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https://sputnikarabic.ae/20230302/دراسة-تكشف-عن-فيتامين-يساعد-في-الوقاية-من-الخرف--1074239231.html
دراسة تكشف عن فيتامين يساعد في الوقاية من الخرف
دراسة تكشف عن فيتامين يساعد في الوقاية من الخرف
كشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة "ألزهايمر والخرف"، عن أن تناول أهم أنواع الفيتامينات قد يساعد الشخص في الوقاية من الخرف. 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T18:08+0000
2023-03-02T18:08+0000
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وبينّت صحيفة "scitechdaily" العلمية أن الباحثيين في معهد "هوتشكيز" للدماغ في كندا وجامعة "إكستر" في أمريكا كشفوا عن العلاقة بين مكملات "فيتامين د" والخرف.وبحسب الصحيفة وجدت الأبحاث أن المستويات المنخفضة من "فيتامين د" لدى الأشخاص مرتبطة بارتفاع مخاطر الخرف، وأن "فيتامين د" يشارك في إزالة الأميلويد في الدماغ، والذي يعد تراكمه أحد السمات المميزة لمرض ألزهايمر.وذكرت الصحيفة أن "فيتامين د" أيضا قد يساعد في حماية الدماغ من تراكم بروتين "تاو"، وهو بروتين يساعد في تطور الخرف.وتابع: "يشير الارتباط "بفيتامين د" في هذه الدراسة إلى أن تناول مكملات "فيتامين د" قد يكون مفيدا في الوقاية من الخرف أو تأخيره، لكننا نحتاج الآن إلى تجارب سريرية لتأكيد ما إذا كان هذا هو الحال بالفعل"، بحسب مجلة "scitechdaily" العلمية.ونوّهت المجلة إلى أن الأشخاص يمكن يحصلوا على "فيتامين د" من التعرض لأشعة الشمس، ومن الأطعمة، والمكملات الغذائية.
https://sputnikarabic.ae/20230302/اكتشاف-فيتامين-يعالج-المرض-الذي-قتل-ستيفن-هوكينغ-1074231465.html
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منوعات, علوم
منوعات, علوم

دراسة تكشف عن فيتامين يساعد في الوقاية من الخرف

18:08 GMT 02.03.2023
© Depositphotos.com / Valerii_Honcharukدواء في يد رجل
دواء في يد رجل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
© Depositphotos.com / Valerii_Honcharuk
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كشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة "ألزهايمر والخرف"، عن أن تناول أهم أنواع الفيتامينات قد يساعد الشخص في الوقاية من الخرف.
وبينّت صحيفة "scitechdaily" العلمية أن الباحثيين في معهد "هوتشكيز" للدماغ في كندا وجامعة "إكستر" في أمريكا كشفوا عن العلاقة بين مكملات "فيتامين د" والخرف.
وبحسب الصحيفة وجدت الأبحاث أن المستويات المنخفضة من "فيتامين د" لدى الأشخاص مرتبطة بارتفاع مخاطر الخرف، وأن "فيتامين د" يشارك في إزالة الأميلويد في الدماغ، والذي يعد تراكمه أحد السمات المميزة لمرض ألزهايمر.
وذكرت الصحيفة أن "فيتامين د" أيضا قد يساعد في حماية الدماغ من تراكم بروتين "تاو"، وهو بروتين يساعد في تطور الخرف.

وقال المؤلف المشارك الدكتور بايرون كريس، من جامعة "إكستر": "إن الوقاية من الخرف أو حتى تأخير ظهوره أمر بالغ الأهمية بالنظر إلى الأعداد المتزايدة من الأشخاص المصابين".

عالم الفيزياء ستيفن هوكينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
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وتابع: "يشير الارتباط "بفيتامين د" في هذه الدراسة إلى أن تناول مكملات "فيتامين د" قد يكون مفيدا في الوقاية من الخرف أو تأخيره، لكننا نحتاج الآن إلى تجارب سريرية لتأكيد ما إذا كان هذا هو الحال بالفعل"، بحسب مجلة "scitechdaily" العلمية.
ونوّهت المجلة إلى أن الأشخاص يمكن يحصلوا على "فيتامين د" من التعرض لأشعة الشمس، ومن الأطعمة، والمكملات الغذائية.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
© Sputnik

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