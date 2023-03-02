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ائتلاف المعارضة في تركيا يتوافق على مرشح مشترك للرئاسة
ائتلاف المعارضة في تركيا يتوافق على مرشح مشترك للرئاسة
توصل ائتلاف المعارضة في تركيا، اليوم الخميس، إلى توافق على مرشح مشترك لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة. 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T18:57+0000
2023-03-02T18:57+0000
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وجاء الإعلان عن التوافق في بيان أصدره الائتلاف في أعقاب انتهاء اجتماع زعماء الأحزاب الستة في مقر حزب السعادة بأنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".وذكر بيان الائتلاف أن إعلان اسم المرشح المشترك سيكون في السادس من شهر مارس/ آذار الحالي.وقال البيان: "بصفتنا قادة الأحزاب السياسية التي يتكون منها تحالف الأمة، توصلنا إلى تفاهم بشأن مرشحنا الرئاسي المشترك وخريطة طريق العملية الانتقالية".وأوضح البيان أن الأحزاب سوف تجتمع مرة أخرى بضيافة حزب "السعادة"، بهدف إعلان البيان الختامي للرأي العام في الـ 6 من شهر مارس/ آذار 2023.ومن المقرر أن تأتي هذه الخطوة بعد أن يبلغ قادة مجالس أحزابهم بما تم تناوله في اجتماع الخميس.
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أخبار تركيا اليوم, العالم, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, العالم, الأخبار

ائتلاف المعارضة في تركيا يتوافق على مرشح مشترك للرئاسة

18:57 GMT 02.03.2023
© Sputnik . Chadicaعلم تركيا
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
© Sputnik . Chadica
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توصل ائتلاف المعارضة في تركيا، اليوم الخميس، إلى توافق على مرشح مشترك لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.
وجاء الإعلان عن التوافق في بيان أصدره الائتلاف في أعقاب انتهاء اجتماع زعماء الأحزاب الستة في مقر حزب السعادة بأنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".
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وذكر بيان الائتلاف أن إعلان اسم المرشح المشترك سيكون في السادس من شهر مارس/ آذار الحالي.
وقال البيان: "بصفتنا قادة الأحزاب السياسية التي يتكون منها تحالف الأمة، توصلنا إلى تفاهم بشأن مرشحنا الرئاسي المشترك وخريطة طريق العملية الانتقالية".
وأوضح البيان أن الأحزاب سوف تجتمع مرة أخرى بضيافة حزب "السعادة"، بهدف إعلان البيان الختامي للرأي العام في الـ 6 من شهر مارس/ آذار 2023.
ومن المقرر أن تأتي هذه الخطوة بعد أن يبلغ قادة مجالس أحزابهم بما تم تناوله في اجتماع الخميس.
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