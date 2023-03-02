https://sputnikarabic.ae/20230302/العلماء-يكتشفون-سر-الوحش-البحري-1074200862.html

العلماء يكتشفون سر الوحش البحري

العلماء يكتشفون سر الوحش البحري

كشف العلماء الأستراليون سر وحش هافغوف البحري من الأساطير الاسكندنافية، حسب صحيفة تلغراف. 02.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-02T04:49+0000

2023-03-02T04:49+0000

2023-03-02T04:49+0000

مجتمع

علوم

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في الأساطير الاسكندنافية، يستطيع هذا الوحش الوقوف بلا حراك بفم كبير مفتوح على سطح الماء، في انتظار الفريسة، من بينها حتى سفن. في الوقت نفسه، تقول الأساطير إن البحارة يعتقدون أن أسنان الوحش صخور في البحر ويدخلون في فمه دون أدنى شك. كان يظهر ذكر "هافغوف" في الأساطير الأيسلندية حتى القرن الثامن عشر.وفقًا للباحثين من جامعة فليندرز الأسترالية، في الملحمة القديمة عن هافغوف، تم وصف إحدى طرق الصيد التي تستخدمها الحيتان. في السنوات الأخيرة، رصدت هذه الثدييات في وضع مماثل: على سطح الماء بفم مفتوح على مصراعيه، منتظرة حتى تسبح الأسماك إلى فمها.اعتبر العلماء في البداية أن طريقة الصيد هذه ظهرت مؤخرًا، ومع ذلك، فإن دراسة الأدب حول سلوكها، بما في ذلك الأساطير القديمة حول الوحوش البحرية، غيرت وجهة نظرهم.وقال عالم الآثار، الدكتور جون مكارثي: "لقد أدهشني أن الوصف الاسكندنافي لـ"هافغوف" يشبه إلى حد كبير السلوك الموضح في الفيديو الذي تصطاد فيه الحيتان بمساعدة مثل هذا" الفخ "، لكن في البداية اعتقدت أنه كان مجرد مصادفة مثيرة للاهتمام".وفقًا للدكتور إرين سيبو، في الواقع، فإن سلوك هافغوف، الموصوف في ملحمة وحش البحر، هو إحدى طرق مطاردة الحيتان، والتي يتم ملاحظتها حاليًا بشكل متكرر، ولكن شهدها الناس في العصور القديمة.كما أشار المقال، تم تسجيل سلوك الحيتان هذا لأول مرة في عام 2011، ومنذ ذلك الحين لوحظ عدة مرات. يعتقد العلماء أن التقنيات "غير المرئية" الجديدة لمراقبة هذه الثدييات، مثل الطائرات المسيرة، تسمح بمراقبة الحيتان بعناية ورصد ما لم يتم اكتشافه مسبقا.

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