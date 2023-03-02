https://sputnikarabic.ae/20230302/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-المناطق-الأوكرانية-المتاخمة-لمقاطعة-بريانسك-الروسية-1074209082.html
إعلان حالة التأهب الجوي في المناطق الأوكرانية المتاخمة لمقاطعة بريانسك الروسية
إعلان حالة التأهب الجوي في المناطق الأوكرانية المتاخمة لمقاطعة بريانسك الروسية
تم الإعلان عن حالة التأهب الجوي، اليوم الخميس، في مقاطعتي سومي وتشيرنيغيف في أوكرانيا، المتاخمتين لمقاطعة بريانسك الروسية، وفقا لخريطة تنبيه الغارات الجوية عبر... 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T10:13+0000
2023-03-02T10:13+0000
2023-03-02T10:13+0000
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وصدرت التحذيرات من الغارات الجوية في المقاطعتين في الوقت نفسه، الساعة 12:35 بتوقيت موسكو. بعد ست دقائق، تم الإعلان أيضًا عن حالة التأهب الجوي في مقاطعة بولتافا.وكان قد أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، في وقت سابق من اليوم الخميس، قيام مجموعة تخريبية أوكرانية بالتسلل إلى منطقة كليموفسك في مقاطعة بريانسك، على الحدود الروسية الأوكرانية، حيث نفذت عمليات إجرامية وإرهابية في المنطقة.وقال الحاكم، في قناته على تطبيق "تلغرام": "تسللت مجموعة تخريبية من الحدود الأوكرانية إلى قرية لوبيتشان، فتحت هذه المجموعة النار على السيارات في تلك المنطقة ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة طفل يبلغ 10 سنوات بجروح.. نقل الطفل للمشفى لتلقي العلاج اللازم".
https://sputnikarabic.ae/20230302/سقوط-5-قذائف-وتضرر-3-منازل-في-كورسك-الروسية-1074208284.html
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أخبار أوكرانيا, العالم
إعلان حالة التأهب الجوي في المناطق الأوكرانية المتاخمة لمقاطعة بريانسك الروسية
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تم الإعلان عن حالة التأهب الجوي، اليوم الخميس، في مقاطعتي سومي وتشيرنيغيف في أوكرانيا، المتاخمتين لمقاطعة بريانسك الروسية، وفقا لخريطة تنبيه الغارات الجوية عبر الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
وصدرت التحذيرات من الغارات الجوية في المقاطعتين في الوقت نفسه، الساعة 12:35 بتوقيت موسكو. بعد ست دقائق، تم الإعلان أيضًا عن حالة التأهب الجوي في مقاطعة بولتافا.
وكان قد أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، في وقت سابق من اليوم الخميس، قيام مجموعة تخريبية أوكرانية بالتسلل إلى منطقة كليموفسك في مقاطعة بريانسك، على الحدود الروسية الأوكرانية، حيث نفذت عمليات إجرامية وإرهابية في المنطقة.
وقال الحاكم، في قناته على تطبيق "تلغرام": "تسللت مجموعة تخريبية من الحدود الأوكرانية
إلى قرية لوبيتشان، فتحت هذه المجموعة النار على السيارات في تلك المنطقة ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة طفل يبلغ 10 سنوات بجروح.. نقل الطفل للمشفى لتلقي العلاج اللازم".