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https://sputnikarabic.ae/20230302/أسماك-قرش-تحول-جلسة-صيد-إلى-معركة-جنونية-فيديو-1074232098.html
أسماك قرش تحول جلسة صيد إلى "معركة جنونية"... فيديو
أسماك قرش تحول جلسة صيد إلى "معركة جنونية"... فيديو
تحولت جلسة صيد قام بها مجموعة مواطنين في ولاية لويزيانا الأميركية، على متن قارب في عرض البحر، إلى ما يشبه "المعركة الجنونية" بين أسماك القرش. 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T14:28+0000
2023-03-02T14:28+0000
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وتجمعت العشرات من أسماك القرش الهائجة في محاولة للتقاط الطعم الذي استخدمه الصيادون في محاولتهم لصيد أسماك التونة، لكن جلسة الصيد الترفيهية تحولت إلى "معركة جنونية" بين أسماك القرش، التي حاولت اصطياد الطعم قبل التقاطه من قبل أسماك التونة.وقال ديلون ماي، وهو أحد المواطنين الذين كانوا على القارب، وسجل مقطع الفيديو، إنه "كان على متن قارب صيد برفقة أصدقائه، وفجأة لاحظوا حركة غريبة في المياه تشبه حالة الغليان".وأشار ماي إلى أنهم اعتقدوا في البداية أن هذه الحركة ناتجة عن حركة أسماك التونة، لكن الضجيج الكبير الصادر من عشرات أسماك القرش الضخمة أثارت حالة من الرعب لدى من كانوا على المركب بعد رصد زعانفها المميزة خارج المياه.
https://sputnikarabic.ae/20230302/أول-اكتشاف-في-العالم-لـصندوق-صوت-الديناصور-المخيف-صور-وفيديو-1074227550.html
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نادي الفيديو
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أسماك قرش تحول جلسة صيد إلى "معركة جنونية"... فيديو

14:28 GMT 02.03.2023
© Photo / pixabay/anncapicturesسمكة قرش تلتهم سمكة في المياه
سمكة قرش تلتهم سمكة في المياه - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
© Photo / pixabay/anncapictures
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تحولت جلسة صيد قام بها مجموعة مواطنين في ولاية لويزيانا الأميركية، على متن قارب في عرض البحر، إلى ما يشبه "المعركة الجنونية" بين أسماك القرش.
وتجمعت العشرات من أسماك القرش الهائجة في محاولة للتقاط الطعم الذي استخدمه الصيادون في محاولتهم لصيد أسماك التونة، لكن جلسة الصيد الترفيهية تحولت إلى "معركة جنونية" بين أسماك القرش، التي حاولت اصطياد الطعم قبل التقاطه من قبل أسماك التونة.
وقال ديلون ماي، وهو أحد المواطنين الذين كانوا على القارب، وسجل مقطع الفيديو، إنه "كان على متن قارب صيد برفقة أصدقائه، وفجأة لاحظوا حركة غريبة في المياه تشبه حالة الغليان".
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وأشار ماي إلى أنهم اعتقدوا في البداية أن هذه الحركة ناتجة عن حركة أسماك التونة، لكن الضجيج الكبير الصادر من عشرات أسماك القرش الضخمة أثارت حالة من الرعب لدى من كانوا على المركب بعد رصد زعانفها المميزة خارج المياه.
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