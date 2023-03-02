https://sputnikarabic.ae/20230302/رئيس-وزراء-قطر-الأسبق-الحرب-مع-إيران-ليست-في-مصلحة-دول-الخليج-فيديو-1074238999.html

رئيس وزراء قطر الأسبق: الحرب مع إيران ليست في مصلحة دول الخليج... فيديو

رئيس وزراء قطر الأسبق: الحرب مع إيران ليست في مصلحة دول الخليج... فيديو

قال رئيس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم، إن الحرب مع إيران ليست في مصلحة دول الخليج، داعيا إلى حوار صريح للتوصل إلى حل يكون "إنجازا كبيرا ليس فقط للسلام ولكن... 02.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-02T17:45+0000

2023-03-02T17:45+0000

2023-03-02T17:45+0000

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جاء ذلك في مقابلة مع "بلومبرغ" ردا على سؤال حول قلق العديد من الدول العربية من إيران، خاصة المملكة العربية السعودية.وأضاف بن جاسم "أول مخاوفي ليست إيران، بل نحن في المنطقة والطريقة التي نتصرف بها، أعني القادة فأنا لست واحدًا منهم، أعتقد إذا استطعنا التحكم في سعادتنا وإحباطنا وغضبنا، ونقول حسنا سنعمل، لدينا بعض الخلافات مع هذه الدولة أو تلك، ولكن هذا الخلاف يجب مناقشته بطريقة متحضرة".وتابع "إذا كان أمامنا تحديات وإذا اتفقنا على أن إيران هي عدونا الأول فكيف سنتعامل مع هذا الأمر؟ هل سنتعامل معه عن طريق مفاوضات مباشرة أو حرب؟ لا أحد يريد الحرب لأنها ليست في مصلحتنا".وأوضح "المشكلة أن هذا القرار ليس في يدنا لأننا لسنا في وضع حاليًا كما قلت عن دول مجلس التعاون الخليجي أن تأخذ زمام القيادة لمنطقتنا وتقول حسنا لدينا مشاكل مع إيران فلنجلس معهم ونناقشها بالتفاصيل بصراحة ونتوصل إلى حل، لأنني أعتقد أننا يجب أن نعيش في منطقة الخليج في انسجام بين إيران والعراق ودول مجلس التعاون الخليجي".ورأى رئيس وزراء قطر الأسبق أنه "إذا تمكنت دول الخليج من فعل ذلك فسيكون إنجازا كبيرا ليس فقط للسلام ولكن أيضا للتجارة والأعمال والاقتصاد". واستطرد "لديهم (في إيران) أكثر من 100 مليون شخص، والعراق لديهم 40 مليون شخص ونحن (دول الخليج) لدينا حوالي 50 مليون شخص. نحن نتحدث عن 200 أو 250 مليون شخص في دول غنية بالنفط، تخيل ما يمكنهم فعله".

https://sputnikarabic.ae/20220915/أمير-قطر-يصف-إيران-بـالبلد-المهم-جدا-ويدعو-دول-الخليج-إلى-التحاور-معها-1067758964.html

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