https://sputnikarabic.ae/20230302/باشاغا-يتهم-الأمم-المتحدة-بأنها-وراء-منعه-من-دخول-العاصمة-طرابلس-1074202288.html
باشاغا يتهم الأمم المتحدة بأنها وراء منعه من دخول العاصمة طرابلس
باشاغا يتهم الأمم المتحدة بأنها وراء منعه من دخول العاصمة طرابلس
اتهم رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب في بنغازي، فتحي باشاغا، "الأمم المتحدة بأنها وراء منعه من دخول العاصمة طرابلس". 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T06:41+0000
2023-03-02T06:41+0000
2023-03-02T06:41+0000
أخبار ليبيا اليوم
فتحي باشاغا
منظمة الأمم المتحدة
عبد الحميد الدبيبة
الأخبار
العالم العربي
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وقال باشاغا، في لقاء مع قناة العربية، إن "حكومته حصلت على الثقة من مجلس النواب بدعم 53 عضواً"، مضيفا أن "الأمم المتحدة لم تعترف بحكومته رغم تزكيتها من مجلسي النواب والدولة".وأكد أن "هناك توافقا ليبيا لحل الأزمة لكن لا يوجد توافق دولي"، مشددا على أن "حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة منتهية الشرعية وأن المجتمع الدولي وراء بقاءها واستمرار دعمها".ورأى باشاغا، أن "التدخل الدولي في ليبيا واضح للجميع، وذلك بسبب مشاكل كبيرة.. عندما توافق الليبيون، انزعج المجتمع الدولي من ذلك"، متابعا: "ليبيا واقعة تحت التدخلات الخارجية.. بعضها سلبي وبعضها إيجابي".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
https://sputnikarabic.ae/20230301/الدبيبة-يطلب-من-غوتيريش-تقديم-مساعدات-فنية-لإجراء-الانتخابات-1074197768.html
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, فتحي باشاغا, منظمة الأمم المتحدة, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, فتحي باشاغا, منظمة الأمم المتحدة, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار, العالم العربي
باشاغا يتهم الأمم المتحدة بأنها وراء منعه من دخول العاصمة طرابلس
تابعنا عبر
اتهم رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب في بنغازي، فتحي باشاغا، "الأمم المتحدة بأنها وراء منعه من دخول العاصمة طرابلس".
وقال باشاغا، في لقاء مع قناة
العربية، إن "حكومته حصلت على الثقة من مجلس النواب بدعم 53 عضواً"، مضيفا أن "الأمم المتحدة لم تعترف بحكومته رغم تزكيتها من مجلسي النواب والدولة".
وأكد أن "هناك توافقا ليبيا لحل الأزمة لكن لا يوجد توافق دولي"، مشددا على أن "حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة منتهية الشرعية وأن المجتمع الدولي وراء بقاءها واستمرار دعمها".
ورأى باشاغا، أن "التدخل الدولي في ليبيا واضح للجميع، وذلك بسبب مشاكل كبيرة.. عندما توافق الليبيون، انزعج المجتمع الدولي من ذلك"، متابعا: "ليبيا واقعة تحت التدخلات الخارجية.. بعضها سلبي وبعضها إيجابي".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة
، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.