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https://sputnikarabic.ae/20230302/صحيفة-الولايات-المتحدة-تعبت-من-دعم-أوكرانيا-1074201832.html
صحيفة: الولايات المتحدة تعبت من دعم أوكرانيا
صحيفة: الولايات المتحدة تعبت من دعم أوكرانيا
أظهرت استطلاعات الرأي تراجع عدد السكان الأمريكيين الذين يدعمون مساعدة سلطات البلاد لأوكرانيا، بالتوازي مع استمرار الخلاف بين أعضاء الكونغرس حول دعم أوكرانيا في... 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T07:05+0000
2023-03-02T07:05+0000
العالم
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نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" نتائج دراسة استقصائية حديثة لسكان البلاد من مركز "أسوشيتد برس نور سي" لأبحاث الشؤون العامة، وجاء فيها: إذا دعم 60 % من الأمريكيين في مايو/أيار 2022 مساعدة أوكرانيا، فإن 48 % فقط من السكان يوافقون على هذه التدابير الآن.أكد أحد مستشاري الحزب الجمهوري والمستشار الرئاسي الأمريكي السابق، أندي سورابيان، أنه بمرور الوقت، يتراكم التعب بين الناس من الصراع، وخاصة في الولايات المتحدة، حيث لا يربط الناخبون الأحداث في أوكرانيا بأمنهم. يخشى مؤيدو دعم أوكرانيا في الكونغرس الأمريكي من أن "قوى الطرد المركزية في السباق الرئاسي الناشئ" وزيادة تعب دافعي الضرائب من إرسال "عشرات المليارات من الدولارات إلى الخارج" يمكن أن تقوض الجهود العسكرية لواشنطن.تعتقد الصحيفة أيضًا أن الخطب الأخيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن في كييف ووارسو كانت موجهة ليس فقط إلى أوكرانيا وبولندا فحسب، بل وأيضًا للأمريكيين.وقالت: "الرئيس لم يعرب عن قلقه بشأن نقص الدعم العام للجهود المبذولة لمساعدة أوكرانيا، ولكنه حمل كل المسؤولية عن ذلك لما يسميهم الجمهوريين "MAGA" (شعار الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب Make America Great Again".وأضافت الصحيفة أن بايدن ذكر عرضًا فقط دعم أوكرانيا في خطابه الموجه للكونغرس، وقد يشير هذا إلى أن الرئيس الأمريكي يريد تجنب النقد، لأنه يولي اهتماما للأجانب أكثر، من مواطني بلده.وصرح بايدن مرارا بأن الولايات المتحدة ستساعد أوكرانيا "مهما طال أمد الصراع"، بينما حذر مسؤولون بالإدارة الأمريكية مسؤولين أوكرانيين سرا من أن هناك "حدا لصبر الكونغرس والجمهور الأمريكي على تكاليف حرب لا تبدو نهايتها واضحة".ووافق الكونغرس على إرسال نحو 113 مليار دولار لأوكرانيا في شكل إنفاق اقتصادي وإنساني وعسكري خلال عام 2022.
https://sputnikarabic.ae/20230222/بلومبرغ-الولايات-المتحدة-تعتزم-تزويد-أوكرانيا-بقنابل-موجهة-بعيدة-المدى-1073869716.html
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العالم
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صحيفة: الولايات المتحدة تعبت من دعم أوكرانيا

07:05 GMT 02.03.2023
© AFP 2023 / Sergei Supinskyتحطم مروحية في بروفاري بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، أوكرانيا
تحطم مروحية في بروفاري بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
© AFP 2023 / Sergei Supinsky
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أظهرت استطلاعات الرأي تراجع عدد السكان الأمريكيين الذين يدعمون مساعدة سلطات البلاد لأوكرانيا، بالتوازي مع استمرار الخلاف بين أعضاء الكونغرس حول دعم أوكرانيا في المستقبل.
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" نتائج دراسة استقصائية حديثة لسكان البلاد من مركز "أسوشيتد برس نور سي" لأبحاث الشؤون العامة، وجاء فيها: إذا دعم 60 % من الأمريكيين في مايو/أيار 2022 مساعدة أوكرانيا، فإن 48 % فقط من السكان يوافقون على هذه التدابير الآن.
أكد أحد مستشاري الحزب الجمهوري والمستشار الرئاسي الأمريكي السابق، أندي سورابيان، أنه بمرور الوقت، يتراكم التعب بين الناس من الصراع، وخاصة في الولايات المتحدة، حيث لا يربط الناخبون الأحداث في أوكرانيا بأمنهم.
صواريخ نووية أمريكية - مينتمان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
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"بلومبرغ": الولايات المتحدة تعتزم تزويد أوكرانيا بقنابل موجهة بعيدة المدى
22 فبراير, 10:28 GMT
يخشى مؤيدو دعم أوكرانيا في الكونغرس الأمريكي من أن "قوى الطرد المركزية في السباق الرئاسي الناشئ" وزيادة تعب دافعي الضرائب من إرسال "عشرات المليارات من الدولارات إلى الخارج" يمكن أن تقوض الجهود العسكرية لواشنطن.
تعتقد الصحيفة أيضًا أن الخطب الأخيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن في كييف ووارسو كانت موجهة ليس فقط إلى أوكرانيا وبولندا فحسب، بل وأيضًا للأمريكيين.
وقالت: "الرئيس لم يعرب عن قلقه بشأن نقص الدعم العام للجهود المبذولة لمساعدة أوكرانيا، ولكنه حمل كل المسؤولية عن ذلك لما يسميهم الجمهوريين "MAGA" (شعار الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب Make America Great Again".
وأضافت الصحيفة أن بايدن ذكر عرضًا فقط دعم أوكرانيا في خطابه الموجه للكونغرس، وقد يشير هذا إلى أن الرئيس الأمريكي يريد تجنب النقد، لأنه يولي اهتماما للأجانب أكثر، من مواطني بلده.
وصرح بايدن مرارا بأن الولايات المتحدة ستساعد أوكرانيا "مهما طال أمد الصراع"، بينما حذر مسؤولون بالإدارة الأمريكية مسؤولين أوكرانيين سرا من أن هناك "حدا لصبر الكونغرس والجمهور الأمريكي على تكاليف حرب لا تبدو نهايتها واضحة".
ووافق الكونغرس على إرسال نحو 113 مليار دولار لأوكرانيا في شكل إنفاق اقتصادي وإنساني وعسكري خلال عام 2022.
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