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https://sputnikarabic.ae/20230302/زلزال-بقوة-57-درجة-على-مقياس-ريختر-يضرب-إندونيسيا-1074200012.html
زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر يضرب إندونيسيا
زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر يضرب إندونيسيا
أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بأن هزة أرضية بقوة 5.7 درجة بمقياس ريختر وقعت بالقرب من سواحل إندونيسيا. 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T00:52+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأشار المركز إلى أن "مركز الزلزال وقع بعمق 47 كم، وعلى بعد 88 كيلومترا جنوب شرق مدينة بادانج".ووقع الزلزال حوالي الساعة 23.05 بالتوقيت العالمي، الأربعاء، الساعة (2.05 - بتوقيت موسكو، اليوم الخميس).ولم ترد أنباء عن وقوع أية إصابات أو أضرار.تقع إندونيسيا على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها إلى هزات أرضية وثوران براكين.
https://sputnikarabic.ae/20230118/زلزال-بقوة-7-ريختر-يضرب-شرقي-إندونيسيا-وتحذير-من-موجات-تسونامي-1072413258.html
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العالم, إندونسيا, أخبار إندونيسيا, زلزال الجيش المغربي, زلزال
العالم, إندونسيا, أخبار إندونيسيا, زلزال الجيش المغربي, زلزال

زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر يضرب إندونيسيا

00:52 GMT 02.03.2023
© AP Photo / Irwin Fedriansyahزلزال في إندونيسيا
زلزال في إندونيسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
© AP Photo / Irwin Fedriansyah
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أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بأن هزة أرضية بقوة 5.7 درجة بمقياس ريختر وقعت بالقرب من سواحل إندونيسيا.
موسكو - سبوتنيك. وأشار المركز إلى أن "مركز الزلزال وقع بعمق 47 كم، وعلى بعد 88 كيلومترا جنوب شرق مدينة بادانج".
ووقع الزلزال حوالي الساعة 23.05 بالتوقيت العالمي، الأربعاء، الساعة (2.05 - بتوقيت موسكو، اليوم الخميس).
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ولم ترد أنباء عن وقوع أية إصابات أو أضرار.
تقع إندونيسيا على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها إلى هزات أرضية وثوران براكين.
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