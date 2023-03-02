https://sputnikarabic.ae/20230302/الحكومة-اليمنية-تتهم-إيران-بالسعي-لإجهاض-جهود-التهدئة-بتهريب-الأسلحة-لأنصار-الله-1074245260.html
الحكومة اليمنية تتهم إيران بالسعي لإجهاض جهود التهدئة بتهريب الأسلحة لأنصار الله
الحكومة اليمنية تتهم إيران بالسعي لإجهاض جهود التهدئة بتهريب الأسلحة لأنصار الله
اتهمت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، إيران بتقويض الجهود والمساعي الدولية للتهدئة في اليمن وتجديد هدنة الأمم المتحدة المنقضية مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي... 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T21:38+0000
2023-03-02T21:38+0000
2023-03-02T21:38+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، عبر "تويتر"، إن: "ضبط البحرية البريطانية شحنة أسلحة إيرانية جديدة كانت في طريقها للحوثيين، تتكون من صواريخ موجهة مضادة للدبابات إيرانية الصنع من نوع (دهلوية)، ومكونات صواريخ باليستية متوسطة المدى، يؤكد تصعيد نظام طهران عمليات تهريب الأسلحة للحوثيين في انتهاك سافر للقرارات الدولية".وأضاف: "تصعيد النظام الإيراني عمليات تهريب السلاح للحوثيين يؤكد نواياه إجهاض الجهود الدولية للتهدئة واستعادة الهدنة، ووقوفه حجر عثرة أمام السلام في اليمن، واستخدامه الحوثيين أداة لتنفيذ سياساته في زعزعة الأمن والاستقرار ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية".ودعا الوزير الإرياني إلى "دعم قوات خفر السواحل اليمنية لرفع جاهزيتها في مجال مكافحة الإرهاب وعمليات تهريب الأسلحة والمخدرات وغيرها من الأنشطة غير القانونية".وأشار إلى "تنفيذ القوات البحرية المشتركة 7 عمليات اعتراض في الأشهر الثلاثة الماضية، واستيلائها على 5000 قطعة سلاح، و1.6 مليون طلقة ذخيرة، و7000 فتيل تقريبي للصواريخ، و2100 كيلوغرام من الوقود المستخدم لإطلاق قذائف صاروخية، و30 مضاد للدبابات، وصواريخ موجهة ومكونات صواريخ باليستية".وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بـ "القيام باتخاذ موقف حازم وخطوات جدية لوقف الأنشطة الإيرانية التي تزعزع الأمن والسلم الإقليمي والدولي، باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقوانين والقرارات الدولية، وتحدياً سافراً لجهوده في فرض التهدئة وإحلال السلام في اليمن"، على حد قوله.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت البحرية البريطانية "ضبط صواريخ إيرانية في مياه الخليج"، مرجحة توجهها إلى اليمن.وقالت البحرية الملكية البريطانية، في بيان لها، إنها "صادرت الشهر الماضي أسلحة إيرانية من قارب تهريب في المياه الدولية في خليج عُمان، وكان من بينها صواريخ موجهة مضادة للدبابات".وأشارت إلى أن طائرة مراقبة واستطلاع مُسيرة تابعة للمخابرات الأمريكية رصدت القارب وهو يبحر باتجاه الجنوب قادما من إيران بسرعة عالية خلال ساعات الظلام، وتعقبته أيضا طائرة هليكوبتر بريطانية.وفي الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.سبق ذلك بأيام، إعلان "أنصار الله" وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230228/عضو-بمجلس-القيادة-اليمني-يتوقع-تجدد-القتال-واندلاع-حرب-شرسة-مع-أنصار-الله-1074159683.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الأخبار
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الأخبار
الحكومة اليمنية تتهم إيران بالسعي لإجهاض جهود التهدئة بتهريب الأسلحة لأنصار الله
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اتهمت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، إيران بتقويض الجهود والمساعي الدولية للتهدئة في اليمن وتجديد هدنة الأمم المتحدة المنقضية مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عبر تهريب الأسلحة إلى جماعة "أنصار الله"، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف إزاء ذلك.
القاهرة - سبوتنيك. وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، عبر "تويتر"، إن: "ضبط البحرية البريطانية شحنة أسلحة إيرانية جديدة كانت في طريقها للحوثيين، تتكون من صواريخ موجهة مضادة للدبابات إيرانية الصنع من نوع (دهلوية)، ومكونات صواريخ باليستية متوسطة المدى، يؤكد تصعيد نظام طهران عمليات تهريب الأسلحة للحوثيين في انتهاك سافر للقرارات الدولية".
وأضاف: "تصعيد النظام الإيراني عمليات تهريب السلاح للحوثيين يؤكد نواياه إجهاض الجهود الدولية للتهدئة واستعادة الهدنة، ووقوفه حجر عثرة أمام السلام في اليمن، واستخدامه الحوثيين
أداة لتنفيذ سياساته في زعزعة الأمن والاستقرار ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية".
ودعا الوزير الإرياني إلى "دعم قوات خفر السواحل اليمنية لرفع جاهزيتها في مجال مكافحة الإرهاب وعمليات تهريب الأسلحة والمخدرات وغيرها من الأنشطة غير القانونية".
وأشار إلى "تنفيذ القوات البحرية المشتركة 7 عمليات اعتراض في الأشهر الثلاثة الماضية، واستيلائها على 5000 قطعة سلاح، و1.6 مليون طلقة ذخيرة، و7000 فتيل تقريبي للصواريخ، و2100 كيلوغرام من الوقود المستخدم لإطلاق قذائف صاروخية، و30 مضاد للدبابات، وصواريخ موجهة ومكونات صواريخ باليستية".
وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بـ "القيام باتخاذ موقف حازم وخطوات جدية لوقف الأنشطة الإيرانية التي تزعزع الأمن والسلم الإقليمي والدولي، باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقوانين والقرارات الدولية، وتحدياً سافراً لجهوده في فرض التهدئة وإحلال السلام في اليمن"، على حد قوله.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت البحرية البريطانية "ضبط صواريخ إيرانية في مياه الخليج"، مرجحة توجهها إلى اليمن.
وقالت البحرية الملكية البريطانية، في بيان لها، إنها "صادرت الشهر الماضي أسلحة إيرانية من قارب تهريب في المياه الدولية في خليج عُمان، وكان من بينها صواريخ موجهة مضادة للدبابات".
وأشارت إلى أن طائرة مراقبة واستطلاع مُسيرة تابعة للمخابرات الأمريكية رصدت القارب وهو يبحر باتجاه الجنوب قادما من إيران بسرعة عالية خلال ساعات الظلام، وتعقبته أيضا طائرة هليكوبتر بريطانية.
وفي الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
سبق ذلك بأيام، إعلان "أنصار الله" وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن
، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.