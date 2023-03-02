https://sputnikarabic.ae/20230302/شولتس-نعلم-أن-المواطنين-الألمان-لا-يؤيدون-إرسال-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1074206325.html
شولتس: نعلم أن المواطنين الألمان لا يؤيدون إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا
شولتس: نعلم أن المواطنين الألمان لا يؤيدون إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا
أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الخميس، أن الحكومة تعلم أن المواطنين الألمان لا يؤيدون إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا. 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T09:08+0000
2023-03-02T09:08+0000
2023-03-02T09:08+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/11/1050178721_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_8b7667ad3569cc0db59dd2965f6f60ed.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال شولتس في كلمة له أمام البرلمان الألماني "البوندستاغ": "نعلم أن المواطنين الألمان لا يؤيدون إرسال الأسلحة لأوكرانيا.. لكننا ندعم أوكرانيا للدفاع عن نظام الأمن الأوروبي"، بحسب مزاعمه.وأضاف شولتس أن الجيش الألماني درب آلاف الجنود الأوكرانيين بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، مشددا على ضرورة الحفاظ على تقديم الدعم المستمر إلى كييف، ومواصلة دعوة روسيا لوقف الحرب.وكانت البرلمانية الألمانية، سارا فاجنكنيشت، قد أكدت في وقت سابق أن الحكومات الغربية تكذب على شعوبها بشأن الهدف الحقيقي للنزاع الأوكراني.ووفق تصريحات لها، أوضحت فاجنكنيشت، ممثلة الجناح اليساري في البرلمان الألماني، أن المسؤولين الغربيين يستخدمون الأساليب "الأورويلية" (نسبة إلى جورج أورويل) عند محاولتهم إقناع الناخبين بأن الدبابات ستحقق السلام في أوكرانيا وأن الغرض من القتال هو حماية القيم الغربية.وقالت خلال تجمع حاشد في برلين ضد استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا: "كان جورج أورويل يعلم أنه إذا كان الجميع يؤمن بالكذبة المنتشرة، فإن هذه الكذبة قد سُجلت في التاريخ على أنها حقيقة، لذلك نقول بوضوح إننا لم نعد نصدق أكاذيبكم بعد الآن، نحن نعلم أن الأسلحة تقتل، والدبابات موجودة لشنها"، مشددة بالقول: "نحن نعلم أن حريتنا ليست محمية في أوكرانيا".وقالت: "هذه كذبة.. التضامن سيكون محاولة القيام بكل شيء لوقف الموت، التضامن يتعلق بإنقاذ الأرواح، وليس تدميرها، والدعوة إلى السلام وليس الحرب"، على حد قولها، مشددة على أن هذا التضامن "لا يتطلب دبابات، بل يتطلب الدبلوماسية والمفاوضات والاستعداد لحل وسط من كلا الجانبين".وكان الآلاف قد احتشدوا، نهاية الشهر الماضي، بالقرب من بوابة براندنبورغ في برلين للمطالبة بأن تساعد ألمانيا في دفع عملية السلام بين أوكرانيا وروسيا إلى الأمام، بدلاً من إرسال الأسلحة الفتاكة إلى كييف.وطالب حزب اليسار، في بيان الاحتجاج، المستشار أولاف شولتس "بوقف تصعيد شحنات الأسلحة" والتركيز بدلاً من ذلك على الترويج لوقف إطلاق النار ومفاوضات السلام لتجنب حرب عالمية ثالثة.يشار إلى أن عريضة قد كتبت بهذه المطالبات أطلقتها فاجنكنيشت على موقع "change.org" هذا الشهر، وتم توقيعها من قبل ما يقرب من 650 ألف شخص.طالع أيضا: بوريل: ألمانيا تمنع الاتحاد الأوروبي من تزويد أوكرانيا بالدبابات والأسلحة الثقيلة
https://sputnikarabic.ae/20230302/وسائل-إعلام-أسلحة-ألمانيا-تكفي-لبضعة-أيام-فقط-في-حالة-الحرب-1074203404.html
https://sputnikarabic.ae/20230302/لافروف-الغرب-دون-خجل-يدفن-صفقة-الحبوب-التي-بدأها-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-1074206120.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/11/1050178721_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_2f4008e6597f7906f3584211190d6062.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
شولتس: نعلم أن المواطنين الألمان لا يؤيدون إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا
تابعنا عبر
أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الخميس، أن الحكومة تعلم أن المواطنين الألمان لا يؤيدون إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.
