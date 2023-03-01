https://sputnikarabic.ae/20230301/وزير-الخارجية-الأمريكي-الخطة-الصينية-لتسوية-الأزمة-في-أوكرانيا-تتضمن-عناصر-إيجابية-1074179121.html
وزير الخارجية الأمريكي: الخطة الصينية لتسوية الأزمة في أوكرانيا تتضمن "عناصر إيجابية"
وزير الخارجية الأمريكي: الخطة الصينية لتسوية الأزمة في أوكرانيا تتضمن "عناصر إيجابية"
صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن هناك "عناصر إيجابية" في مقترحات الصين لحل الوضع في أوكرانيا. 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T13:04+0000
2023-03-01T13:04+0000
2023-03-01T13:04+0000
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مقترح
وزير الخارجية الأمريكي
الصين
أخبار الأزمة الأوكرانية
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وقال بلينكن خلال زيارته لأوزبكستان، اليوم الأربعاء: "فيما يتعلق بالمقترحات التي قدمتها الصين، هناك بعض العناصر الإيجابية، بما في ذلك الأشياء التي، كما قالت الصين نفسها عدة مرات في الماضي، تشبه إلى حد بعيد مقترحات أوكرانيا نفسها".ونشر موقع وزارة الخارجية الصينية على الإنترنت، يوم الجمعة الماضي، بيانًا من 12 نقطة صادر عن وزارة الخارجية الصينية بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ومن بين النقاط الرئيسية: ضرورة احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول، واستئناف الحوار المباشر بين موسكو وكييف، والدعوة لمنع المزيد من التصعيد.
https://sputnikarabic.ae/20230227/الخارجية-الصينية-نحافظ-على-اتصالاتنا-مع-جميع-أطراف-الأزمة-الأوكرانية-1074064465.html
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العالم, مقترح, وزير الخارجية الأمريكي, الصين, أخبار الأزمة الأوكرانية
العالم, مقترح, وزير الخارجية الأمريكي, الصين, أخبار الأزمة الأوكرانية
وزير الخارجية الأمريكي: الخطة الصينية لتسوية الأزمة في أوكرانيا تتضمن "عناصر إيجابية"
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صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن هناك "عناصر إيجابية" في مقترحات الصين لحل الوضع في أوكرانيا.
وقال بلينكن خلال زيارته لأوزبكستان، اليوم الأربعاء: "فيما يتعلق بالمقترحات التي قدمتها الصين، هناك بعض العناصر الإيجابية، بما في ذلك الأشياء التي، كما قالت الصين نفسها عدة مرات في الماضي، تشبه إلى حد بعيد مقترحات أوكرانيا نفسها".
ومع ذلك، في رأيه، إذا كانت بكين "جادة" بشأن الخطة المقترحة، فعندئذ كان ينبغي أن تساعد أوكرانيا طوال العام الماضي.
ونشر موقع وزارة الخارجية الصينية على الإنترنت، يوم الجمعة الماضي، بيانًا من 12 نقطة صادر عن وزارة الخارجية الصينية بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ومن بين النقاط الرئيسية: ضرورة احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول، واستئناف الحوار المباشر بين موسكو وكييف، والدعوة لمنع المزيد من التصعيد.