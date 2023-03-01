https://sputnikarabic.ae/20230301/منسق-اللجنة-المشتركة-للاجئين-لـسبوتنيك-التبرعات-الأوروبية-غير-كافية-لحل-أزمة-الأونروا-1074189485.html
منسق اللجنة المشتركة للاجئين لـ"سبوتنيك": التبرعات الأوروبية غير كافية لحل أزمة الأونروا
منسق اللجنة المشتركة للاجئين لـ"سبوتنيك": التبرعات الأوروبية غير كافية لحل أزمة الأونروا
قال محمود خلف، منسق اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، إن الأموال التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي والتي تبلغ قيمتها 82 مليون يورو، لن تحل أزمة الوكالة بشكل... 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T16:15+0000
2023-03-01T16:15+0000
2023-03-01T16:15+0000
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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن هذه الأموال تأتي ضمن حزمة التعهدات الأوروبية التي أعلنت عنها الدول الأوروبية، لدعم الأونروا، لكن الوكالة بحاجة إلى المزيد من الأموال، مؤكدًا أن المشكلة الحقيقية تتمثل في اعتماد الوكالة على الهبات والتبرعات والمساعدات غير الملزمة في موازنتها.وأكد أن هذه الآلية تجعل الأونروا مهددة دائما، ومعرضة لأزمات مالية متتالية، مطالبًا بضرورة تخصيص موازنة ثابتة بشكل سنوي، تكون معروفة ومحددة، يستطيع من خلالها القائمون على الوكالة وضع وتحديد الخطط التمويلية اللازمة لتقديم خدمات اللاجئين بشكل أوضح غير قائم على التنبؤ.وفيما يتعلق بباقي المساعدات التي التزمت بها الدول العربية، قال إن هذه الدول سبق وأن تعهدت بأموال تصل إلى 160 مليون دولار، لكن ما تم تقديمه فعليًا خلال العام السابق لا يتخطى سوى 20 مليونا، وهو ما وضع الوكالة في مأزق مالي، مؤكدًا أن تقديم الخدمات للاجئين مرهون بالتعهدات ومواقيت تقديمها من قبل الدول التي تعهدت بها في اجتماع اللجنة الاستشارية السابق.وأوضح أن الوكالة لا تملك إلا المناشدة والمطالبة للدول العربية والغربية بضرورة الالتزام بالتعهدات المالية، حتى يتسنى لها الوفاء بتقديم المساعدات المطلوبة للاجئين الفلسطينيين.وأعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، تقديم 82 مليون يورو لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).وقال البيان: "ساهم الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع بمبلغ 82 مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى".وأضاف البيان "يواصل الاتحاد الأوروبي تقديم دعم حيوي وموثوق لتمكين الوكالة من الوفاء بواجباتها وحماية اللاجئين الفلسطينيين ومساعدتهم، وأداء دور استقرار في المنطقة".وقال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني "إن تمويل الاتحاد الأوروبي متعدد السنوات يؤكد من جديد التزام الاتحاد الأوروبي برفاهية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم حتى التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم".من جانبه، قال ممثل الاتحاد الأوروبي، سفين كون فون بورغسدورف "إن مساهمة الأونروا في دعم لاجئي فلسطين لا تزال لا غنى عنها ودورها في الحفاظ على الاستقرار في هذه المنطقة شديدة التعقيد والصعبة لا جدال فيه".وأضاف بورغسدورف: "تُظهر هذه الحزمة البالغة 82 مليون يورو مرة أخرى التزامنا طويل الأمد ودعمنا للوكالة وموظفيها".يعد الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر مانح للوكالة، حيث ساهم في ميزانية الوكالة بمبلغ 97 مليون يورو في عام 2022.وساعد الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي الأونروا في تقديم خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين بما في ذلك الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية في ظل عدم وجود حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
