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وزير الخارجية الإيراني يزور روسيا في مارس الجاري
وزير الخارجية الإيراني يزور روسيا في مارس الجاري
قال السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي، اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، سيزور روسيا في شهر مارس/آذار الجاري. 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T08:45+0000
2023-03-01T08:45+0000
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وقال السفير الإيراني خلال مقابلة مع "برلمانتسكايا غازيتا": "ستتم هذه الزيارة إلى موسكو، في مارس الحالي".وشدد جلالي على أن طهران وموسكو في الوقت الحالي "تعيشان فترة ذهبية من تطور العلاقات"، حيث أن العلاقات تتطور بشكل تدريجي في جميع المجالات.وكانت الخارجية الإيرانية، قد صرحت في وقت سابق، بأن التعاون بين روسيا وإيران يتطور في جميع المجالات.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في تصريحات لـ"سبوتنيك": إن "قطار توسيع العلاقات الإيرانية الروسية يسير على طريق جيد، ومتفائلون بأننا سنتمكن من تطوير العلاقات بين إيران وروسيا يوما بعد يوم ونرى المزيد من الازدهار في العلاقات".وأضاف كنعاني "يمكن لروسيا وإيران لعب دور مكمل وحاسم لخلق التوازن في سوق الطاقة العالمي".وأوضح أن "التعاون بين البلدين يتوسع على أساس المصالح المشتركة في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والطاقة والنقل والمصرفية والمالية"، مؤكدا أن "هناك تعاونا تقنيا وفنيا جيدا بين موسكو وطهران فيما يتعلق بمحطة بوشهر النووية".
https://sputnikarabic.ae/20230224/إيران-التعاون-مع-روسيا-يتطور-واتهامات-الغرب-لنا-بشأن-أوكرانيا-لها-دوافع-سياسية-1073953408.html
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روسيا, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

وزير الخارجية الإيراني يزور روسيا في مارس الجاري

08:45 GMT 01.03.2023
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
© Sputnik . Sergey Guneev
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قال السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي، اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، سيزور روسيا في شهر مارس/آذار الجاري.
وقال السفير الإيراني خلال مقابلة مع "برلمانتسكايا غازيتا": "ستتم هذه الزيارة إلى موسكو، في مارس الحالي".

وشدد جلالي على أن طهران وموسكو في الوقت الحالي "تعيشان فترة ذهبية من تطور العلاقات"، حيث أن العلاقات تتطور بشكل تدريجي في جميع المجالات.
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وكانت الخارجية الإيرانية، قد صرحت في وقت سابق، بأن التعاون بين روسيا وإيران يتطور في جميع المجالات.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في تصريحات لـ"سبوتنيك": إن "قطار توسيع العلاقات الإيرانية الروسية يسير على طريق جيد، ومتفائلون بأننا سنتمكن من تطوير العلاقات بين إيران وروسيا يوما بعد يوم ونرى المزيد من الازدهار في العلاقات".
وأضاف كنعاني "يمكن لروسيا وإيران لعب دور مكمل وحاسم لخلق التوازن في سوق الطاقة العالمي".
وأوضح أن "التعاون بين البلدين يتوسع على أساس المصالح المشتركة في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والطاقة والنقل والمصرفية والمالية"، مؤكدا أن "هناك تعاونا تقنيا وفنيا جيدا بين موسكو وطهران فيما يتعلق بمحطة بوشهر النووية".
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