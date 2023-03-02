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روسيا: الطلب الأمريكي بإتاحة الوصول إلى المنشآت النووية الروسية هو قمة السخرية
روسيا: الطلب الأمريكي بإتاحة الوصول إلى المنشآت النووية الروسية هو قمة السخرية
صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، أن موسكو تعتبر طلب الولايات المتحدة إتاحة الوصول للتفتيش على المنشآت النووية الروسية هو قمة السخرية... 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T10:47+0000
2023-03-02T10:47+0000
روسيا
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وقال ريابكوف، متحدثًا في مؤتمر الأمم المتحدة حول نزع السلاح في جنيف : "تفاقم الوضع نتيجة محاولات الولايات المتحدة "جس نبض"، أمن المنشآت الاستراتيجية الروسية المعلنة بموجب معاهدة ستارت، من خلال مساعدة نظام كييف في تنفيذ هجمات مسلحة عليها (المنشآت)".وعلى هذه الخلفية، تعتبر موسكو أن مطالب واشنطن بالإشارة إلى بنود معاهدة ستارت بمنحها إمكانية تفتيش المنشآت النووية الروسية، هي قمة السخرية".كما أكد أن الوضع المتعلق بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية يثير قلقًا متزايدًا بسبب الإجراءات الأمريكية، مشيرًا إلى أنه إذا قررت واشنطن إجراء تجارب، فستضطر موسكو إلى الرد بشكل مناسب.
https://sputnikarabic.ae/20230302/ريابكوف-روسيا-ستضطر-للرد-إذا-أجرت-الولايات-المتحدة-تجارب-نووية-1074208041.html
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روسيا

روسيا: الطلب الأمريكي بإتاحة الوصول إلى المنشآت النووية الروسية هو قمة السخرية

10:47 GMT 02.03.2023
© Sputnik . Vladimir Astapkovech /  / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
© Sputnik . Vladimir Astapkovech /
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صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، أن موسكو تعتبر طلب الولايات المتحدة إتاحة الوصول للتفتيش على المنشآت النووية الروسية هو قمة السخرية في الظروف الحالية.
وقال ريابكوف، متحدثًا في مؤتمر الأمم المتحدة حول نزع السلاح في جنيف : "تفاقم الوضع نتيجة محاولات الولايات المتحدة "جس نبض"، أمن المنشآت الاستراتيجية الروسية المعلنة بموجب معاهدة ستارت، من خلال مساعدة نظام كييف في تنفيذ هجمات مسلحة عليها (المنشآت)".

وعلى هذه الخلفية، تعتبر موسكو أن مطالب واشنطن بالإشارة إلى بنود معاهدة ستارت بمنحها إمكانية تفتيش المنشآت النووية الروسية، هي قمة السخرية".
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
ريابكوف: روسيا ستضطر للرد إذا أجرت الولايات المتحدة تجارب نووية
09:36 GMT
كما أكد أن الوضع المتعلق بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية يثير قلقًا متزايدًا بسبب الإجراءات الأمريكية، مشيرًا إلى أنه إذا قررت واشنطن إجراء تجارب، فستضطر موسكو إلى الرد بشكل مناسب.
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