https://sputnikarabic.ae/20230302/رئيس-الوزراء-السوري-يبعث-برسالة-شكر-إلى-نظيره-اللبناني-1074213572.html

رئيس الوزراء السوري يبعث برسالة شكر إلى نظيره اللبناني

رئيس الوزراء السوري يبعث برسالة شكر إلى نظيره اللبناني

بعث رئيس الحكومة السورية، حسين العرنوس، برسالة شكر إلى نظيره اللبناني، نجيب ميقاتي، على موقف المساعدات التي أرسلتها بيروت إلى منكوبي الزلزال السوريين. 02.03.2023, سبوتنيك عربي

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ووفق ما نقله موقع "النشرة" اللبناني، فإن رسالة العرنوس لميقاتي أكدت أن ما قدمه لبنان من دعم ومساعدة كان له أثر كبير بتخفيف تبعات الزلزال في سوريا.وقال العرنوس: "أتقدم باسم حكومة سوريا وباسمي شخصيًّا بخالص الشكر والتقدير، لما قدمته جمهورية لبنان الشقيقة من دعم ومساعدة، كان لها الأثر الكبير في تخفيف تبعات هذه الكارثة جراء الزلزال الذي ضرب عددًا من المحافظات، مخلفًا الكثير من المآسي والدمار".وقال: "هذه الوقفة الإنسانية تعبّر بكل صدق عن مدى أصالة الشعب اللبناني الشقيق"، وأضاف: "إنني أشكركم مجددًا، سائلًا الله ألّا يبليكم بمصاب، وأن يديم عليكم وعلى الشعب اللبناني الشقيق السلامة والأمان".طالع أيضا: جهود الإغاثة في سوريا بين مساعدة الجيران في لبنان والتقارب العربي مع دمشق

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