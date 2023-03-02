https://sputnikarabic.ae/20230302/المفوضية-الأوروبية-نتوقع-توريد-كميات-محدودة-من-الغاز-الطبيعي-إلى-أوروبا-1074236206.html
المفوضية الأوروبية: نتوقع توريد كميات محدودة من الغاز الطبيعي إلى أوروبا
المفوضية الأوروبية: نتوقع توريد كميات محدودة من الغاز الطبيعي إلى أوروبا
توقع نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، أن تقل كميات الغاز الطبيعي المسال الموردة إلى أوروبا بسبب انخفاض الإنتاج العالمي. 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T16:38+0000
2023-03-02T16:38+0000
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ووفقا لما نشره موقع المفوضية الأوروبية توقع سيفكوفيتش، أن ما سيتم توريده من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، ستكون كميات محدودة بسبب انخفاض الإنتاج العالمي وإعادة فتح الاقتصاد الصيني.وقال: "صحيح أننا نستفيد حاليًا من شتاء أكثر اعتدالًا ومن رصانة الطاقة التي تطبقها كل من الأسر والقطاع الصناعي في الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، فمن المتوقع أن تظل سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية متقلبة بسبب محدودية أحجام الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي أصبحت متاحة، والانتعاش المحتمل للاقتصاد الصيني، وخفض واردات خطوط الأنابيب الروسية إلى أوروبا".تصريحات نائب رئيس المفوضية الأوروبية جاءت عقب الاجتماع الرسمي الثاني للمجلس التوجيهي لمنصة الاتحاد الأوروبي للطاقة.وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، حزمة من الإجراءات لمحاربة ارتفاع أسعار الطاقة، والتي تشمل مشتريات مشتركة إلزامية لـ 13.5 مليار متر مكعب من الغاز، وهو ما يمثل حوالي 15% من إجمالي التزامات تعبئة تخزين الغاز في دول الاتحاد الأوروبي.وبموجب هذه الآلية، يجب على شركات الغاز والشركات المستهلكة للغاز في دول الاتحاد الأوروبي تقديم احتياجاتها من استيراد الغاز، وسيقوم الاتحاد الأوروبي من جانبه بتوظيف مزود خدمة لحساب الطلب الكلي والسعي للحصول على عروض من موردي الغاز العالميين لتلبية هذا الطلب.كان الاتحاد الأوروبي يواجه أزمة طاقة في أعقاب فرض عقوبات على روسيا بعد أن بدأت عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022، حيث أدت أدت أزمة أوكرانيا والعقوبات إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم.طالع أيضا: الاتحاد الأوروبي يضخ الغاز في مرافق التخزين أكثر مما يسحبه منها
https://sputnikarabic.ae/20230223/الاتحاد-الأوروبي-يخفض-وارداته-من-الغاز-الروسي-بنسبة-80-في-8-أشهر-1073928785.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
المفوضية الأوروبية: نتوقع توريد كميات محدودة من الغاز الطبيعي إلى أوروبا
16:38 GMT 02.03.2023 (تم التحديث: 16:45 GMT 02.03.2023) تابعنا عبر
توقع نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، أن تقل كميات الغاز الطبيعي المسال الموردة إلى أوروبا بسبب انخفاض الإنتاج العالمي.
ووفقا لما نشره
موقع المفوضية الأوروبية توقع سيفكوفيتش، أن ما سيتم توريده من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، ستكون كميات محدودة بسبب انخفاض الإنتاج العالمي وإعادة فتح الاقتصاد الصيني.
وقال: "صحيح أننا نستفيد حاليًا من شتاء أكثر اعتدالًا ومن رصانة الطاقة
التي تطبقها كل من الأسر والقطاع الصناعي في الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، فمن المتوقع أن تظل سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية متقلبة بسبب محدودية أحجام الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي أصبحت متاحة، والانتعاش المحتمل للاقتصاد الصيني، وخفض واردات خطوط الأنابيب الروسية إلى أوروبا".
تصريحات نائب رئيس المفوضية الأوروبية جاءت عقب الاجتماع الرسمي الثاني للمجلس التوجيهي لمنصة الاتحاد الأوروبي للطاقة.
وحث سيفكوفيتش على "الاستفادة الكاملة" من منصة الطاقة التابعة للاتحاد الأوروبي لشراء الغاز المشترك لضمان أمن طاقة الكتلة في الشتاء المقبل.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، حزمة من الإجراءات لمحاربة ارتفاع أسعار الطاقة، والتي تشمل مشتريات مشتركة إلزامية لـ 13.5 مليار متر مكعب من الغاز، وهو ما يمثل حوالي 15% من إجمالي التزامات تعبئة تخزين الغاز في دول الاتحاد الأوروبي.
وبموجب هذه الآلية، يجب على شركات الغاز
والشركات المستهلكة للغاز في دول الاتحاد الأوروبي تقديم احتياجاتها من استيراد الغاز، وسيقوم الاتحاد الأوروبي من جانبه بتوظيف مزود خدمة لحساب الطلب الكلي والسعي للحصول على عروض من موردي الغاز العالميين لتلبية هذا الطلب.
يشار إلى أنه في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، توصل وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق نهائي بشأن آلية مشتريات الغاز المشتركة.
كان الاتحاد الأوروبي يواجه أزمة طاقة في أعقاب فرض عقوبات على روسيا بعد أن بدأت عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022، حيث أدت أدت أزمة أوكرانيا والعقوبات إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم.