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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230301/وزير-الخارجية-الأمريكي-الخطة-الصينية-لتسوية-الأزمة-في-أوكرانيا-تتضمن-عناصر-إيجابية-1074179121.html
وزير الخارجية الأمريكي: الخطة الصينية لتسوية الأزمة في أوكرانيا تتضمن "عناصر إيجابية"
وزير الخارجية الأمريكي: الخطة الصينية لتسوية الأزمة في أوكرانيا تتضمن "عناصر إيجابية"
صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن هناك "عناصر إيجابية" في مقترحات الصين لحل الوضع في أوكرانيا. 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T13:04+0000
2023-03-01T13:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
مقترح
وزير الخارجية الأمريكي
الصين
أخبار الأزمة الأوكرانية
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وقال بلينكن خلال زيارته لأوزبكستان، اليوم الأربعاء: "فيما يتعلق بالمقترحات التي قدمتها الصين، هناك بعض العناصر الإيجابية، بما في ذلك الأشياء التي، كما قالت الصين نفسها عدة مرات في الماضي، تشبه إلى حد بعيد مقترحات أوكرانيا نفسها".ونشر موقع وزارة الخارجية الصينية على الإنترنت، يوم الجمعة الماضي، بيانًا من 12 نقطة صادر عن وزارة الخارجية الصينية بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ومن بين النقاط الرئيسية: ضرورة احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول، واستئناف الحوار المباشر بين موسكو وكييف، والدعوة لمنع المزيد من التصعيد.
https://sputnikarabic.ae/20230227/الخارجية-الصينية-نحافظ-على-اتصالاتنا-مع-جميع-أطراف-الأزمة-الأوكرانية-1074064465.html
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العالم, مقترح, وزير الخارجية الأمريكي, الصين, أخبار الأزمة الأوكرانية
العالم, مقترح, وزير الخارجية الأمريكي, الصين, أخبار الأزمة الأوكرانية

وزير الخارجية الأمريكي: الخطة الصينية لتسوية الأزمة في أوكرانيا تتضمن "عناصر إيجابية"

13:04 GMT 01.03.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
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صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن هناك "عناصر إيجابية" في مقترحات الصين لحل الوضع في أوكرانيا.
وقال بلينكن خلال زيارته لأوزبكستان، اليوم الأربعاء: "فيما يتعلق بالمقترحات التي قدمتها الصين، هناك بعض العناصر الإيجابية، بما في ذلك الأشياء التي، كما قالت الصين نفسها عدة مرات في الماضي، تشبه إلى حد بعيد مقترحات أوكرانيا نفسها".
ومع ذلك، في رأيه، إذا كانت بكين "جادة" بشأن الخطة المقترحة، فعندئذ كان ينبغي أن تساعد أوكرانيا طوال العام الماضي.
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
الخارجية الصينية: نحافظ على اتصالاتنا مع جميع أطراف الأزمة الأوكرانية
27 فبراير, 09:58 GMT
ونشر موقع وزارة الخارجية الصينية على الإنترنت، يوم الجمعة الماضي، بيانًا من 12 نقطة صادر عن وزارة الخارجية الصينية بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ومن بين النقاط الرئيسية: ضرورة احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول، واستئناف الحوار المباشر بين موسكو وكييف، والدعوة لمنع المزيد من التصعيد.
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