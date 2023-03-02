https://sputnikarabic.ae/20230302/الحكومة-المصرية-تسقط-الجنسية-عن-5-أشخاص-بسبب-إسرائيل-1074210162.html
الحكومة المصرية تسقط الجنسية عن 5 أشخاص بسبب إسرائيل
الحكومة المصرية تسقط الجنسية عن 5 أشخاص بسبب إسرائيل
أعلنت الحكومة المصرية إسقاط الجنسية عن 6 أشخاص بسبب تجنسيهم بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق. 02.03.2023, سبوتنيك عربي
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وبحسب العدد الجديد من الجريدة الرسمية الصادر صباح اليوم، قرر مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، إسقاط الجنسية عن 6 أشخاص بسبب تجنيسهم بجنسية أجنبية.وأوضح القرار، وفقا لموقع "المصري اليوم" أن خمسة أشخاص من بين الستة حصلوا على الجنسية الإسرائيلية دون إذن سابق من الحكومة المصرية كما تنص القوانين واللوائح الخاصة بالتجنيس.وشمل القرار إسقاط الجنسية المصرية عن ثلاثة أخوة من مواليد إسرائيل لأب يحمل الجنسية المصرية، وهم سارة وديانا وراني محمد حسن حسين عبدالعزيز.وتضمن القرار أيضا إسقاط الجنسية المصرية عن الأخوين هند ومحمد خالد محيى رضوان، وهما من مواليد إسرائيل لأب يحمل الجنسية المصرية.وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور المصري وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
https://sputnikarabic.ae/20220718/وزارة-الداخلية-المصرية-تصدر-6-قرارات-بشأن-الحصول-على-الجنسية-1065230474.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الحكومة المصرية تسقط الجنسية عن 5 أشخاص بسبب إسرائيل
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أعلنت الحكومة المصرية إسقاط الجنسية عن 6 أشخاص بسبب تجنسيهم بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.
وبحسب العدد الجديد من الجريدة الرسمية الصادر صباح اليوم، قرر مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، إسقاط الجنسية
عن 6 أشخاص بسبب تجنيسهم بجنسية أجنبية.
وأوضح القرار، وفقا لموقع "المصري اليوم
" أن خمسة أشخاص من بين الستة حصلوا على الجنسية الإسرائيلية دون إذن سابق من الحكومة المصرية كما تنص القوانين واللوائح الخاصة بالتجنيس.
وشمل القرار إسقاط الجنسية المصرية
عن ثلاثة أخوة من مواليد إسرائيل لأب يحمل الجنسية المصرية، وهم سارة وديانا وراني محمد حسن حسين عبدالعزيز.
وتضمن القرار أيضا إسقاط الجنسية المصرية عن الأخوين هند ومحمد خالد محيى رضوان، وهما من مواليد إسرائيل لأب يحمل الجنسية المصرية.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور المصري وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.