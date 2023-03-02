https://sputnikarabic.ae/20230302/جنرال-أوكراني-الغرب-يدريب-نحو-50-ألفا-من-جنودنا-1074235864.html

جنرال أوكراني: الغرب يدريب نحو 50 ألفا من جنودنا

جنرال أوكراني: الغرب يدريب نحو 50 ألفا من جنودنا

صرّح الجنرال الأوكراني فيكتور نازاروف، اليوم الخميس، بأنه تم بالفعل تدريب نحو 50 ألف جندي أوكراني في الغرب وفقا لمعايير الناتو. 02.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-02T16:35+0000

2023-03-02T16:35+0000

2023-03-02T16:35+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140202_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_66fe81ca2d34e7705fc3b621756ead6a.jpg

وقال الجنرال، في مقابلة مع مجلة "شبيغل": "على مدى الأشهر الستة الماضية، تم إنشاء نظام يتم بموجبه تدريب العسكرين الأوكرانيين من قبل شركاء غربيين، أتوقع نحو 50 ألف جندي".وقال نازاروف الذي تصفه مجلة "شبيغل" بأنه مستشار عسكري يقدم المشورة للقائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، "إن القضية الأكثر صعوبة هي قضية الذخيرة".وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

https://sputnikarabic.ae/20230302/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يسرع-إمداد-أوكرانيا-بقذائف-الهاوتزر-1074235056.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا