https://sputnikarabic.ae/20230302/سقوط-5-قذائف-وتضرر-3-منازل-في-كورسك-الروسية-1074208284.html
سقوط 5 قذائف وتضرر 3 منازل في كورسك الروسية
سقوط 5 قذائف وتضرر 3 منازل في كورسك الروسية
صرح حاكم المقاطعة رومان ستاروفويت أن شخصًا قتل وأصيب آخر بجروح متوسطة خلال قصف القوات المسلحة الأوكرانية لقرية تيتكينو في مقاطعة كورسك، اليوم الخميس. 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T09:39+0000
2023-03-02T09:39+0000
2023-03-02T10:04+0000
روسيا
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وكتب على تلغرام: "أصيب رجلان نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية في قرية تيتكينو. لسوء الحظ، توفي أحدهما قبل وصول سيارة الإسعاف. أقدم التعازي الحارة لأسرته وأصدقائه. وتم نقل الثاني إلى المستشفى بإصابة متوسطة".ووفقا للمحافظ، تم رصد سقوط 5 قذائف في القرية.قال ستاروفويت: "وفقا للمعلومات الأولية، تضررت ثلاث منازل من جراء الشظايا. وستظهر البيانات النهائية بعد التدقيق. أيضا، نتيجة القصف، تعطل التيار الكهربائي في القرية".
https://sputnikarabic.ae/20230302/مجموعة-تخريبية-أوكرانية-تتسلل-إلى-مقاطعة-بريانسك-الروسية-وتقتل-مواطنا-1074207012.html
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روسيا
سقوط 5 قذائف وتضرر 3 منازل في كورسك الروسية
09:39 GMT 02.03.2023 (تم التحديث: 10:04 GMT 02.03.2023) تابعنا عبر
صرح حاكم المقاطعة رومان ستاروفويت أن شخصًا قتل وأصيب آخر بجروح متوسطة خلال قصف القوات المسلحة الأوكرانية لقرية تيتكينو في مقاطعة كورسك، اليوم الخميس.
وكتب على تلغرام: "أصيب رجلان نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية في قرية تيتكينو. لسوء الحظ، توفي أحدهما قبل وصول سيارة الإسعاف. أقدم التعازي الحارة لأسرته وأصدقائه. وتم نقل الثاني إلى المستشفى بإصابة متوسطة".
ووفقا للمحافظ، تم رصد سقوط 5 قذائف في القرية.
قال ستاروفويت: "وفقا للمعلومات الأولية، تضررت ثلاث منازل من جراء الشظايا. وستظهر البيانات النهائية بعد التدقيق. أيضا، نتيجة القصف، تعطل التيار الكهربائي في القرية".