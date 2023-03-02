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https://sputnikarabic.ae/20230302/باتروشيف-يبحث-مع-القيادة-الكوبية-أولويات-التعاون-الاستراتيجي-بين-موسكو-وهافانا-1074199868.html
باتروشيف يبحث مع القيادة الكوبية أولويات التعاون الاستراتيجي بين موسكو وهافانا
باتروشيف يبحث مع القيادة الكوبية أولويات التعاون الاستراتيجي بين موسكو وهافانا
استقبل الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، وزعيم الثورة الكوبية، راؤول كاسترو، سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف يوم الأربعاء في هافانا. 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T00:19+0000
2023-03-02T00:19+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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هافانا - سبوتنيك. وبحسب المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي، جرى بحث قضايا مختلفة تهدف إلى تعميق العلاقات الروسية الكوبية.وبشكل موسع جرى مناقشة الأولويات الاستراتيجية للتعاون بين موسكو وهافانا، وكذلك القضايا الدولية.وبوقت سابق، أكد بيان صادر عن جهاز مجلس الأمن القومي الروسي، أن باتروشيف سيجري في هافانا "مشاورات موسعة بين الأجهزة الروسية والكوبية حول قضايا الأمن".ووصل باتروشيف إلى كوبا قادما من فنزويلا، حيث التقى بقيادات البلاد، وخاصة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
https://sputnikarabic.ae/20230301/باتروشيف-روسيا-ممتنة-بصدق-لفنزويلا-على-دعمها-للوضع-الراهن-1074163172.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

باتروشيف يبحث مع القيادة الكوبية أولويات التعاون الاستراتيجي بين موسكو وهافانا

00:19 GMT 02.03.2023
© Sputnik . Said Tcarnaev / الانتقال إلى بنك الصورنيكولاي باتروشيف
نيكولاي باتروشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
© Sputnik . Said Tcarnaev
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استقبل الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، وزعيم الثورة الكوبية، راؤول كاسترو، سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف يوم الأربعاء في هافانا.
هافانا - سبوتنيك. وبحسب المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي، جرى بحث قضايا مختلفة تهدف إلى تعميق العلاقات الروسية الكوبية.
سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
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أمس, 06:43 GMT
وبشكل موسع جرى مناقشة الأولويات الاستراتيجية للتعاون بين موسكو وهافانا، وكذلك القضايا الدولية.
وبوقت سابق، أكد بيان صادر عن جهاز مجلس الأمن القومي الروسي، أن باتروشيف سيجري في هافانا "مشاورات موسعة بين الأجهزة الروسية والكوبية حول قضايا الأمن".
ووصل باتروشيف إلى كوبا قادما من فنزويلا، حيث التقى بقيادات البلاد، وخاصة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
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