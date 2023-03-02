https://sputnikarabic.ae/20230302/تونس-تمنع-مسؤولا-إسبانيا-كان-يخطط-للمشاركة-في-احتجاجات-من-دخول-أراضيها-1074238246.html

تونس تمنع مسؤولا إسبانيا كان يخطط للمشاركة في احتجاجات من دخول أراضيها

تونس تمنع مسؤولا إسبانيا كان يخطط للمشاركة في احتجاجات من دخول أراضيها

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس، أن السلطات التونسية قررت منع مسؤول في النقابات الإسبانية من دخول أراضيها للمشاركة في مظاهرات ينظمها الاتحاد. 02.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-02T17:15+0000

2023-03-02T17:15+0000

2023-03-02T17:15+0000

تونس

أخبار تونس اليوم

العالم العربي

الأخبار

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/0a/1071047990_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_7ce000dd0834b4f0c8017df03e900be2.jpg

القاهرة - سبوتنيك. ونشرت جريدة "الشعب"، الناطقة بلسان الاتحاد، بيانا جاء فيه: "تم منذ قليل منع الرفيق ماركو بيريز مولينا، مسؤول التعاون مع أفريقيا وآسيا بالنقابات الإسبانية من دخول التراب التونسي عند وصوله إلى مطار تونس قرطاج، ليقع ترحيله فورا".وأضاف البيان "تأتي زيارة الرفيق مولينا للمشاركة في التجمع العمالي والمسيرة العمالية المقررين ليوم 4 مارس/آذار".وبحسب الاتحاد العام التونسي، فإن المظاهرات المرتقبة تأتي اعتراضًا على "سياسة رفع الدعم والتضييق على المؤسسات العمومية واستهداف الحريات العامة والفردية وانتهاك الحق النقابي"، والدعوة إلى "دولة مدنية ديمقراطية واجتماعية".في الوقت نفسه، أعلنت جبهة الخلاص (ائتلاف معارضة رئيسي في تونس) أنها ستنظم احتجاجاً يوم الأحد، رغم رفض السلطات إعطاء تصريح لها بتنظيمه.وفي منتصف الشهر الماضي، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، إيستر لينش نائبة الأمين العام للاتحاد الأوروبي للنقابات إلى مغادرة البلاد باعتبارها "شخصا غير مرغوب فيه" وذلك إثر مشاركتها بمسيرة احتجاجية.وفي 15فبراير/شباط الماضي، نظم اتحاد الشغل التونسي مسيرات ووقفات في محفظات تونسية عدة "احتجاجاً على الأوضاع الاجتماعية في البلاد، وحفاظاً على الحق النقابي، ودفاعاً عن النقابيين المعتقلين".وشاركت في هذه المظاهرة إيستر لينش، التي قالت إنها جاءت تحمل رسالة دعم من 45 مليون نقابي أوروبي، ودعت لينش السلطات التونسية إلى "رفع أيديها عن النقابات العمالية والإفراج الفوري عن المسؤولين النقابيين".

https://sputnikarabic.ae/20230218/الرئيس-التونسي-يأمر-بمغادرة-نائبة-الأمين-العام-للاتحاد-الأوروبي-لشؤون-النقابات-البلاد--1073694019.html

تونس

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن