https://sputnikarabic.ae/20230301/ملك-السعودية-يقرر-اعتماد-11-من-مارس-يوما-لـالعلم-1074170820.html
ملك السعودية يقرر اعتماد 11 من مارس يوما لـ"العلم"
ملك السعودية يقرر اعتماد 11 من مارس يوما لـ"العلم"
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، أمرا ملكيا يقضي بتسمية يوم 11 من مارس/آذار من كل عام، بـ"يوم العلم" في السعودية. 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T10:55+0000
2023-03-01T10:55+0000
2023-03-01T10:55+0000
السعودية
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وأشار الأمر الملكي إلى "قيمة العلم الوطني" خلال الفترة الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها في عام 1727.ولفت إلى أهميته البالغة بوصفه "مظهرا من مظاهر الدولة وقوتها وسيادتها، ورمزا للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية.وأوضح الأمر أنه على مدى نحو 3 قرون، كان هذا العلم شاهداً على حملات توحيد البلاد التي خاضتها الدولة السعودية.وكان الملك عبد العزيز أقر العلم بشكله الحالي يوم 11 مارس 1937.
السعودية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, العالم العربي, الأخبار
ملك السعودية يقرر اعتماد 11 من مارس يوما لـ"العلم"
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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، أمرا ملكيا يقضي بتسمية يوم 11 من مارس/آذار من كل عام، بـ"يوم العلم" في السعودية.
وأشار الأمر الملكي إلى "قيمة العلم الوطني" خلال الفترة الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية
منذ تأسيسها في عام 1727.
ولفت إلى أهميته البالغة بوصفه "مظهرا من مظاهر الدولة وقوتها وسيادتها، ورمزا للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية.
وأضاف أن العلم "يرمز بشهادة التوحيد التي تتوسطه إلى رسالة السلام والإسلام التي قامت عليها الدولة ويرمز بالسيف إلى القوة والأنفة وعلو الحكمة والمكانة".
وأوضح الأمر أنه على مدى نحو 3 قرون، كان هذا العلم شاهداً على حملات توحيد البلاد التي خاضتها الدولة السعودية.
وكان الملك عبد العزيز
أقر العلم بشكله الحالي يوم 11 مارس 1937.