https://sputnikarabic.ae/20230302/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يسرع-إمداد-أوكرانيا-بقذائف-الهاوتزر-1074235056.html
إعلام: الاتحاد الأوروبي يسرع في إمداد أوكرانيا بقذائف الهاوتزر
إعلام: الاتحاد الأوروبي يسرع في إمداد أوكرانيا بقذائف الهاوتزر
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تسريع عملية إمداد أوكرانيا بقذائف لمدافع الهاوتزر عيار 155 ملم. 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T15:44+0000
2023-03-02T15:44+0000
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وفقا للصحيفة، يناقش ممثلو الاتحاد الأوروبي خططا لتخصيص مليار يورو إضافية، بالإضافة إلى إنشاء مخطط مشتريات مشترك لتسريع توريد هذه الذخيرة إلى كييف.وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي يساعد أوكرانيا من خلال صندوق "السلام" الأوروبي، والذي يستخدم لسداد تكاليف للدول التي توفر الأسلحة والذخيرة للجانب الأوكراني.وقال: "نحن نتفاوض مع النرويجيين، والكنديون يبدون اهتماما محتملا".وفي السياق نفسه، قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إن القوات المسلحة الأوكرانية بحاجة إلى تعلم كيفية استخدام الذخيرة بطريقة اقتصادية، كما تفعل جيوش دول الناتو.
https://sputnikarabic.ae/20230302/شولتس-نعلم-أن-المواطنين-الألمان-لا-يؤيدون-إرسال-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1074206325.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
إعلام: الاتحاد الأوروبي يسرع في إمداد أوكرانيا بقذائف الهاوتزر
15:44 GMT 02.03.2023 (تم التحديث: 15:48 GMT 02.03.2023) تابعنا عبر
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تسريع عملية إمداد أوكرانيا بقذائف لمدافع الهاوتزر عيار 155 ملم.
وفقا للصحيفة، يناقش ممثلو الاتحاد الأوروبي خططا لتخصيص مليار يورو إضافية، بالإضافة إلى إنشاء مخطط مشتريات مشترك لتسريع توريد هذه الذخيرة إلى كييف.
وأشارت
الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي يساعد أوكرانيا من خلال صندوق "السلام" الأوروبي، والذي يستخدم لسداد تكاليف للدول التي توفر الأسلحة والذخيرة للجانب الأوكراني.
وذكرت الصحيفة أن مسؤولا في الاتحاد الأوروبي لم يذكر اسمه قال إن الاتحاد الأوروبي سيشجع الدول الثالثة على الانضمام إلى هذا الصندوق.
وقال: "نحن نتفاوض مع النرويجيين، والكنديون يبدون اهتماما محتملا".
في وقت سابق، قال المقدم المتقاعد من جمهورية لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو، إن رجال المدفعية من القوات المسلحة الأوكرانية بدؤوا يعانون من خسائر غير قتالية بسبب قذائف رديئة الجودة.
وفي السياق نفسه، قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إن القوات المسلحة الأوكرانية بحاجة إلى تعلم كيفية استخدام الذخيرة بطريقة اقتصادية، كما تفعل جيوش دول الناتو.