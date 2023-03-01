عربي
https://sputnikarabic.ae/20230301/وزارة-الطاقة-الروسي-موسكو-لا-تنوي-بيع-النفط-بأي-ثمن-من-أجل-حجم-المبيعات-فقط-1074167411.html
وزارة الطاقة الروسي: موسكو لا تنوي بيع النفط بأي ثمن من أجل حجم المبيعات فقط
وزارة الطاقة الروسي: موسكو لا تنوي بيع النفط بأي ثمن من أجل حجم المبيعات فقط
صرح النائب الأول لوزير الطاقة الروسي، بافل سوروكين، اليوم الأربعاء، بأن روسيا لا تنوي بيع النفط بأي سعر من أجل حجم المبيعات فقط، فهذا المبدأ منصوص عليه في خفض... 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T09:31+0000
2023-03-01T09:31+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0b/0d/1047180054_0:150:3111:1899_1920x0_80_0_0_71079d6674462f6c74f11b3a73d660d1.jpg
وقال سوروكين، خلال مؤتمر الشرق الأوسط ضمن فعاليات نادي "فالداي" الدولي للحوار: "من المهم أن نفهم المبادئ التي يتضمنها هذا التخفيض. لقد أوضحها الرئيس فلاديمير بوتين، ونائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أنه لا توجد مهمة لبيع النفط بأي سعر، فقط البيع من أجل كم المبيعات".وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا ستخفض طواعية إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا في مارس، مما سيساعد في استعادة العلاقات مع السوق، مضيفًا أنه سيتم اتخاذ المزيد من القرارات بناء على الوضع الحالي للسوق.
https://sputnikarabic.ae/20230212/السفير-الروسي-روساتوم-تتنافس-على-بناء-أول-محطة-للطاقة-النووية-في-السعودية-1073407144.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0b/0d/1047180054_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_377b84d0dcae6dfadb1188ed037ba626.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

وزارة الطاقة الروسي: موسكو لا تنوي بيع النفط بأي ثمن من أجل حجم المبيعات فقط

09:31 GMT 01.03.2023
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورأنابيب محطة التدفئة المركزية على خلفية مجمع الأعمال الدولي"موسكفا سيتي" في مدينة موسكو، روسيا 9 نوفمبر 2020
أنابيب محطة التدفئة المركزية على خلفية مجمع الأعمال الدوليموسكفا سيتي في مدينة موسكو، روسيا 9 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح النائب الأول لوزير الطاقة الروسي، بافل سوروكين، اليوم الأربعاء، بأن روسيا لا تنوي بيع النفط بأي سعر من أجل حجم المبيعات فقط، فهذا المبدأ منصوص عليه في خفض إنتاج البلاد في شهر آذار/مارس.
وقال سوروكين، خلال مؤتمر الشرق الأوسط ضمن فعاليات نادي "فالداي" الدولي للحوار: "من المهم أن نفهم المبادئ التي يتضمنها هذا التخفيض. لقد أوضحها الرئيس فلاديمير بوتين، ونائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أنه لا توجد مهمة لبيع النفط بأي سعر، فقط البيع من أجل كم المبيعات".
نماذج من مفاعلات روس أتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
السفير الروسي: "روساتوم" تتنافس على بناء أول محطة للطاقة النووية في السعودية
12 فبراير, 07:48 GMT
وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا ستخفض طواعية إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا في مارس، مما سيساعد في استعادة العلاقات مع السوق، مضيفًا أنه سيتم اتخاذ المزيد من القرارات بناء على الوضع الحالي للسوق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала