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https://sputnikarabic.ae/20230302/جهاز-الأمن-الروسي-الوضع-في-بلدات-كليموفسكي-في-مقاطعة-بريانسك-تحت-السيطرة-1074231856.html
جهاز الأمن الروسي: الوضع في منطقة كليموفسكي في مقاطعة بريانسك تحت السيطرة
جهاز الأمن الروسي: الوضع في منطقة كليموفسكي في مقاطعة بريانسك تحت السيطرة
أكد جهاز الأمن الروسي، اليوم الخميس، أن الوضع في بلدات كليموفسكي في مقاطعة بريانسك تحت السيطرة. 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T14:14+0000
2023-03-02T14:48+0000
روسيا
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وقال الجهاز في بيان: "الوضع في بلدات منطقة كليموفسكي في مقاطعة بريانسك تحت سيطرة رجال إنفاذ القانون".وأضاف الجهاز: "تجري الآن عمليات تفتيش في كامل المنطقة وهي منطقة كبيرة، وخلال عمليات التفتيش تم العثور على عدد من المواد المتفجرة من مختلف الأنواع، وتجري عملية تفكيكيه، ونتيجة لهجوم من قبل القوميين الأوكرانيين، قتل أحد السكان المحليين وتم إطلاق النار على طفل يبلغ من العمر 11 عاما".وأضاف الحاكم أن "القوات المسلحة الروسية تقوم بجميع الإجراءات اللازمة للقضاء على هذه المجموعة المتسللة".بدورها، نفت نائبة حاكم مقاطعة بريانسك، إلينا إيغوروفا، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، المعلومات التي تفيد بتعرض حافلات مدرسية والمدراس لعمليات إطلاق نار، مؤكدةً أن المدارس في المناطق الحدودية تعمل بنظام التعليم عن بعد.
https://sputnikarabic.ae/20230302/مجموعة-تخريبية-أوكرانية-تتسلل-إلى-مقاطعة-بريانسك-الروسية-وتقتل-مواطنا-1074207012.html
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جهاز الأمن الروسي: الوضع في منطقة كليموفسكي في مقاطعة بريانسك تحت السيطرة

14:14 GMT 02.03.2023 (تم التحديث: 14:48 GMT 02.03.2023)
© Sputnik . Igor Zaremboجهاز الأمن الفيدرالي الروسي
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
© Sputnik . Igor Zarembo
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أكد جهاز الأمن الروسي، اليوم الخميس، أن الوضع في بلدات كليموفسكي في مقاطعة بريانسك تحت السيطرة.
وقال الجهاز في بيان: "الوضع في بلدات منطقة كليموفسكي في مقاطعة بريانسك تحت سيطرة رجال إنفاذ القانون".
وأضاف الجهاز: "تجري الآن عمليات تفتيش في كامل المنطقة وهي منطقة كبيرة، وخلال عمليات التفتيش تم العثور على عدد من المواد المتفجرة من مختلف الأنواع، وتجري عملية تفكيكيه، ونتيجة لهجوم من قبل القوميين الأوكرانيين، قتل أحد السكان المحليين وتم إطلاق النار على طفل يبلغ من العمر 11 عاما".

وفي السياق نفسه، صرّح حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، اليوم الخميس، في قناته على تطبيق تلغرام: "تسللت مجموعة تخريبية من الحدود الأوكرانية إلى قرية لوبيتشان، وفتحت النار على السيارات في تلك المنطقة، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة طفل يبلغ 10 سنوات بجروح. وتم نقل الطفل للمشفى لتلقي العلاج اللازم. وأفاد بوغوماز، في وقت لاحق، أن عدد القتلى ارتفع إلى شخصين".

وأضاف الحاكم أن "القوات المسلحة الروسية تقوم بجميع الإجراءات اللازمة للقضاء على هذه المجموعة المتسللة".
جندي أوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
مجموعة تخريبية أوكرانية تتسلل إلى قرية روسية وتحتجز مواطنين كرهائن
09:10 GMT
بدورها، نفت نائبة حاكم مقاطعة بريانسك، إلينا إيغوروفا، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، المعلومات التي تفيد بتعرض حافلات مدرسية والمدراس لعمليات إطلاق نار، مؤكدةً أن المدارس في المناطق الحدودية تعمل بنظام التعليم عن بعد.
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