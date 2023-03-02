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https://sputnikarabic.ae/20230302/سلطان-النيادي-ينطلق-في-مهمة-طويلة-إلى-الفضاء-ويوجه-رسالة-للإماراتيين-1074204342.html
سلطان النيادي ينطلق في مهمة طويلة إلى الفضاء ويوجه رسالة للإماراتيين
سلطان النيادي ينطلق في مهمة طويلة إلى الفضاء ويوجه رسالة للإماراتيين
وجّه رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي رسالة قبل انطلاق رحلته الفضائية، قال فيها إن حديثه المقبل سيكون من على متن محطة الفضاء الدولية. 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T08:03+0000
2023-03-02T08:03+0000
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جاء ذلك في تدوينة نشرها النيادي، على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الخميس، قبل انطلاقه إلى الفضاء.ونشر النيادي صورة تظهر استعداداته للرحلة الفضائية، وعلّق عليها: "في يدي علم الإمارات وطموح زايد في قلبي".وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب انطلقت، اليوم الخميس، في الساعة التاسعة و34 دقيقة صباحا بتوقيت الإمارات.ولفتت إلى أن هذه الرحلة يخوضها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي لمدة 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية.وانطلقت المهمة الفضائية التي يشارك فيها النيادي من مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة "ناسا"، بحسب صحيفة "الرؤية" الإماراتية.ولفتت الصحيفة إلى أن النيادي ضمن انطلق ضمن طاقم مهمة "سبيس إكس كرو 6" على متن مركبة الفضاء "سبيس إكس دراجون إنديفور".وإضافة إلى سلطان النيادي تضم المهمة رائد الفضاء ستيفن بوين، قائد المهمة، ووارين هوبيرج، قائد المركبة، وكلاهما من وكالة "ناسا"، إضافة إلى اختصاصي مهمة روسكوسموس الروسية، أندري فيدياييف.
https://sputnikarabic.ae/20230219/مدير-عام-وكالة-الإمارات-للفضاء-يكشف-لـسبوتنيك-حجم-التعاون-الفضائي-مع-روسيا-1073724120.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, ناسا
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, ناسا

سلطان النيادي ينطلق في مهمة طويلة إلى الفضاء ويوجه رسالة للإماراتيين

08:03 GMT 02.03.2023
© AFP 2023 / CHANDAN KHANNAانطلاق الصاروخ "فالكون - 9" إلى محطة الفضاء الدولية من مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة "ناسا" وعلى متنه طاقم يضم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي
انطلاق الصاروخ فالكون - 9 إلى محطة الفضاء الدولية من مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا وعلى متنه طاقم يضم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
© AFP 2023 / CHANDAN KHANNA
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وجّه رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي رسالة قبل انطلاق رحلته الفضائية، قال فيها إن حديثه المقبل سيكون من على متن محطة الفضاء الدولية.
جاء ذلك في تدوينة نشرها النيادي، على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الخميس، قبل انطلاقه إلى الفضاء.
ونشر النيادي صورة تظهر استعداداته للرحلة الفضائية، وعلّق عليها: "في يدي علم الإمارات وطموح زايد في قلبي".
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب انطلقت، اليوم الخميس، في الساعة التاسعة و34 دقيقة صباحا بتوقيت الإمارات.
ولفتت إلى أن هذه الرحلة يخوضها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي لمدة 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية.
وانطلقت المهمة الفضائية التي يشارك فيها النيادي من مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة "ناسا"، بحسب صحيفة "الرؤية" الإماراتية.
سالم القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
مدير عام وكالة الإمارات للفضاء يكشف لـ"سبوتنيك" حجم التعاون الفضائي مع روسيا
19 فبراير, 17:13 GMT
ولفتت الصحيفة إلى أن النيادي ضمن انطلق ضمن طاقم مهمة "سبيس إكس كرو 6" على متن مركبة الفضاء "سبيس إكس دراجون إنديفور".
وإضافة إلى سلطان النيادي تضم المهمة رائد الفضاء ستيفن بوين، قائد المهمة، ووارين هوبيرج، قائد المركبة، وكلاهما من وكالة "ناسا"، إضافة إلى اختصاصي مهمة روسكوسموس الروسية، أندري فيدياييف.
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معلومات عن مسبار الأمل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
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