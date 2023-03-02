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ابن زايد لرائد الفضاء الإماراتي: فخورون بك وبأمثالك ممن يرفعون راية وطننا
ابن زايد لرائد الفضاء الإماراتي: فخورون بك وبأمثالك ممن يرفعون راية وطننا
وجّه الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، رسالة إلى سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي، الذي يشارك في أطول رحلة فضائية في تاريخ العرب على سفينة أمريكية بمشاركة... 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T09:58+0000
2023-03-02T09:58+0000
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ووفق ما كتبه ابن زايد عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، فقد اعتبر مشاركة النيادي مع إطلاق صاروخ "فالكون 9"هي انطلاقة جديدة لطموح دولته.وقال: "انطلاقة جديدة لطموح دولة الإمارات يحملها ابنها سلطان النيادي في ثاني مهمة إماراتية لمحطة الفضاء الدولية"، مشددًا على فخره بالنيادي، داعيًا له ولمن معه بالتوفيق، وأن يعود سالما.وقال: "أدعو الله له بالتوفيق والعودة سالما إلى أهله وبلده.. فخورون به وبأمثاله من شباب الإمارات الذين يعملون لرفع راية الوطن وتعزيز إسهاماته في خدمة البشرية".ويحمل "فالكون 9" كلا من ستيفن بون ووارن هوبرغ، وهما أمريكييان، وأندري فيدياييف، روسي الجنسية، ورائد الفضاء العربي الإماراتي سلطان النيادي، حيث من المتوقع أن يقضوا 6 أشهر في مدار محطة الفضاء الدولية.طالع أيضا: الإمارات ترسل رائد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة تستغرق 6 أشهر
https://sputnikarabic.ae/20230219/مدير-وكالة-الإمارات-للفضاء-لـسبوتنيك-أول-رائد-فضاء-إماراتي-انطلق-من-محطة-روسية-1073724372.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي

ابن زايد لرائد الفضاء الإماراتي: فخورون بك وبأمثالك ممن يرفعون راية وطننا

09:58 GMT 02.03.2023
© AFP 2023 / GEOFFROY VAN DER HASSELTرئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
© AFP 2023 / GEOFFROY VAN DER HASSELT
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وجّه الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، رسالة إلى سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي، الذي يشارك في أطول رحلة فضائية في تاريخ العرب على سفينة أمريكية بمشاركة روسية.
ووفق ما كتبه ابن زايد عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، فقد اعتبر مشاركة النيادي مع إطلاق صاروخ "فالكون 9"هي انطلاقة جديدة لطموح دولته.
وقال: "انطلاقة جديدة لطموح دولة الإمارات يحملها ابنها سلطان النيادي في ثاني مهمة إماراتية لمحطة الفضاء الدولية"، مشددًا على فخره بالنيادي، داعيًا له ولمن معه بالتوفيق، وأن يعود سالما.
سالم القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
مدير وكالة الإمارات للفضاء لـ"سبوتنيك": أول رائد فضاء إماراتي انطلق من محطة روسية
19 فبراير, 17:17 GMT
وقال: "أدعو الله له بالتوفيق والعودة سالما إلى أهله وبلده.. فخورون به وبأمثاله من شباب الإمارات الذين يعملون لرفع راية الوطن وتعزيز إسهاماته في خدمة البشرية".

وكان صاروخ "فالكون 9" الذي انطلق، صباح اليوم الخميس، من محطة كينيدي للفضاء في فلوريدا، متوجهًا إلى محطة الفضاء الدولية، عقب تأجيل انطلاقه من الاثنين الماضي لخلل في محركاته.

ويحمل "فالكون 9" كلا من ستيفن بون ووارن هوبرغ، وهما أمريكييان، وأندري فيدياييف، روسي الجنسية، ورائد الفضاء العربي الإماراتي سلطان النيادي، حيث من المتوقع أن يقضوا 6 أشهر في مدار محطة الفضاء الدولية.
طالع أيضا: الإمارات ترسل رائد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة تستغرق 6 أشهر
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