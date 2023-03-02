عربي
https://sputnikarabic.ae/20230302/الرئيس-المصري-يوجه-بحزمة-حماية-اجتماعية-تشمل-زيادة-الأجور-والمعاشات-1074232725.html
الرئيس المصري يوجه بحزمة حماية اجتماعية تشمل زيادة الأجور والمعاشات
الرئيس المصري يوجه بحزمة حماية اجتماعية تشمل زيادة الأجور والمعاشات
أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، عن توجيهات بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين في الجهاز الإداري المصري. 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T14:40+0000
2023-03-02T14:40+0000
مصر
أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الأخبار
العالم العربي
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0d/1073465764_0:0:1991:1120_1920x0_80_0_0_535c86545f015d47111801c00c2910b0.jpg
وقال السيسي في كلمة له اليوم: "أوجّه بالتعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأصحاب الكادرات الخاصة، اعتبارًا من أول نيسان/أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.وتضمن الحزمة زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة، وذلك على النحو التالي: بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريا، وبالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها، لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريا.وبالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين في الدولة، لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريًا؛ وبالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين في الدولة، لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرًيا.وشملت الحزمة أيضا "زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم، لتكون بنسبة 15 بالمئة، اعتبارًا من أول أبريل المقبل".ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي، من 24 ألف جنيه، ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة، بنسبة 25 في المئة؜ شهرياً.والشهر الماضي، أصدر الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، نشرة التضخم، والتي كشف فيها أن معدل التضخم في مصر سجل مستوى قياسيًا، في كانون الثاني/يناير 2023، ليبلغ 26.5 في المئة؛ مقابل 8 في المئة، في ذات الشهر من العام السابق.وجاء ذلك، مدفوعا بتراجع الجنيه وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي؛ وكذلك أسعار المواد الغذائية.ويتوقع مراقبون أن تمتد موجة التضخم الحالية، متأثرة بعدة عوامل، أولها التضخم الموسمي في شهر رمضان، الذي يشهد عادة ارتفاع معدلات الاستهلاك، وانعكاس ارتفاع سعر الدولار على الواردات.وسعى البنك المركزي المصري إلى امتصاص موجة التضخم، عبر رفع معدلات الفائدة بما مجموعه 8 في المئة، خلال عام 2022، وتشير التوقعات إلى أن البنك سيضطر إلى استئناف رفع سعر الفائدة مجددا، في اجتماعاته القادمة؛ لامتصاص التضخم.
https://sputnikarabic.ae/20230213/السيسي-مصر-تجاوزت-فترة-صعبة-والمصريون-على-قدر-المسؤولية-1073454133.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0d/1073465764_1:0:1770:1327_1920x0_80_0_0_7ff9d1931aca77b7b7c28b3f9de399d6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار, العالم العربي, اقتصاد
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار, العالم العربي, اقتصاد

الرئيس المصري يوجه بحزمة حماية اجتماعية تشمل زيادة الأجور والمعاشات

14:40 GMT 02.03.2023
© AFP 2023 / AHMAD HASSANالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
© AFP 2023 / AHMAD HASSAN
تابعنا عبرTelegram
أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، عن توجيهات بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين في الجهاز الإداري المصري.
وقال السيسي في كلمة له اليوم: "أوجّه بالتعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأصحاب الكادرات الخاصة، اعتبارًا من أول نيسان/أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
وتضمن الحزمة زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة، وذلك على النحو التالي: بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريا، وبالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها، لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريا.

وبالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين في الدولة، لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريًا؛ وبالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين في الدولة، لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرًيا.

وشملت الحزمة أيضا "زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم، لتكون بنسبة 15 بالمئة، اعتبارًا من أول أبريل المقبل".

ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي، من 24 ألف جنيه، ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة، بنسبة 25 في المئة؜ شهرياً.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
السيسي: مصر تجاوزت فترة صعبة والمصريون على قدر المسؤولية
13 فبراير, 11:34 GMT
والشهر الماضي، أصدر الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، نشرة التضخم، والتي كشف فيها أن معدل التضخم في مصر سجل مستوى قياسيًا، في كانون الثاني/يناير 2023، ليبلغ 26.5 في المئة؛ مقابل 8 في المئة، في ذات الشهر من العام السابق.

وجاء ذلك، مدفوعا بتراجع الجنيه وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي؛ وكذلك أسعار المواد الغذائية.

ويتوقع مراقبون أن تمتد موجة التضخم الحالية، متأثرة بعدة عوامل، أولها التضخم الموسمي في شهر رمضان، الذي يشهد عادة ارتفاع معدلات الاستهلاك، وانعكاس ارتفاع سعر الدولار على الواردات.

وسعى البنك المركزي المصري إلى امتصاص موجة التضخم، عبر رفع معدلات الفائدة بما مجموعه 8 في المئة، خلال عام 2022، وتشير التوقعات إلى أن البنك سيضطر إلى استئناف رفع سعر الفائدة مجددا، في اجتماعاته القادمة؛ لامتصاص التضخم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала