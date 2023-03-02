https://sputnikarabic.ae/20230302/السعودية-رئاسة-أمن-الدولة-تضبط-عصابة-تنتحل-صفة-شخصية-مسؤولة-لممارسة-النصب-1074203675.html
السعودية... رئاسة أمن الدولة تضبط عصابة تنتحل صفة "شخصية مسؤولة" لممارسة النصب
السعودية... رئاسة أمن الدولة تضبط عصابة تنتحل صفة "شخصية مسؤولة" لممارسة النصب
أعلنت رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية "ضبط وكر إجرامي" يمتهن النصب والاحتيال من خلال انتحال اسم شخصية مسؤولة، وطلب المعلومات البنكية من أفراد... 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T07:52+0000
2023-03-02T07:52+0000
2023-03-02T07:52+0000
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وبحسب بيان لرئاسة أمن الدولة، تم رصد "النشاط العصابي الإجرامي الذي يطلب المعلومات البنكية للأفراد والكيانات بحجة تقديم مساعدات مالية باستخدام برامج للاتصالات الهاتفية وروابط مزيفة لمواقع إلكترونية حكومية وتجارية".ولفت إلى أن التنظيم استهدف الكثير من المواطنين والمقيمين.وأكد أنه من خلال المتابعة الأمنية تمكنت الجهة المختصة بالرئاسة ضبط الوكر الإجرامي في مدينة الدمام.وأوضحت أن المتهم "جهز منزله ليكون منطلقا لهذه العمليات الإجرامية، بتوفير شبكة اتصالات تسهل تمرير المكالمات بأرقام محلية".وحذرت أمن الدولة، من الانسياق وراء مثل تلك الاتصالات، ودعت إلى عدم الاستجابة لها، وعدم الإدلاء بأي معلومات عن الهويات والحسابات البنكية.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
السعودية... رئاسة أمن الدولة تضبط عصابة تنتحل صفة "شخصية مسؤولة" لممارسة النصب
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أعلنت رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية "ضبط وكر إجرامي" يمتهن النصب والاحتيال من خلال انتحال اسم شخصية مسؤولة، وطلب المعلومات البنكية من أفراد وكيانات وهيئات.
وبحسب بيان لرئاسة أمن الدولة، تم رصد "النشاط العصابي
الإجرامي الذي يطلب المعلومات البنكية للأفراد والكيانات بحجة تقديم مساعدات مالية باستخدام برامج للاتصالات الهاتفية وروابط مزيفة لمواقع إلكترونية حكومية وتجارية".
ولفت إلى أن التنظيم استهدف الكثير من المواطنين والمقيمين.
وأكد أنه من خلال المتابعة الأمنية
تمكنت الجهة المختصة بالرئاسة ضبط الوكر الإجرامي في مدينة الدمام.
وأوضحت أن المتهم "جهز منزله ليكون منطلقا لهذه العمليات الإجرامية، بتوفير شبكة اتصالات تسهل تمرير المكالمات بأرقام محلية".
وحذرت أمن الدولة، من الانسياق وراء مثل تلك الاتصالات، ودعت إلى عدم الاستجابة لها، وعدم الإدلاء بأي معلومات عن الهويات
والحسابات البنكية.