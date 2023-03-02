https://sputnikarabic.ae/20230302/ريابكوف-روسيا-ستضطر-للرد-إذا-أجرت-الولايات-المتحدة-تجارب-نووية-1074208041.html
ريابكوف: روسيا ستضطر للرد إذا أجرت الولايات المتحدة تجارب نووية
ريابكوف: روسيا ستضطر للرد إذا أجرت الولايات المتحدة تجارب نووية
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن الوضع المتعلق بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية يثير قلقًا متزايدًا بسبب الإجراءات... 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T09:36+0000
2023-03-02T09:36+0000
2023-03-02T09:36+0000
روسيا
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وقال متحدثًا في مؤتمر نزع السلاح في جنيف: "إن الحالة المتعلقة بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية تثير قلقا متزايدا. والمسؤولية عن عدم دخول المعاهدة حيز التنفيذ لأكثر من ربع قرن من وجودها تقع، في الواقع، على عاتق الولايات المتحدة، التي رفضت بتحدٍ التصديق، إن هذا يظهر ميلًا واضحًا لاستئناف التجارب".وأضاف: "لا يمكننا أن نظل غير مبالين بما يحدث. إذا قررت الولايات المتحدة اتخاذ مثل هذه الخطوة وأن تكون أول من يجري تجارب نووية، فسنضطر إلى الرد بشكل مناسب".كما أكد أن وفود الدول الغربية تبذل كل ما في وسعها لمنع اعتماد برنامج عمل شامل ومتوازن لمؤتمر نزع السلاح.
https://sputnikarabic.ae/20221116/الولايات-المتحدة-تقوم-بتطوير-أسلحة-لتدمير-القوات-النووية-الروسية-بسرعة-1070227249.html
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روسيا
ريابكوف: روسيا ستضطر للرد إذا أجرت الولايات المتحدة تجارب نووية
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن الوضع المتعلق بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية يثير قلقًا متزايدًا بسبب الإجراءات الأمريكية، وإذا قررت واشنطن إجراء تجارب، فستضطر موسكو إلى الرد بشكل مناسب.
وقال متحدثًا في مؤتمر نزع السلاح في جنيف: "إن الحالة المتعلقة بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية تثير قلقا متزايدا. والمسؤولية عن عدم دخول المعاهدة حيز التنفيذ لأكثر من ربع قرن من وجودها تقع، في الواقع، على عاتق الولايات المتحدة، التي رفضت بتحدٍ التصديق، إن هذا يظهر ميلًا واضحًا لاستئناف التجارب".
16 نوفمبر 2022, 05:48 GMT
وأضاف: "لا يمكننا أن نظل غير مبالين بما يحدث. إذا قررت الولايات المتحدة اتخاذ مثل هذه الخطوة وأن تكون أول من يجري تجارب نووية، فسنضطر إلى الرد بشكل مناسب".
كما أكد أن وفود الدول الغربية تبذل كل ما في وسعها لمنع اعتماد برنامج عمل شامل ومتوازن لمؤتمر نزع السلاح.