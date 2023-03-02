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https://sputnikarabic.ae/20230302/تركيا-تعلن-إقامة-189-تجمعا-سكنيا-في-مناطق-الزلزال-1074242744.html
تركيا تعلن إقامة 189 تجمعا سكنيا في مناطق الزلزال
تركيا تعلن إقامة 189 تجمعا سكنيا في مناطق الزلزال
أعلنت السلطات التركية إقامة 189 تجمعا سكنيا من المنازل مسبقة الصنع في المناطق التي ضربها الزلزال. 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T20:12+0000
2023-03-02T20:12+0000
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وقالت رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد)، اليوم الخميس، إنها أسست 332 تجمعا سكنيا من الخيام في 11 ولاية منكوبة جراء الزلزال.وأضافت أن عدد الخيام التي تم نصبها في المناطق المتضررة من الزلزال حتى الآن بلغ 360 ألفا و167، بحسب وكالة "الأناضول".وأشارت إلى أن مليونا و440 ألفا و668 شخصا يسكنون في الوقت الحالي داخل هذه الخيم.وأوضحت إدارة الطوارئ والكوارث التركية انه تم تسكين 34 ألفا و120 شخصا داخل المنازل مسبقة الصنع.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الفائت، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230228/تركيا-تعلن-عودة-42-ألف-سوري-لبلادهم-عقب-الزلزال-1074148911.html
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زلزال, أخبار تركيا اليوم, العالم, الأخبار, أخبار سوريا اليوم
زلزال, أخبار تركيا اليوم, العالم, الأخبار, أخبار سوريا اليوم

تركيا تعلن إقامة 189 تجمعا سكنيا في مناطق الزلزال

20:12 GMT 02.03.2023
© AP Photo / Bernat Armangueمنظر لقاعة فندق دمر خلال زلزال ضرب أنطاكيا، جنوب شرق تركيا، يوم 13 فبراير 2023.
منظر لقاعة فندق دمر خلال زلزال ضرب أنطاكيا، جنوب شرق تركيا، يوم 13 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
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أعلنت السلطات التركية إقامة 189 تجمعا سكنيا من المنازل مسبقة الصنع في المناطق التي ضربها الزلزال.
وقالت رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد)، اليوم الخميس، إنها أسست 332 تجمعا سكنيا من الخيام في 11 ولاية منكوبة جراء الزلزال.
تداعيات زلزال تركيا المدمر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
تركيا تعلن عودة 42 ألف سوري لبلادهم عقب الزلزال
28 فبراير, 15:49 GMT
وأضافت أن عدد الخيام التي تم نصبها في المناطق المتضررة من الزلزال حتى الآن بلغ 360 ألفا و167، بحسب وكالة "الأناضول".
وأشارت إلى أن مليونا و440 ألفا و668 شخصا يسكنون في الوقت الحالي داخل هذه الخيم.
وأوضحت إدارة الطوارئ والكوارث التركية انه تم تسكين 34 ألفا و120 شخصا داخل المنازل مسبقة الصنع.
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الفائت، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.
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