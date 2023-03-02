https://sputnikarabic.ae/20230302/رسميا-ولأول-مرة-إسرائيل-على-بعد-12-ميلا-فقط-من-حدود-إيران-1074243786.html
رسميا ولأول مرة... إسرائيل على بعد 12 ميلا فقط من حدود إيران
رسميا ولأول مرة... إسرائيل على بعد 12 ميلا فقط من حدود إيران
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، أن من المتوقع أن يفتتح وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، سفارة لبلاده، تمكنها من أن تكون على مسافة غير مسبوقة من إيران. 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T20:49+0000
2023-03-02T20:49+0000
2023-03-02T20:53+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
إيران
أخبار إيران
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101345/35/1013453539_0:181:1367:950_1920x0_80_0_0_02e308689a1970e636dae25f002d79a8.jpg
وسيغادر كوهين لافتتاح سفارة لإسرائيل في عاصمة تركمانستان، عشق آباد، التي تشترك في حدود طويلة مع إيران.وقال كوهين في تصريحات لصحيفة "يسرائيل هيوم"، إن "افتتاح مبنى السفارة هو علامة أخرى على تعزيز العلاقات بين إسرائيل وتركمانستان ويمثل 30 عاما من إقامة العلاقات بين الدول".وستكون السفارة أقرب بعثة إسرائيلية رسمية من الحدود الإيرانية، على بعد حوالي 12 ميلاً فقط.وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: "سنواصل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول، من بين أمور أخرى في مجالات الصحة والدفاع الإلكتروني".وعلى مر السنين، قام كبار المسؤولين الإسرائيليين والتركمانيين بزيارة بلدان بعضهم بعضا، ووقعوا اتفاقيات تعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والطاقة، وفي الآونة الأخيرة، تم إحراز تقدم في التعاون بين الصحة والدفاع الإلكتروني.وكانت إسرائيل فتحت سفارة مؤقتة في تركمانستان "بهيكل مؤقت"، بعد أن أقامت الدولتان علاقات في الفترة التي سبقت استقلال الدولة ذات الأغلبية المسلمة في عام 1991.
https://sputnikarabic.ae/20230228/تقارير-شهية-إسرائيل-للضغط-على-إيران-عسكريا-زادت-وأمريكا-تمنحها-الضوء-الأخضر-1074138930.html
إسرائيل
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101345/35/1013453539_0:53:1367:1078_1920x0_80_0_0_2749e663696f4d750862715414eabee9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم
رسميا ولأول مرة... إسرائيل على بعد 12 ميلا فقط من حدود إيران
20:49 GMT 02.03.2023 (تم التحديث: 20:53 GMT 02.03.2023) تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، أن من المتوقع أن يفتتح وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، سفارة لبلاده، تمكنها من أن تكون على مسافة غير مسبوقة من إيران.
وسيغادر كوهين لافتتاح سفارة لإسرائيل في عاصمة تركمانستان، عشق آباد، التي تشترك في حدود طويلة مع إيران.
وقال كوهين في تصريحات لصحيفة
"يسرائيل هيوم"، إن "افتتاح مبنى السفارة هو علامة أخرى على تعزيز العلاقات بين إسرائيل وتركمانستان ويمثل 30 عاما من إقامة العلاقات بين الدول".
وستكون السفارة أقرب بعثة إسرائيلية رسمية من الحدود الإيرانية، على بعد حوالي 12 ميلاً فقط.
وأشار كوهين إلى أن "العلاقات بين إسرائيل وتركمانستان مهمة واستراتيجية، وهي جزء من نشاط يهدف إلى تعزيز العلاقات مع المنطقة بأسرها".
وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: "سنواصل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول، من بين أمور أخرى في مجالات الصحة والدفاع الإلكتروني".
وعلى مر السنين، قام كبار المسؤولين الإسرائيليين والتركمانيين بزيارة بلدان بعضهم بعضا، ووقعوا اتفاقيات تعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والطاقة، وفي الآونة الأخيرة، تم إحراز تقدم في التعاون بين الصحة والدفاع الإلكتروني.
وكانت إسرائيل فتحت سفارة مؤقتة في تركمانستان "بهيكل مؤقت"، بعد أن أقامت الدولتان علاقات في الفترة التي سبقت استقلال الدولة ذات الأغلبية المسلمة في عام 1991.