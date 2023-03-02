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https://sputnikarabic.ae/20230302/زلزال-بقوة-5-درجات-بمقياس-ريختر-يضرب-جزر-الكوريل-الروسية-1074200316.html
زلزال بقوة 5 درجات بمقياس ريختر يضرب جزر الكوريل الروسية
زلزال بقوة 5 درجات بمقياس ريختر يضرب جزر الكوريل الروسية
أعلنت الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، اليوم الخميس، تسجيلها زلزالا بقوة 5 درجات بمقياس ريختر في مياه المحيط الهادئ بالقرب من جزر... 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T02:58+0000
2023-03-02T02:58+0000
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يوجنو ساخالينسك - سبوتنيك. وقالت يلينا سيمينوفا رئيسة محطة مراقبة الزلازل "يوجنو ساخالينسك" لوكالة "سبوتنيك"، بأن الزلزال تم رصده عند الساعة 6:29 صباح الخميس، حسب التوقيت المحلي (22:29 مساء الأربعاء بتوقيت موسكو).وأشارت إلى أن بؤرة الزلزال كانت على بعد 183 كلم إلى الجنوب الشرقي من جزيرة إيتوروب التابعة لجزر الكوريل، وعلى عمق 33 كيلومترا.ولم ترد أي معلومات عن دمار أو سقوط مصابين أو ضحايا بنتيجة الزلزال.وتقع جزر الكوريل في منطقة نشطة زلزاليا تعرف باسم حلقة النار، والتي تتأثر بانتظام بالزلازل القوية.
https://sputnikarabic.ae/20230302/زلزال-بقوة-57-درجة-على-مقياس-ريختر-يضرب-إندونيسيا-1074200012.html
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زلزال بقوة 5 درجات بمقياس ريختر يضرب جزر الكوريل الروسية

02:58 GMT 02.03.2023
© AFP 2023 / Richter magnitude scale / مقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
© AFP 2023 / Richter magnitude scale /
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أعلنت الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، اليوم الخميس، تسجيلها زلزالا بقوة 5 درجات بمقياس ريختر في مياه المحيط الهادئ بالقرب من جزر الكوريل الروسية.
يوجنو ساخالينسك - سبوتنيك. وقالت يلينا سيمينوفا رئيسة محطة مراقبة الزلازل "يوجنو ساخالينسك" لوكالة "سبوتنيك"، بأن الزلزال تم رصده عند الساعة 6:29 صباح الخميس، حسب التوقيت المحلي (22:29 مساء الأربعاء بتوقيت موسكو).
زلزال في إندونيسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر يضرب إندونيسيا
00:52 GMT
وأشارت إلى أن بؤرة الزلزال كانت على بعد 183 كلم إلى الجنوب الشرقي من جزيرة إيتوروب التابعة لجزر الكوريل، وعلى عمق 33 كيلومترا.
ولم ترد أي معلومات عن دمار أو سقوط مصابين أو ضحايا بنتيجة الزلزال.
وتقع جزر الكوريل في منطقة نشطة زلزاليا تعرف باسم حلقة النار، والتي تتأثر بانتظام بالزلازل القوية.
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