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مجموعة تخريبية أوكرانية تتسلل إلى قرية روسية وتحتجز مواطنين كرهائن
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230302/حاصد-الموت-الروسي-يمكن-أن-يصبح-كابوسا-حقيقيا-للقوات-الأوكرانية-1074206477.html
"حاصد الموت" الروسي يمكن أن يصبح كابوسا حقيقيا للقوات الأوكرانية
"حاصد الموت" الروسي يمكن أن يصبح كابوسا حقيقيا للقوات الأوكرانية
دخل نظام صاروخي جديد مضاد للدبابات خدمة القوات الروسية قبل فترة وجيزة. 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T09:03+0000
2023-03-02T09:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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يقول الخبراء الصينيون إن هذا السلاح يمكن أن يصبح كابوسًا حقيقيًا للقوات المسلحة الأوكرانية.ونقل موقع "بوليت روس" عن صحيفة "بيجاهو" الصينية، أنه يتم تجهيز الجيش الروسي تدريجيًا بنظام الصواريخ المضادة للدبابات الجديد "خريزانتيما-إس". وفقًا للمعلومات المتاحة، يمكن للسلاح الصاروخي هذا أن يضرب على مسافة 10 كيلومترات ويخترق بسهولة 1000 ملم من الدروع.وأشار الخبراء الصينيون إلى أن خريزانتيما-إس مجهز بصواريخ أسرع من الصوت وعالية الدقة، بالإضافة إلى نظام متطور للتحكم في إطلاق النار وحاسوب باليستي، يمكن أن يلعب الدور الأكثر أهمية في بيئة ساحة المعركة الصعبة.وأضاف الخبراء: "يمكن استخدام خريزانتيما الروسية لتدمير أبرامز الأمريكية وليوبارد الألمانية. سيصبح السلاح القوي كابوسا حقيقيا للجيش الأوكراني".
https://sputnikarabic.ae/20230222/سلاح-الجو-الروسي-يدمر-مقرا-أوكرانيا-لإنتاج-المدافع-الثقيلة-1073868735.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

"حاصد الموت" الروسي يمكن أن يصبح كابوسا حقيقيا للقوات الأوكرانية

09:03 GMT 02.03.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov /  / الانتقال إلى بنك الصورقاذف صواريخ م/د "خريزانتيما" (الأقحوانة)
قاذف صواريخ م/د خريزانتيما (الأقحوانة) - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov /
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دخل نظام صاروخي جديد مضاد للدبابات خدمة القوات الروسية قبل فترة وجيزة.
يقول الخبراء الصينيون إن هذا السلاح يمكن أن يصبح كابوسًا حقيقيًا للقوات المسلحة الأوكرانية.
طائرة حربية روسية من طراز سو - 34 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح الجو الروسي يدمر مقرا أوكرانيا لإنتاج المدافع الثقيلة
22 فبراير, 10:01 GMT
ونقل موقع "بوليت روس" عن صحيفة "بيجاهو" الصينية، أنه يتم تجهيز الجيش الروسي تدريجيًا بنظام الصواريخ المضادة للدبابات الجديد "خريزانتيما-إس". وفقًا للمعلومات المتاحة، يمكن للسلاح الصاروخي هذا أن يضرب على مسافة 10 كيلومترات ويخترق بسهولة 1000 ملم من الدروع.

ويقول المقال: "يسمى السلاح "حاصد الموت". وهو قاتل حقيقي للدبابات".

وأشار الخبراء الصينيون إلى أن خريزانتيما-إس مجهز بصواريخ أسرع من الصوت وعالية الدقة، بالإضافة إلى نظام متطور للتحكم في إطلاق النار وحاسوب باليستي، يمكن أن يلعب الدور الأكثر أهمية في بيئة ساحة المعركة الصعبة.
وأضاف الخبراء: "يمكن استخدام خريزانتيما الروسية لتدمير أبرامز الأمريكية وليوبارد الألمانية. سيصبح السلاح القوي كابوسا حقيقيا للجيش الأوكراني".
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