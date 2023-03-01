https://sputnikarabic.ae/20230301/وزارة-الطاقة-الروسي-موسكو-لا-تنوي-بيع-النفط-بأي-ثمن-من-أجل-حجم-المبيعات-فقط-1074167411.html

وزارة الطاقة الروسي: موسكو لا تنوي بيع النفط بأي ثمن من أجل حجم المبيعات فقط

وزارة الطاقة الروسي: موسكو لا تنوي بيع النفط بأي ثمن من أجل حجم المبيعات فقط

صرح النائب الأول لوزير الطاقة الروسي، بافل سوروكين، اليوم الأربعاء، بأن روسيا لا تنوي بيع النفط بأي سعر من أجل حجم المبيعات فقط، فهذا المبدأ منصوص عليه في خفض... 01.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-01T09:31+0000

2023-03-01T09:31+0000

2023-03-01T09:31+0000

العالم

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وقال سوروكين، خلال مؤتمر الشرق الأوسط ضمن فعاليات نادي "فالداي" الدولي للحوار: "من المهم أن نفهم المبادئ التي يتضمنها هذا التخفيض. لقد أوضحها الرئيس فلاديمير بوتين، ونائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أنه لا توجد مهمة لبيع النفط بأي سعر، فقط البيع من أجل كم المبيعات".وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا ستخفض طواعية إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا في مارس، مما سيساعد في استعادة العلاقات مع السوق، مضيفًا أنه سيتم اتخاذ المزيد من القرارات بناء على الوضع الحالي للسوق.

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