https://sputnikarabic.ae/20230302/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يسرع-إمداد-أوكرانيا-بقذائف-الهاوتزر-1074235056.html

إعلام: الاتحاد الأوروبي يسرع في إمداد أوكرانيا بقذائف الهاوتزر

إعلام: الاتحاد الأوروبي يسرع في إمداد أوكرانيا بقذائف الهاوتزر

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تسريع عملية إمداد أوكرانيا بقذائف لمدافع الهاوتزر عيار 155 ملم. 02.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-02T15:44+0000

2023-03-02T15:44+0000

2023-03-02T15:48+0000

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/0e/1059876572_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7b68c3ed81eba21440c845e6a20e7c97.jpg

وفقا للصحيفة، يناقش ممثلو الاتحاد الأوروبي خططا لتخصيص مليار يورو إضافية، بالإضافة إلى إنشاء مخطط مشتريات مشترك لتسريع توريد هذه الذخيرة إلى كييف.وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي يساعد أوكرانيا من خلال صندوق "السلام" الأوروبي، والذي يستخدم لسداد تكاليف للدول التي توفر الأسلحة والذخيرة للجانب الأوكراني.وقال: "نحن نتفاوض مع النرويجيين، والكنديون يبدون اهتماما محتملا".وفي السياق نفسه، قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إن القوات المسلحة الأوكرانية بحاجة إلى تعلم كيفية استخدام الذخيرة بطريقة اقتصادية، كما تفعل جيوش دول الناتو.

https://sputnikarabic.ae/20230302/شولتس-نعلم-أن-المواطنين-الألمان-لا-يؤيدون-إرسال-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1074206325.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم