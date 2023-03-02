https://sputnikarabic.ae/20230302/ريابكوف-حلف-شمال-الأطلسي-يسعى-لإعادة-توزيع-موازين-القوى-على-حساب-أمن-الآخرين-1074210651.html
ريابكوف: حلف شمال الأطلسي يسعى لإعادة توزيع موازين القوى على حساب أمن الآخرين
ريابكوف: حلف شمال الأطلسي يسعى لإعادة توزيع موازين القوى على حساب أمن الآخرين
صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، بأن حلف شمال الأطلسي (الناتو) مهووس بالرغبة في إعادة توزيع ميزان القوى لصالحه وعلى حساب أمن الآخرين. 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T10:17+0000
2023-03-02T10:17+0000
2023-03-02T10:17+0000
روسيا
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وقال ريابكوف، متحدثاً في مؤتمر الأمم المتحدة حول نزع السلاح في جنيف: "إن الحالة المؤسفة الحالية لنظام السيطرة على الأسلحة هي نتيجة للتأثير المدمر الهادف للدول وهو ليس جديداً بالنسبة للجميع في العالم. تحالف شمال الأطلسي، مهووس بالرغبة في إعادة توزيع ميزان القوى لصالحه (وبالتالي على حساب أمن الآخرين) وتأمين تفوقه العسكري الاستراتيجي مع المطالبة بالهيمنة العالمية".كما أكد ريابكوف بأن تصرفات الولايات المتحدة المزعزعة للاستقرار يمكن أن يكون لها عواقب عالمية، مشيراً إلى أنه في ظل هذه الخلفية أصبح من الصعب بشكل متزايد تقليل المخاطر الاستراتيجية.وأوضح: "إن الأعمال المدمرة التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاؤها لا تثير فقط الأزمة الأكثر حدة في المنطقة الأوروبية - الأطلسية، ولكنها تخلق أيضا تهديداً بصدمات عميقة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".
https://sputnikarabic.ae/20230302/ريابكوف-روسيا-ستضطر-للرد-إذا-أجرت-الولايات-المتحدة-تجارب-نووية-1074208041.html
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روسيا
ريابكوف: حلف شمال الأطلسي يسعى لإعادة توزيع موازين القوى على حساب أمن الآخرين
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صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، بأن حلف شمال الأطلسي (الناتو) مهووس بالرغبة في إعادة توزيع ميزان القوى لصالحه وعلى حساب أمن الآخرين.
وقال ريابكوف، متحدثاً في مؤتمر الأمم المتحدة حول نزع السلاح في جنيف: "إن الحالة المؤسفة الحالية لنظام السيطرة على الأسلحة هي نتيجة للتأثير المدمر الهادف للدول وهو ليس جديداً بالنسبة للجميع في العالم. تحالف شمال الأطلسي، مهووس بالرغبة في إعادة توزيع ميزان القوى لصالحه (وبالتالي على حساب أمن الآخرين) وتأمين تفوقه العسكري الاستراتيجي مع المطالبة بالهيمنة العالمية".
كما أكد ريابكوف بأن تصرفات الولايات المتحدة المزعزعة للاستقرار يمكن أن يكون لها عواقب عالمية، مشيراً إلى أنه في ظل هذه الخلفية أصبح من الصعب بشكل متزايد تقليل المخاطر الاستراتيجية.
وأوضح: "إن الأعمال المدمرة التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاؤها لا تثير فقط الأزمة الأكثر حدة في المنطقة الأوروبية - الأطلسية، ولكنها تخلق أيضا تهديداً بصدمات عميقة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".