https://sputnikarabic.ae/20230302/الغرب-يحث-الإمارات-على-عدم-تزويد-روسيا-بمعدات-للأغراض-العسكرية-1074201477.html
الغرب يحث الإمارات على عدم تزويد روسيا بمعدات يمكن استخدامها للأغراض العسكرية
الغرب يحث الإمارات على عدم تزويد روسيا بمعدات يمكن استخدامها للأغراض العسكرية
تريد الدول الغربية من الإمارات العربية المتحدة إنهاء تصدير أهم البضائع إلى روسيا، بما في ذلك الإلكترونيات التي يمكن استخدامها للأغراض العسكرية، حسبما ذكرت... 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T05:44+0000
2023-03-02T05:44+0000
2023-03-02T05:47+0000
اقتصاد
العالم العربي
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وقالت الصحيفة إن الحكومة الأمريكية تشعر بالقلق من أن الإمارات العربية المتحدة أصبحت مركزًا لإمدادات البضائع مثل الإلكترونيات التي يمكن إعادة تصميمها لمساعدة العمليات العسكرية الروسية.وفقًا لمصادر الصحيفة، فإن "إعادة التصدير" يسبب قلقًا خاصًا، حيث يتم توجيه البضائع عبر هذا البلد من أجل التحايل على القيود.وفقًا للمنشور، في الأسابيع الأخيرة، قام ممثلو الولايات المتحدة، بزيارة الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة، وأعربوا عن قلقهم من أن الإمارات يمكن أن تصبح عقدة اقتصادية لإرسال بعض أنواع السلع، بما في ذلك الإلكترونيات، إلى روسيا.في وقت سابق، أفاد رئيس وزارة التنمية الاقتصادية في روسيا، مكسيم ريشيتنيكوف، أن التجارة بين روسيا والإمارات العربية المتحدة زادت خمس مرات على مدى ثلاث سنوات، حيث بلغت تسعة مليارات دولار في عام 2022.صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سابقًا، أن سياسة الردع وإضعاف روسيا هي الاستراتيجية الطويلة المدى للغرب، وأن العقوبات ألحقت ضربة خطيرة في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي.
https://sputnikarabic.ae/20230220/حجم-التجارة-بين-روسيا-والإمارات-يسجل-رقما-قياسيا-1073758812.html
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اقتصاد, العالم العربي
الغرب يحث الإمارات على عدم تزويد روسيا بمعدات يمكن استخدامها للأغراض العسكرية
05:44 GMT 02.03.2023 (تم التحديث: 05:47 GMT 02.03.2023) تابعنا عبر
تريد الدول الغربية من الإمارات العربية المتحدة إنهاء تصدير أهم البضائع إلى روسيا، بما في ذلك الإلكترونيات التي يمكن استخدامها للأغراض العسكرية، حسبما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، مستشهدة بمصادر.
وقالت الصحيفة إن الحكومة الأمريكية تشعر بالقلق من أن الإمارات العربية المتحدة أصبحت مركزًا لإمدادات البضائع
مثل الإلكترونيات التي يمكن إعادة تصميمها لمساعدة العمليات العسكرية الروسية.
وفقًا لمصادر الصحيفة، فإن "إعادة التصدير" يسبب قلقًا خاصًا، حيث يتم توجيه البضائع عبر هذا البلد من أجل التحايل على القيود.
وفقًا للمنشور، في الأسابيع الأخيرة، قام ممثلو الولايات المتحدة، بزيارة الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة، وأعربوا عن قلقهم من أن الإمارات يمكن أن تصبح عقدة اقتصادية لإرسال بعض أنواع السلع، بما في ذلك الإلكترونيات، إلى روسيا.
في وقت سابق، أفاد رئيس وزارة التنمية الاقتصادية في روسيا، مكسيم ريشيتنيكوف، أن التجارة بين روسيا والإمارات العربية المتحدة زادت خمس مرات على مدى ثلاث سنوات، حيث بلغت تسعة مليارات دولار في عام 2022.
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سابقًا، أن سياسة الردع وإضعاف روسيا هي الاستراتيجية الطويلة المدى للغرب، وأن العقوبات ألحقت ضربة خطيرة في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي.