https://sputnikarabic.ae/20230302/صحيفة-الولايات-المتحدة-تعبت-من-دعم-أوكرانيا-1074201832.html

صحيفة: الولايات المتحدة تعبت من دعم أوكرانيا

صحيفة: الولايات المتحدة تعبت من دعم أوكرانيا

أظهرت استطلاعات الرأي تراجع عدد السكان الأمريكيين الذين يدعمون مساعدة سلطات البلاد لأوكرانيا، بالتوازي مع استمرار الخلاف بين أعضاء الكونغرس حول دعم أوكرانيا في... 02.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-02T07:05+0000

2023-03-02T07:05+0000

2023-03-02T07:05+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/12/1072426178_0:317:3079:2048_1920x0_80_0_0_e4d6570a9f4d079bb47d1a495851e7b5.jpg

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" نتائج دراسة استقصائية حديثة لسكان البلاد من مركز "أسوشيتد برس نور سي" لأبحاث الشؤون العامة، وجاء فيها: إذا دعم 60 % من الأمريكيين في مايو/أيار 2022 مساعدة أوكرانيا، فإن 48 % فقط من السكان يوافقون على هذه التدابير الآن.أكد أحد مستشاري الحزب الجمهوري والمستشار الرئاسي الأمريكي السابق، أندي سورابيان، أنه بمرور الوقت، يتراكم التعب بين الناس من الصراع، وخاصة في الولايات المتحدة، حيث لا يربط الناخبون الأحداث في أوكرانيا بأمنهم. يخشى مؤيدو دعم أوكرانيا في الكونغرس الأمريكي من أن "قوى الطرد المركزية في السباق الرئاسي الناشئ" وزيادة تعب دافعي الضرائب من إرسال "عشرات المليارات من الدولارات إلى الخارج" يمكن أن تقوض الجهود العسكرية لواشنطن.تعتقد الصحيفة أيضًا أن الخطب الأخيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن في كييف ووارسو كانت موجهة ليس فقط إلى أوكرانيا وبولندا فحسب، بل وأيضًا للأمريكيين.وقالت: "الرئيس لم يعرب عن قلقه بشأن نقص الدعم العام للجهود المبذولة لمساعدة أوكرانيا، ولكنه حمل كل المسؤولية عن ذلك لما يسميهم الجمهوريين "MAGA" (شعار الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب Make America Great Again".وأضافت الصحيفة أن بايدن ذكر عرضًا فقط دعم أوكرانيا في خطابه الموجه للكونغرس، وقد يشير هذا إلى أن الرئيس الأمريكي يريد تجنب النقد، لأنه يولي اهتماما للأجانب أكثر، من مواطني بلده.وصرح بايدن مرارا بأن الولايات المتحدة ستساعد أوكرانيا "مهما طال أمد الصراع"، بينما حذر مسؤولون بالإدارة الأمريكية مسؤولين أوكرانيين سرا من أن هناك "حدا لصبر الكونغرس والجمهور الأمريكي على تكاليف حرب لا تبدو نهايتها واضحة".ووافق الكونغرس على إرسال نحو 113 مليار دولار لأوكرانيا في شكل إنفاق اقتصادي وإنساني وعسكري خلال عام 2022.

https://sputnikarabic.ae/20230222/بلومبرغ-الولايات-المتحدة-تعتزم-تزويد-أوكرانيا-بقنابل-موجهة-بعيدة-المدى-1073869716.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم