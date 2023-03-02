https://sputnikarabic.ae/20230302/الإمارات-تدين-دعوة-وزير-إسرائيلي-لتدمير-قرية-حوارة-الفلسطينية-1074242250.html

الإمارات تدين دعوة وزير إسرائيلي لتدمير قرية حوارة الفلسطينية

الإمارات تدين دعوة وزير إسرائيلي لتدمير قرية حوارة الفلسطينية

أدانت الإمارات، اليوم الخميس، "التصريحات العنصرية" لوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا إلى "محو" قرية حوارة الفلسطينية. 02.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-02T19:31+0000

2023-03-02T19:31+0000

2023-03-02T19:31+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت الخارجية الإماراتية، في بيان "أدانت دولة الإمارات التصريحات العنصرية لوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، التي دعت إلى تدمير قرية حوارة الفلسطينية".وأكدت الخارجية "رفض دولة الإمارات كافة الممارسات التي تتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية".وشددت على "ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والعنف، ونوهت بأهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني ضمن الجهود المبذولة للحد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة".وأكدت الإمارات "على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، يوم أمس الأربعاء، إنه يجب "محو" قرية حوارة الفلسطينية التي تعرضت قبل أيام لهجمات المستوطنين وسط تنديد دولي.وأعلن متحدث الخارجية الأمريكية، نيد برايس، رفض الولايات المتحدة لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، محو بلدة حوارة الفلسطينية في نابلس، لافتًا إلى أنها "غير مسؤولة ومقززة".واجتمع ممثلون عن كل من الأردن، ومصر، والولايات المتحدة، وإسرائيل والفلسطينيين في مدينة العقبة الأردنية، الأحد الماضي.ردا على ذلك، أحرق المستوطنون ثلاثين منزلا وأكثر من 25 مركبة خلال المواجهات التي اندلعت بحماية قوات الجيش الإسرائيلي، حيث قتل شاب فلسطيني يبلغ من العمر 37 عاماً، وأصيب 100 بينهم أربعة وصفت حالاتهم بالخطيرة.يُشار إلى أن بيان اجتماع العقبة، تضمن تأكيداً من الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية لاستعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر.ويشمل ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر.وعقب ساعات قليلة على اختتام أعمال اجتماع العقبة، صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بأن البناء وشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية سيستمر من دون أي تغيير.يذكر أنه في أيلول/سبتمبر 2020، وقعت إسرائيل وكل من البحرين والإمارات على "اتفاقيات أبراهام"، التي تشمل تطبيع علاقات.

https://sputnikarabic.ae/20230301/قائد-عسكري-إسرائيلي-فشلت-في-الاستعداد-لـأحداث-حوارة-1074168462.html

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