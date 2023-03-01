https://sputnikarabic.ae/20230301/موسكو-قلقة-من-أن-استفزاز-كييف-بالمواد-المشعة-قد-يتم-بالقرب-من-بريدنيستروفيه-1074163629.html
موسكو قلقة من أن استفزاز كييف بالمواد المشعة قد يتم بالقرب من بريدنيستروفيه
موسكو قلقة من أن استفزاز كييف بالمواد المشعة قد يتم بالقرب من بريدنيستروفيه
أعربت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن قلق موسكو بشأن البيانات التي تشير إلى أن استفزاز كييف بالمواد المشعة يمكن أن يتم بالقرب من... 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T07:05+0000
2023-03-01T07:05+0000
2023-03-01T07:05+0000
روسيا
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ونقل الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية عن زاخاروفا قولها: "لا نستطيع ألا نعرب عن قلقنا، إن مثل هذه الأحداث تجري في المنطقة المجاورة مباشرة لبريدنيستروفيه، والتي يقوم نظام كييف بالتصعيد حولها عمدا".وأضافت زاخاروفا بالقول: "يجب ألا ننسى أيضًا أن الموانئ المذكورة في أوكرانيا تشارك في"صفقة الحبوب" والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل هذه الموانئ والممر الإنساني بشكل عام تستخدم لغرض آخر؟".تجري روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط من العام الماضي، وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن مهمتها "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للمضايقات والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقًا للرئيس، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230227/كييف-تقر-بتعزيز-قواتها-على-حدود-جمهورية-بريدنيستروفيه-المولدافية-1074104724.html
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روسيا
موسكو قلقة من أن استفزاز كييف بالمواد المشعة قد يتم بالقرب من بريدنيستروفيه
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أعربت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن قلق موسكو بشأن البيانات التي تشير إلى أن استفزاز كييف بالمواد المشعة يمكن أن يتم بالقرب من إقليم ترانسنيستريا، حيث تقوم كييف الآن بالفعل بتصعيد التوتر هناك.
ونقل الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية عن زاخاروفا قولها: "لا نستطيع ألا نعرب عن قلقنا، إن مثل هذه الأحداث تجري في المنطقة المجاورة مباشرة لبريدنيستروفيه، والتي يقوم نظام كييف بالتصعيد حولها عمدا".
وأضافت زاخاروفا بالقول: "يجب ألا ننسى أيضًا أن الموانئ المذكورة في أوكرانيا تشارك في"صفقة الحبوب" والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل هذه الموانئ والممر الإنساني بشكل عام تستخدم لغرض آخر؟".
تجري روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط من العام الماضي، وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن مهمتها "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للمضايقات والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقًا للرئيس، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.