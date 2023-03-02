https://sputnikarabic.ae/20230302/رسميا-ولأول-مرة-إسرائيل-على-بعد-12-ميلا-فقط-من-حدود-إيران-1074243786.html

رسميا ولأول مرة... إسرائيل على بعد 12 ميلا فقط من حدود إيران

رسميا ولأول مرة... إسرائيل على بعد 12 ميلا فقط من حدود إيران

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، أن من المتوقع أن يفتتح وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، سفارة لبلاده، تمكنها من أن تكون على مسافة غير مسبوقة من إيران. 02.03.2023, سبوتنيك عربي

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وسيغادر كوهين لافتتاح سفارة لإسرائيل في عاصمة تركمانستان، عشق آباد، التي تشترك في حدود طويلة مع إيران.وقال كوهين في تصريحات لصحيفة "يسرائيل هيوم"، إن "افتتاح مبنى السفارة هو علامة أخرى على تعزيز العلاقات بين إسرائيل وتركمانستان ويمثل 30 عاما من إقامة العلاقات بين الدول".وستكون السفارة أقرب بعثة إسرائيلية رسمية من الحدود الإيرانية، على بعد حوالي 12 ميلاً فقط.وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: "سنواصل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول، من بين أمور أخرى في مجالات الصحة والدفاع الإلكتروني".وعلى مر السنين، قام كبار المسؤولين الإسرائيليين والتركمانيين بزيارة بلدان بعضهم بعضا، ووقعوا اتفاقيات تعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والطاقة، وفي الآونة الأخيرة، تم إحراز تقدم في التعاون بين الصحة والدفاع الإلكتروني.وكانت إسرائيل فتحت سفارة مؤقتة في تركمانستان "بهيكل مؤقت"، بعد أن أقامت الدولتان علاقات في الفترة التي سبقت استقلال الدولة ذات الأغلبية المسلمة في عام 1991.

https://sputnikarabic.ae/20230228/تقارير-شهية-إسرائيل-للضغط-على-إيران-عسكريا-زادت-وأمريكا-تمنحها-الضوء-الأخضر-1074138930.html

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