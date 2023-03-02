https://sputnikarabic.ae/20230302/شولتس-نعلم-أن-المواطنين-الألمان-لا-يؤيدون-إرسال-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1074206325.html

شولتس: نعلم أن المواطنين الألمان لا يؤيدون إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا

شولتس: نعلم أن المواطنين الألمان لا يؤيدون إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا

أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الخميس، أن الحكومة تعلم أن المواطنين الألمان لا يؤيدون إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا. 02.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-02T09:08+0000

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2023-03-02T09:08+0000

العالم

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القاهرة - سبوتنيك. وقال شولتس في كلمة له أمام البرلمان الألماني "البوندستاغ": "نعلم أن المواطنين الألمان لا يؤيدون إرسال الأسلحة لأوكرانيا.. لكننا ندعم أوكرانيا للدفاع عن نظام الأمن الأوروبي"، بحسب مزاعمه.وأضاف شولتس أن الجيش الألماني درب آلاف الجنود الأوكرانيين بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، مشددا على ضرورة الحفاظ على تقديم الدعم المستمر إلى كييف، ومواصلة دعوة روسيا لوقف الحرب.وكانت البرلمانية الألمانية، سارا فاجنكنيشت، قد أكدت في وقت سابق أن الحكومات الغربية تكذب على شعوبها بشأن الهدف الحقيقي للنزاع الأوكراني.ووفق تصريحات لها، أوضحت فاجنكنيشت، ممثلة الجناح اليساري في البرلمان الألماني، أن المسؤولين الغربيين يستخدمون الأساليب "الأورويلية" (نسبة إلى جورج أورويل) عند محاولتهم إقناع الناخبين بأن الدبابات ستحقق السلام في أوكرانيا وأن الغرض من القتال هو حماية القيم الغربية.وقالت خلال تجمع حاشد في برلين ضد استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا: "كان جورج أورويل يعلم أنه إذا كان الجميع يؤمن بالكذبة المنتشرة، فإن هذه الكذبة قد سُجلت في التاريخ على أنها حقيقة، لذلك نقول بوضوح إننا لم نعد نصدق أكاذيبكم بعد الآن، نحن نعلم أن الأسلحة تقتل، والدبابات موجودة لشنها"، مشددة بالقول: "نحن نعلم أن حريتنا ليست محمية في أوكرانيا".وقالت: "هذه كذبة.. التضامن سيكون محاولة القيام بكل شيء لوقف الموت، التضامن يتعلق بإنقاذ الأرواح، وليس تدميرها، والدعوة إلى السلام وليس الحرب"، على حد قولها، مشددة على أن هذا التضامن "لا يتطلب دبابات، بل يتطلب الدبلوماسية والمفاوضات والاستعداد لحل وسط من كلا الجانبين".وكان الآلاف قد احتشدوا، نهاية الشهر الماضي، بالقرب من بوابة براندنبورغ في برلين للمطالبة بأن تساعد ألمانيا في دفع عملية السلام بين أوكرانيا وروسيا إلى الأمام، بدلاً من إرسال الأسلحة الفتاكة إلى كييف.وطالب حزب اليسار، في بيان الاحتجاج، المستشار أولاف شولتس "بوقف تصعيد شحنات الأسلحة" والتركيز بدلاً من ذلك على الترويج لوقف إطلاق النار ومفاوضات السلام لتجنب حرب عالمية ثالثة.يشار إلى أن عريضة قد كتبت بهذه المطالبات أطلقتها فاجنكنيشت على موقع "change.org" هذا الشهر، وتم توقيعها من قبل ما يقرب من 650 ألف شخص.طالع أيضا: بوريل: ألمانيا تمنع الاتحاد الأوروبي من تزويد أوكرانيا بالدبابات والأسلحة الثقيلة

https://sputnikarabic.ae/20230302/وسائل-إعلام-أسلحة-ألمانيا-تكفي-لبضعة-أيام-فقط-في-حالة-الحرب-1074203404.html

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