القاهرة - سبوتنيك. وقال شولتس في كلمة له أمام البرلمان الألماني "البوندستاغ": "نعلم أن المواطنين الألمان لا يؤيدون إرسال الأسلحة لأوكرانيا.. لكننا ندعم أوكرانيا للدفاع عن نظام الأمن الأوروبي"، بحسب مزاعمه.
وأضاف شولتس أن الجيش الألماني درب آلاف الجنود الأوكرانيين بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، مشددا على ضرورة الحفاظ على تقديم الدعم المستمر إلى كييف، ومواصلة دعوة روسيا لوقف الحرب.
وكانت البرلمانية الألمانية، سارا فاجنكنيشت، قد أكدت في وقت سابق أن الحكومات الغربية تكذب على شعوبها بشأن الهدف الحقيقي للنزاع الأوكراني.
ووفق تصريحات لها، أوضحت فاجنكنيشت، ممثلة الجناح اليساري في البرلمان الألماني، أن المسؤولين الغربيين يستخدمون الأساليب "الأورويلية" (نسبة إلى جورج أورويل) عند محاولتهم إقناع
الناخبين بأن الدبابات ستحقق السلام في أوكرانيا وأن الغرض من القتال هو حماية القيم الغربية.
وقالت خلال تجمع
حاشد في برلين ضد استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا: "كان جورج أورويل يعلم أنه إذا كان الجميع يؤمن بالكذبة المنتشرة، فإن هذه الكذبة قد سُجلت في التاريخ على أنها حقيقة، لذلك نقول بوضوح إننا لم نعد نصدق أكاذيبكم بعد الآن، نحن نعلم أن الأسلحة تقتل، والدبابات موجودة لشنها"، مشددة بالقول: "نحن نعلم أن حريتنا ليست محمية في أوكرانيا".
ولفتت إلى أن الغرض من الصراع في أوكرانيا ليس الدفاع عن أي قيم ولكن لتوسيع نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية والناتو تحت ذريعة "التضامن مع أوكرانيا".
وقالت: "هذه كذبة.. التضامن سيكون محاولة القيام بكل
شيء لوقف الموت، التضامن يتعلق بإنقاذ الأرواح، وليس تدميرها، والدعوة إلى السلام وليس الحرب"، على حد قولها، مشددة على أن هذا التضامن "لا يتطلب دبابات، بل يتطلب الدبلوماسية والمفاوضات والاستعداد لحل وسط من كلا الجانبين".
وأكدت على أن "محادثات السلام التي توسطت فيها إسرائيل وتركيا في عام 2022 قد فشلت ليس بسبب روسيا"، لافتة إلى أن "موسكو أكدت على استعدادها للتفاوض الآن".
وكان الآلاف قد احتشدوا
، نهاية الشهر الماضي، بالقرب من بوابة براندنبورغ في برلين للمطالبة بأن تساعد ألمانيا في دفع عملية السلام بين أوكرانيا وروسيا إلى الأمام، بدلاً من إرسال الأسلحة الفتاكة إلى كييف.
ونظمت "دي لينك" "مسيرة السلام"، وقدر الحضور بأكثر من 50 ألف شخص، وشوهد المتظاهرون يلوحون بأعلام السلام ويحملون لافتات كتب عليها "اصنعوا السلام، بدون أسلحة" و"الدبلوماسية بدلا من تسليم الأسلحة".
وطالب حزب اليسار، في بيان الاحتجاج، المستشار أولاف شولتس "بوقف تصعيد
شحنات الأسلحة" والتركيز بدلاً من ذلك على الترويج لوقف إطلاق النار ومفاوضات السلام لتجنب حرب عالمية ثالثة.
يشار إلى أن عريضة قد كتبت بهذه المطالبات أطلقتها فاجنكنيشت على موقع "change.org" هذا الشهر، وتم توقيعها من قبل ما يقرب من 650 ألف شخص.