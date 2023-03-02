https://sputnikarabic.ae/20230302/خبير-المتطرفون-في-حكومة-نتنياهو-والكنيست-لن-يسمحوا-إلا-بالتصعيد-المستمر--1074234807.html

خبير: المتطرفون في حكومة نتنياهو والكنيست لن يسمحوا إلا بالتصعيد المستمر

خبير: المتطرفون في حكومة نتنياهو والكنيست لن يسمحوا إلا بالتصعيد المستمر

نتناول في حلقة اليوم: هجمات في عدة مناطق روسية واحتجاز رهائن؛ الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الأسرى المدانين بقتل إسرائيليين؛ وزير... 02.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-02T15:29+0000

2023-03-02T15:29+0000

2023-03-02T15:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

حصاد الأسبوع

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خبير: المتطرفون في حكومة نتنياهو والكنيست لن يسمحوا إلا بالتصعيد المستمر خبير: المتطرفون في حكومة نتنياهو والكنيست لن يسمحوا إلا بالتصعيد المستمر

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين متهمين بتنفيذ عمليات قتل فيها إسرائيليون.حول هذا الموضوع، قال اللواء قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين (حكومية)، لـ"سبوتنيك":وبخصوص تأثير هذا على تفاهمات العقبة، قال الخبير بالشأن الإسرائيلي، حسن مرهج:خبير: التسعير بالدولار لا يوقف زيادة الأسعار ولا يمنع الغشانطلقت عملية التسعير بالدولار الأمريكي في معظم المتاجر المركزية في لبنان وذلك بناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أمين سلام.حول هذا الموضوع، قال مراسل "سبوتنيك" في لبنان لـ "حصاد الأسبوع":وعلى خلفية هذه التطورات رصدت "سبوتنيك" آراء مواطنين في لبنان حيث تقول إحدى المواطنات:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

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