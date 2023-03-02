https://sputnikarabic.ae/20230302/خبير-المتطرفون-في-حكومة-نتنياهو-والكنيست-لن-يسمحوا-إلا-بالتصعيد-المستمر--1074234807.html
خبير: المتطرفون في حكومة نتنياهو والكنيست لن يسمحوا إلا بالتصعيد المستمر
خبير: المتطرفون في حكومة نتنياهو والكنيست لن يسمحوا إلا بالتصعيد المستمر
نتناول في حلقة اليوم: هجمات في عدة مناطق روسية واحتجاز رهائن؛ الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الأسرى المدانين بقتل إسرائيليين؛ وزير... 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T15:29+0000
2023-03-02T15:29+0000
2023-03-02T15:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حصاد الأسبوع
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خبير: المتطرفون في حكومة نتنياهو والكنيست لن يسمحوا إلا بالتصعيد المستمر
خبير: المتطرفون في حكومة نتنياهو والكنيست لن يسمحوا إلا بالتصعيد المستمر
صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين متهمين بتنفيذ عمليات قتل فيها إسرائيليون.حول هذا الموضوع، قال اللواء قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين (حكومية)، لـ"سبوتنيك":وبخصوص تأثير هذا على تفاهمات العقبة، قال الخبير بالشأن الإسرائيلي، حسن مرهج:خبير: التسعير بالدولار لا يوقف زيادة الأسعار ولا يمنع الغشانطلقت عملية التسعير بالدولار الأمريكي في معظم المتاجر المركزية في لبنان وذلك بناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أمين سلام.حول هذا الموضوع، قال مراسل "سبوتنيك" في لبنان لـ "حصاد الأسبوع":وعلى خلفية هذه التطورات رصدت "سبوتنيك" آراء مواطنين في لبنان حيث تقول إحدى المواطنات:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
حصاد الأسبوع, аудио
خبير: المتطرفون في حكومة نتنياهو والكنيست لن يسمحوا إلا بالتصعيد المستمر
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نتناول في حلقة اليوم: هجمات في عدة مناطق روسية واحتجاز رهائن؛ الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الأسرى المدانين بقتل إسرائيليين؛ وزير الخارجية السعودي يزور كييف ويعلن تقديم المملكة 410 ملايين دولار لمساعدة أوكرانيا؛ وزير الخارجية المصري يبحث في أنقرة التعاون الثنائي.
صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين متهمين بتنفيذ عمليات قتل فيها إسرائيليون.
حول هذا الموضوع، قال اللواء قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين (حكومية)، لـ"سبوتنيك":
"إن مصادقة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في القراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الأسرى كان متوقعًا، وهو ليس القانون الأول من نوعه، إسرائيل أصدرت عدة قوانين في السابق، منها قانون سحب الجنسية والإقامة من أبناء القدس وفلسطينيي 1948 (عرب إسرائيل)، ويبلغ عددهم أكثر من 1300 شخص، إضافة إلى قانون منع علاج الأسرى الفلسطينيين داخل السجون.إسرائيل ليست مضطرة لإصدار مثل هذا القانون، لأن الحكومة تمارس الإعدام الميداني يوميًا بحق الفلسطينيين، كما حدث في مدينة جنين ونابلس (شمالي الضفة) وأريحا (شرق)، حيث أقدم "جيش الاحتلال" على قتل وإعدام المواطنين الفلسطينيين هناك ميدانيًا".
وبخصوص تأثير هذا على تفاهمات العقبة، قال الخبير بالشأن الإسرائيلي، حسن مرهج:
"عنوان اجتماع العقبة الواقعي هو أنه فاشل بكل المفاهيم وكل المقصود منه هو إعطاء استراحة لإسرائيل من العمليات التي يقوم بها الفلسطيون بالأشهر الأخيرة، و مخاوفهم مع اقتراب شهر رمضان، وذلك لإعادة تنظيم صفوفهم وحسساباتهم، ماذا طرح في هذا اللقاء؟ ونحن نعلم أن إسرائيل لم توقف الاستيطان، وتستمر بالاقتحامات العسكرية يوميا، والمستوطنون أحرقوا منازل الفلسطينيين وقتلوا وجرحوا العديد كما أحرقوا 30 سيارة وجيش إسرائيلي كامل لم يستطع أن يردع المستوطنين من الإعتداء، هل يعقل مثل هذا الأمر؟ حكومة نتنياهو بالمتطرفين المتواجدين فيها ومن الكنيست ممن يعيشون في المستوطنات والضفة الغربية لن يسمحوا إلا بالتصعيد المستمر".
خبير: التسعير بالدولار لا يوقف زيادة الأسعار ولا يمنع الغش
انطلقت عملية التسعير بالدولار الأمريكي في معظم المتاجر المركزية في لبنان وذلك بناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أمين سلام.
حول هذا الموضوع، قال مراسل "سبوتنيك" في لبنان لـ "حصاد الأسبوع":
"إن هذا القرار لا يجبر المواطن اللبناني بالدفع بالدولار الأمريكي بل بالليرة اللبنانية ولكن حسب سعر الصرف ويهدف هذا القرار وفقا للوزير، حماية المواطن من خلال معرفة الأسعار الحقيقية للسلع الموجودة داخل المتاجر المركزية مع استحداث شاشات تعكس سعر صرف الدولار".
وعلى خلفية هذه التطورات رصدت "سبوتنيك" آراء مواطنين في لبنان حيث تقول إحدى المواطنات:
"دولرة الأسعار اليوم في السوبرماركت هي ليست في صالح المستهلك بل لصالح التجار وهذا الوضع سوف يؤدي إلى المزيد من الاحتكار".
التفاصيل في الملف الصوتي...