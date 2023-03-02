https://sputnikarabic.ae/20230302/أول-اكتشاف-في-العالم-لـصندوق-صوت-الديناصور-المخيف-صور-وفيديو-1074227550.html

أول اكتشاف في العالم لـ"صندوق صوت الديناصور المخيف"... صور وفيديو

أول اكتشاف في العالم لـ"صندوق صوت الديناصور المخيف"... صور وفيديو

كشفت مجلة علمية في تقرير نشرته، اليوم الخميس، عن أول حنجرة ديناصور ضخم غير طائر في العالم، الأمر الذي كشف عن طبيعة "صندوق صوت الديناصور المخيف" لهذا الحيوان... 02.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-02T13:55+0000

2023-03-02T13:55+0000

2023-03-02T13:55+0000

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وعثر على الجسم المتحجر الغريب في عام 2005 في صحراء منغوليا، وهو يعود للعصر الطباشيري، حيث افترض العلماء مؤخرا أنه عبارة عن عظام حلق ديناصور عملاق محفوظة بشكل رائع.واقترح علماء الحفريات من متحف جامعة هوكايدو في اليابان والمتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي أن هذه العظام تشكل بالفعل الأجزاء الرئيسية من صندوق الصوت، وهو أول ما يتم اكتشافه على الإطلاق في ديناصور غير طيري.وتحمل الحنجرة العديد من أوجه التشابه مع "مكبرات الصوت" أو حناجر الصقور الحديثة، يبدو أن التشريح يكشف عن مزيج غريب بين الصناديق الصوتية للزواحف والطيور.وقالت عالمة الحفريات فيكتوريا أربور، التي لم تشارك في الدراسة، لصحيفة "نيويورك تايمز": "إن افتراض أن الديناصورات تصدر أصواتًا تشبه أصوات التماسيح هو أمر آمن للغاية".الحنجرة عبارة عن أنبوب مجوف يقع في الجزء العلوي من الحلق ويحتوي على ميزات تشريحية تتكيف لإنتاج موجات صوتية. وعندما يخرج الزفير عبر الأنبوب، تهتز ثنيات الأنسجة بترددات محددة، بحسب الدراسة المنشورة في مجلة "Communications Biology".لكن الطيور لديها استثناء غريب، حيث تمتلك "مصفار" يقع في الطرف المقابل من القصبة الهوائية بجانب الحنجرة. وبالنسبة للبشر، سيكون الأمر أشبه بوجود صندوق صوت في صدر الإنسان.ويحتوي مصفار الطيور على "أنبوبين" منفصلين، مما يسمح لهما بإجراء صوتين مختلفتين في وقت واحد. وتمتلك الطيور أيضا جزءا آخر يوجد أعلى القصبات الهوائية الخاصة بها مما يسمح لها بتعديل الأصوات التي تخرجها بشكل أعمق.والشبكة بأكملها معقدة للغاية، ومع ذلك لا يزال العلماء لا يفهمون حقًا كيف تطورت من الحنجرة.وتحتوي أحافير البيناكوصور على قطعة غضروفية على شكل حلقة في حنجرتها تُعرف باسم الحلقي، وهي كبيرة جدا. ويقول الباحثون إن حجمها أكبر مما نراه عادة في حناجر الزواحف الحية.وفي وقتنا الحالي، تمتلك الزواحف التي لديها صوت أعلى إلى امتلاك حلق أكبر، مما يعني أن حجم هذا الغضروف هو مؤشر جيد على الصوت.وكتب الباحثون "ربما تكون حنجرة البيناكوصور قد خرجت منها الأصوات بنشاط وهي أصوات مرتبطة بصوت عال ومتفجر كما هو الحال في الزواحف والطيور الصوتية".ويعتقد الباحثون أن الأصوات التي كان يصدرها هذا الديناصور مرتبطة "بالمغازلة والدعوة الأبوية والدفاع عن النفس من المفترس"، وربما تضمنت هديلًا ونقيقًا، بحسب المقال المنشور في مجلة "sciencealert".ومع ذلك، حتى لو كان هذا الديناصور يملك حنجرة أكثر تشابهًا مع الزواحف الحية، مع عدم وجود تشابه مع "مصفار" الطيور، فمن المحتمل أنه بإمكانه إصدار أصوات تشبه أصوات الطيور.

https://sputnikarabic.ae/20230302/العلماء-يكتشفون-سر-الوحش-البحري-1074200862.html

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