https://sputnikarabic.ae/20230302/الجزائر-تدعو-إلى-استراتيجية-عربية-موحدة-لإدارة-الكوارث-الطبيعية-1074212238.html
الجزائر تدعو إلى استراتيجية عربية موحدة لإدارة الكوارث الطبيعية
الجزائر تدعو إلى استراتيجية عربية موحدة لإدارة الكوارث الطبيعية
دعا وزير الداخلية الجزائري، إبراهيم مراد، اليوم الخميس، إلى وضع استراتيجية عربية موحدة، تدعم التضامن العربي في إدارة الكوارث الطبيعية. 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T10:34+0000
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وقال مراد خلال كلمة، ألقاها أثناء مشاركته في أعمال الدورة الـ40 لمجلس وزراء الداخلية العرب، المنعقدة في تونس، إنه لابد من العمل على اقتراح استراتيجية عربية موحدة لدعم التضامن العربي في إدارة الكوارث الطبيعية من خلال وضع آليات ملموسة وعملياتية للإنذار المبكر والوقاية والتدخل، وفقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".وأكد الوزير الجزائري، على ضرورة مواصلة الجهود والمساعي العربية المشتركة في ظل منظومة دولية وإقليمية متسارعة تشهد تغيرات حادة على أصعدة مختلفة.وأشار إلى أن "انعقاد القمة العربية مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في الجزائر، يعد دليلا على تمسك بلاده بمشروع الوحدة العربية".وأوضح أنه "انطلاقا من قناعة بلاده بأن الأمن والتنمية مطلبان متلازمان، قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال القمة الـ36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي والتي انعقدت مؤخرا بأديس أبابا، تخصيص مبلغ مليار دولار أمريكي لتمويل مشاريع تنموية ترمي إلى دفع عجلة التنمية ودعم السلام والاستقرار في الدول الأفريقية".
https://sputnikarabic.ae/20230301/الرئيس-التركي-يعلن-عن-صندوق-لإحياء-المدن-بعد-الكوارث-1074183858.html
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الجزائر, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, تونس
الجزائر, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, تونس
الجزائر تدعو إلى استراتيجية عربية موحدة لإدارة الكوارث الطبيعية
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دعا وزير الداخلية الجزائري، إبراهيم مراد، اليوم الخميس، إلى وضع استراتيجية عربية موحدة، تدعم التضامن العربي في إدارة الكوارث الطبيعية.
وقال مراد خلال كلمة، ألقاها أثناء مشاركته في أعمال الدورة الـ40 لمجلس وزراء الداخلية العرب، المنعقدة في تونس
، إنه لابد من العمل على اقتراح استراتيجية عربية موحدة لدعم التضامن العربي في إدارة الكوارث الطبيعية من خلال وضع آليات ملموسة وعملياتية للإنذار المبكر والوقاية والتدخل، وفقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".
وأكد الوزير الجزائري، على ضرورة مواصلة الجهود والمساعي العربية المشتركة في ظل منظومة دولية وإقليمية متسارعة تشهد تغيرات حادة على أصعدة مختلفة.
وأشار إلى أن "انعقاد القمة العربية مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في الجزائر، يعد دليلا على تمسك بلاده بمشروع الوحدة العربية".
وأوضح أنه "انطلاقا من قناعة بلاده بأن الأمن والتنمية مطلبان متلازمان، قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال القمة الـ36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي
والتي انعقدت مؤخرا بأديس أبابا، تخصيص مبلغ مليار دولار أمريكي لتمويل مشاريع تنموية ترمي إلى دفع عجلة التنمية ودعم السلام والاستقرار في الدول الأفريقية".