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "هدف زيارة ماكرون ليست مسائل متعلقة بالحفاظ على البيئية وعلى التنوع البيولوجي الحيواني أو النباتي. ماكرون رأسمالي، والرأسماليون هم من دمروا الكوكب بالإفراط في استغلال المواد الخام والموارد".وأشار نغومو إلى أن زيارة الرئيس ماكرون تأتي قبل 6 أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية "وهدفها الأساسي هو ضمان ألا تخرج الغابون من تحت سيطرة فرنسا كما حدث الأمر في أفريقيا الوسطى وفي مالي وبوركينا فاسو".وأوضح المعارض أنه في وقت الأزمة، ما بعد الانتخابات منذ 6 سنوات في الغابون "لم يتخذ ماكرون موقفاً إلى جانب الشعب الغابوني، بل على العكس قرر دعم علي بونغو، وبالتالي تشريع النظام الديكتاتوري القائم لدينا منذ عام 2009".وأعلن المعارض أن اتحاد الحركات الشعبية سينظم، اليوم وغداً الخميس، حملة "الطرق على الطناجر" مرتين في اليوم، حيث سيحمل المواطنون طناجر ويطرقون عليها لمدة نصف ساعة، والهدف بحسب نغومو، أن "يسمع ماكرون أنه غير مرحب به في الغابون"، مشيراً إلى أن "الأشخاص الذين لن تسمح لهم السلطات بالتظاهر سيخلون الشوارع وسيتوجهون لمنازلهم وسيشاركون بحملة (الطرق على الطناجر) من منازلهم للحفاظ على أمنهم الشخصي".

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