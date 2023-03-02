https://sputnikarabic.ae/20230302/أوكرانيا-تضع-صحفيا-بريطانيا-في-قائمة-المجرمين-المهددين-لأمنها-القومي-بعد-إجرائه-تحقيقا-عن-القرم-1074202755.html

أوكرانيا تضع صحفيا بريطانيا في قائمة "المجرمين المهددين لأمنها القومي" بعد إجرائه تحقيقا عن القرم

أوكرانيا تضع صحفيا بريطانيا في قائمة "المجرمين المهددين لأمنها القومي" بعد إجرائه تحقيقا عن القرم

وضعت أوكرانيا الصحفي البريطاني، كير سيمونز، العامل في شبكة "إم بي سي نيوز" في قائمة "المجرمين المهددين لأمنها القومي وللسلم العالمي"، بعد إجراء الأخير تحقيقا... 02.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-02T08:30+0000

2023-03-02T08:30+0000

2023-03-02T08:30+0000

العالم

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ونشر النظام الأوكراني صورة وبيانات الصحفي البريطاني فيما يطلق عليه اسم "مركز أبحاث توثيق الجرائم ضد الأمن القومي الأوكراني".وكتب الموقع الأوكراني للمركز والذي يطلق على نفسه اسم "صانع السلام" عن الصحفي العامل في شبكة "NBC Nightly News": "لقد تعدى (الصحفي البريطاني) على سيادة ووحدة الأراضي الأوكرانية وانتهك الحدود الأوكرانية باختراق القرم التي (غزاها) الروس، وشارك في الدعاية الروسية ضد أوكرانيا"، بحسب المزاعم. تم إنشاء الموقع الأوكراني الخاص بالمركز المزعوم في عام 2014، ويعمل على نشر بيانات شخصية للأشخاص الذين يعتبرهم القائمون على المركز "مشاركين في الصراع في دونباس وداعمين لإجراء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا". ويقدم المركز المزعوم ما ادعى أنه "معلومات للسلطات وقوات الأمن والاستخبارات الخاصة عن (الإرهابيين) الموالين لروسيا والانفصاليين والقتلة"، على حد المزاعم التي نشرها على الموقع الخاص به والذي يحمل اسم "حفظ السلام".يذكر أن المركز المذكور، كان قد اتهم، في فبراير/شباط 2023، مستشار مكتب الرئيس الأوكراني السابق، الذي ترك منصبه أليكسي أرموفيتش، "بجمع معلومات لصالح روسيا".

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