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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230302/جنرال-أوكراني-الغرب-يدريب-نحو-50-ألفا-من-جنودنا-1074235864.html
جنرال أوكراني: الغرب يدريب نحو 50 ألفا من جنودنا
جنرال أوكراني: الغرب يدريب نحو 50 ألفا من جنودنا
صرّح الجنرال الأوكراني فيكتور نازاروف، اليوم الخميس، بأنه تم بالفعل تدريب نحو 50 ألف جندي أوكراني في الغرب وفقا لمعايير الناتو. 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T16:35+0000
2023-03-02T16:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال الجنرال، في مقابلة مع مجلة "شبيغل": "على مدى الأشهر الستة الماضية، تم إنشاء نظام يتم بموجبه تدريب العسكرين الأوكرانيين من قبل شركاء غربيين، أتوقع نحو 50 ألف جندي".وقال نازاروف الذي تصفه مجلة "شبيغل" بأنه مستشار عسكري يقدم المشورة للقائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، "إن القضية الأكثر صعوبة هي قضية الذخيرة".وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230302/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يسرع-إمداد-أوكرانيا-بقذائف-الهاوتزر-1074235056.html
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جنرال أوكراني: الغرب يدريب نحو 50 ألفا من جنودنا

16:35 GMT 02.03.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Officeجنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
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صرّح الجنرال الأوكراني فيكتور نازاروف، اليوم الخميس، بأنه تم بالفعل تدريب نحو 50 ألف جندي أوكراني في الغرب وفقا لمعايير الناتو.
وقال الجنرال، في مقابلة مع مجلة "شبيغل": "على مدى الأشهر الستة الماضية، تم إنشاء نظام يتم بموجبه تدريب العسكرين الأوكرانيين من قبل شركاء غربيين، أتوقع نحو 50 ألف جندي".

وأشار نازاروف إلى أن بعض أنظمة الأسلحة المقدمة إلى أوكرانيا قديمة جدًا، وتتطلب إصلاحات فنية قبل تشغيلها، وفي بعض الأحيان تكون الوثائق الفنية مفقودة أو لم تتم ترجمتها بعد".

وقال نازاروف الذي تصفه مجلة "شبيغل" بأنه مستشار عسكري يقدم المشورة للقائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، "إن القضية الأكثر صعوبة هي قضية الذخيرة".
وتابع نازاروف: "ذخيرة شركائنا الغربيين فعالة وقوية، لكن كميتها أقل بكثير مما نحتاج إليه. هذا هو السبب في أن الروس لديهم ميزة في القوة النارية في مناطق مثل باخموت (أرتيوموفسك).
مدفع هاوتزر من وحدة مدفعية تركتها القوات المسلحة الأوكرانية في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
إعلام: الاتحاد الأوروبي يسرع في إمداد أوكرانيا بقذائف الهاوتزر
15:44 GMT
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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