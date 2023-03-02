عربي
https://sputnikarabic.ae/20230302/الغرب-يحث-الإمارات-على-عدم-تزويد-روسيا-بمعدات-للأغراض-العسكرية-1074201477.html
الغرب يحث الإمارات على عدم تزويد روسيا بمعدات يمكن استخدامها للأغراض العسكرية
الغرب يحث الإمارات على عدم تزويد روسيا بمعدات يمكن استخدامها للأغراض العسكرية
تريد الدول الغربية من الإمارات العربية المتحدة إنهاء تصدير أهم البضائع إلى روسيا، بما في ذلك الإلكترونيات التي يمكن استخدامها للأغراض العسكرية، حسبما ذكرت... 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T05:44+0000
2023-03-02T05:47+0000
اقتصاد
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101550/22/1015502250_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_fe075909ead23766847ce196c698ead6.jpg
وقالت الصحيفة إن الحكومة الأمريكية تشعر بالقلق من أن الإمارات العربية المتحدة أصبحت مركزًا لإمدادات البضائع مثل الإلكترونيات التي يمكن إعادة تصميمها لمساعدة العمليات العسكرية الروسية.وفقًا لمصادر الصحيفة، فإن "إعادة التصدير" يسبب قلقًا خاصًا، حيث يتم توجيه البضائع عبر هذا البلد من أجل التحايل على القيود.وفقًا للمنشور، في الأسابيع الأخيرة، قام ممثلو الولايات المتحدة، بزيارة الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة، وأعربوا عن قلقهم من أن الإمارات يمكن أن تصبح عقدة اقتصادية لإرسال بعض أنواع السلع، بما في ذلك الإلكترونيات، إلى روسيا.في وقت سابق، أفاد رئيس وزارة التنمية الاقتصادية في روسيا، مكسيم ريشيتنيكوف، أن التجارة بين روسيا والإمارات العربية المتحدة زادت خمس مرات على مدى ثلاث سنوات، حيث بلغت تسعة مليارات دولار في عام 2022.صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سابقًا، أن سياسة الردع وإضعاف روسيا هي الاستراتيجية الطويلة المدى للغرب، وأن العقوبات ألحقت ضربة خطيرة في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي.
https://sputnikarabic.ae/20230220/حجم-التجارة-بين-روسيا-والإمارات-يسجل-رقما-قياسيا-1073758812.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101550/22/1015502250_0:0:3000:2250_1920x0_80_0_0_4270542302166f9996b5bbe2f4bc027c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, العالم العربي
اقتصاد, العالم العربي

الغرب يحث الإمارات على عدم تزويد روسيا بمعدات يمكن استخدامها للأغراض العسكرية

05:44 GMT 02.03.2023 (تم التحديث: 05:47 GMT 02.03.2023)
© Sputnik . Alexander Yuryev / الانتقال إلى بنك الصورالإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
© Sputnik . Alexander Yuryev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
تريد الدول الغربية من الإمارات العربية المتحدة إنهاء تصدير أهم البضائع إلى روسيا، بما في ذلك الإلكترونيات التي يمكن استخدامها للأغراض العسكرية، حسبما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، مستشهدة بمصادر.
وقالت الصحيفة إن الحكومة الأمريكية تشعر بالقلق من أن الإمارات العربية المتحدة أصبحت مركزًا لإمدادات البضائع مثل الإلكترونيات التي يمكن إعادة تصميمها لمساعدة العمليات العسكرية الروسية.
وفقًا لمصادر الصحيفة، فإن "إعادة التصدير" يسبب قلقًا خاصًا، حيث يتم توجيه البضائع عبر هذا البلد من أجل التحايل على القيود.
علم الامارات - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
حجم التجارة بين روسيا والإمارات يسجل رقما قياسيا
20 فبراير, 10:57 GMT
وفقًا للمنشور، في الأسابيع الأخيرة، قام ممثلو الولايات المتحدة، بزيارة الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة، وأعربوا عن قلقهم من أن الإمارات يمكن أن تصبح عقدة اقتصادية لإرسال بعض أنواع السلع، بما في ذلك الإلكترونيات، إلى روسيا.
في وقت سابق، أفاد رئيس وزارة التنمية الاقتصادية في روسيا، مكسيم ريشيتنيكوف، أن التجارة بين روسيا والإمارات العربية المتحدة زادت خمس مرات على مدى ثلاث سنوات، حيث بلغت تسعة مليارات دولار في عام 2022.
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سابقًا، أن سياسة الردع وإضعاف روسيا هي الاستراتيجية الطويلة المدى للغرب، وأن العقوبات ألحقت ضربة خطيرة في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:42 GMTУничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала