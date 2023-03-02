https://sputnikarabic.ae/20230302/حاصد-الموت-الروسي-يمكن-أن-يصبح-كابوسا-حقيقيا-للقوات-الأوكرانية-1074206477.html
"حاصد الموت" الروسي يمكن أن يصبح كابوسا حقيقيا للقوات الأوكرانية
"حاصد الموت" الروسي يمكن أن يصبح كابوسا حقيقيا للقوات الأوكرانية
دخل نظام صاروخي جديد مضاد للدبابات خدمة القوات الروسية قبل فترة وجيزة. 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T09:03+0000
2023-03-02T09:03+0000
2023-03-02T09:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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يقول الخبراء الصينيون إن هذا السلاح يمكن أن يصبح كابوسًا حقيقيًا للقوات المسلحة الأوكرانية.ونقل موقع "بوليت روس" عن صحيفة "بيجاهو" الصينية، أنه يتم تجهيز الجيش الروسي تدريجيًا بنظام الصواريخ المضادة للدبابات الجديد "خريزانتيما-إس". وفقًا للمعلومات المتاحة، يمكن للسلاح الصاروخي هذا أن يضرب على مسافة 10 كيلومترات ويخترق بسهولة 1000 ملم من الدروع.وأشار الخبراء الصينيون إلى أن خريزانتيما-إس مجهز بصواريخ أسرع من الصوت وعالية الدقة، بالإضافة إلى نظام متطور للتحكم في إطلاق النار وحاسوب باليستي، يمكن أن يلعب الدور الأكثر أهمية في بيئة ساحة المعركة الصعبة.وأضاف الخبراء: "يمكن استخدام خريزانتيما الروسية لتدمير أبرامز الأمريكية وليوبارد الألمانية. سيصبح السلاح القوي كابوسا حقيقيا للجيش الأوكراني".
https://sputnikarabic.ae/20230222/سلاح-الجو-الروسي-يدمر-مقرا-أوكرانيا-لإنتاج-المدافع-الثقيلة-1073868735.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"حاصد الموت" الروسي يمكن أن يصبح كابوسا حقيقيا للقوات الأوكرانية
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دخل نظام صاروخي جديد مضاد للدبابات خدمة القوات الروسية قبل فترة وجيزة.
يقول الخبراء الصينيون إن هذا السلاح يمكن أن يصبح كابوسًا حقيقيًا للقوات المسلحة الأوكرانية.
ونقل موقع "بوليت روس" عن صحيفة "بيجاهو" الصينية، أنه يتم تجهيز الجيش الروسي تدريجيًا بنظام الصواريخ المضادة للدبابات الجديد
"خريزانتيما-إس". وفقًا للمعلومات المتاحة، يمكن للسلاح الصاروخي هذا أن يضرب على مسافة 10 كيلومترات ويخترق بسهولة 1000 ملم من الدروع.
ويقول المقال: "يسمى السلاح "حاصد الموت". وهو قاتل حقيقي للدبابات".
وأشار الخبراء الصينيون إلى أن خريزانتيما-إس مجهز بصواريخ أسرع من الصوت وعالية الدقة، بالإضافة إلى نظام متطور للتحكم في إطلاق النار وحاسوب باليستي، يمكن أن يلعب الدور الأكثر أهمية في بيئة ساحة المعركة الصعبة.
وأضاف الخبراء: "يمكن استخدام خريزانتيما الروسية لتدمير أبرامز الأمريكية وليوبارد الألمانية. سيصبح السلاح القوي كابوسا حقيقيا للجيش الأوكراني".