https://sputnikarabic.ae/20230209/الأونروا-لـ-سبوتنيك-57-ألف-لاجئ-فلسطيني-تضرروا-من-زلزال-سوريا-وبحاجة-إلى-27-مليون-دولار--1073325769.html
https://sputnikarabic.ae/20220928/مدير-الأونروا-استمرارنا-في-التعليم-لـ-12-عاما-يعود-إلى-صمود-فلسطينيي-سوريا-وحكومتها-1068342179.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار
منسق اللجنة المشتركة للاجئين لـ"سبوتنيك": التبرعات الأوروبية غير كافية لحل أزمة الأونروا
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قال محمود خلف، منسق اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، إن الأموال التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي والتي تبلغ قيمتها 82 مليون يورو، لن تحل أزمة الوكالة بشكل كلي، لكنها بادرة جيدة تساهم في تسديد جزء من الأعباء والأزمة التي تقع على عاتق الوكالة.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن هذه الأموال تأتي ضمن حزمة التعهدات الأوروبية التي أعلنت عنها الدول الأوروبية، لدعم الأونروا، لكن الوكالة بحاجة إلى المزيد من الأموال، مؤكدًا أن المشكلة الحقيقية تتمثل في اعتماد الوكالة على الهبات والتبرعات والمساعدات
غير الملزمة في موازنتها.
وأكد أن هذه الآلية تجعل الأونروا مهددة دائما، ومعرضة لأزمات مالية متتالية، مطالبًا بضرورة تخصيص موازنة ثابتة بشكل سنوي، تكون معروفة ومحددة، يستطيع من خلالها القائمون على الوكالة وضع وتحديد الخطط التمويلية اللازمة لتقديم خدمات اللاجئين بشكل أوضح غير قائم على التنبؤ.
وفيما يتعلق بباقي المساعدات التي التزمت بها الدول العربية، قال إن هذه الدول سبق وأن تعهدت بأموال تصل إلى 160 مليون دولار، لكن ما تم تقديمه فعليًا خلال العام السابق لا يتخطى سوى 20 مليونا، وهو ما وضع الوكالة في مأزق مالي، مؤكدًا أن تقديم الخدمات للاجئين مرهون بالتعهدات ومواقيت تقديمها من قبل الدول التي تعهدت بها في اجتماع اللجنة الاستشارية السابق.
وأوضح أن الوكالة لا تملك إلا المناشدة والمطالبة للدول العربية والغربية بضرورة الالتزام بالتعهدات المالية، حتى يتسنى لها الوفاء بتقديم المساعدات المطلوبة للاجئين الفلسطينيين.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، تقديم 82 مليون يورو
لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقال البيان: "ساهم الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع بمبلغ 82 مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى".
وأضاف البيان "يواصل الاتحاد الأوروبي تقديم دعم حيوي وموثوق لتمكين الوكالة من الوفاء بواجباتها وحماية اللاجئين الفلسطينيين ومساعدتهم، وأداء دور استقرار في المنطقة".
28 سبتمبر 2022, 08:20 GMT
وقال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني "إن تمويل الاتحاد الأوروبي متعدد السنوات يؤكد من جديد التزام الاتحاد الأوروبي برفاهية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم حتى التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم".
من جانبه، قال ممثل الاتحاد الأوروبي، سفين كون فون بورغسدورف "إن مساهمة الأونروا في دعم لاجئي فلسطين لا تزال لا غنى عنها ودورها في الحفاظ على الاستقرار في هذه المنطقة شديدة التعقيد والصعبة لا جدال فيه".
وأضاف بورغسدورف: "تُظهر هذه الحزمة البالغة 82 مليون يورو مرة أخرى التزامنا طويل الأمد ودعمنا للوكالة وموظفيها".
يعد الاتحاد الأوروبي
ثالث أكبر مانح للوكالة، حيث ساهم في ميزانية الوكالة بمبلغ 97 مليون يورو في عام 2022.
وساعد الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي الأونروا في تقديم خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين بما في ذلك الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية في ظل عدم وجود حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.